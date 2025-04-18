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UEFA Avrupa Ligi’nde olaylı an: Forması paramparça oldu, penaltı yerine sarı kart gördü
UEFA Avrupa Ligi’nde olaylı an: Forması paramparça oldu, penaltı yerine sarı kart gördü
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Athletic Bilbao - Rangers maçında Cyriel Dessers, formasını yırtan rakibine rağmen penaltı yerine sarı kart gördü. İşte gecenin tartışmalı anı...
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları büyük heyecana sahne olurken, San Mames Stadı’nda oynanan Athletic Bilbao - Rangers maçı geceye damga vuran bir pozisyona ev sahipliği yaptı.📌 Tartışmalı pozisyon: Forması yırtıldıMücadelenin 17. dakikasında, Rangers forması giyen Belçikalı forvet Cyriel Dessers, rakip ceza sahası içinde Bilbao'nun stoperi Dani Vivian ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.Pozisyonun ardından Dessers, formasındaki yırtığı hakeme göstererek penaltı bekledi. Ancak Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto, oyunu devam ettirdi ve itirazlarına devam eden Dessers’a sarı kart gösterdi.😲 Penaltı beklerken sarı kart gördüPozisyon sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Dessers, "penaltı beklerken sarı kart görmek" durumuyla karşılaştı. Yırtılmış formasını göstererek hakemi ikna etmeye çalışan oyuncunun tepkisi sosyal medyada da gündem oldu.🎥 Sosyal medyada geniş yankı bulduSöz konusu pozisyon maçın ardından futbolseverler arasında geniş yankı buldu.Twitter ve diğer platformlarda birçok kullanıcı hakemin kararını tartışırken, bazıları VAR sisteminin neden devreye girmediğini sorguladı.⚽ Maçın skoru ve genel görünümRövanş maçı 0-0’ın ardından oynandığı için mücadele boyunca her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Bu tartışmalı pozisyon, maçın kırılma anlarından biri olarak değerlendirildi.
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UEFA Avrupa Ligi’nde olaylı an: Forması paramparça oldu, penaltı yerine sarı kart gördü

07:40 18.04.2025
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA
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Athletic Bilbao ile Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında ilginç bir an yaşandı. Cyriel Dessers, formasını çeken rakibine rağmen penaltı alamadı, üstüne bir de sarı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları büyük heyecana sahne olurken, San Mames Stadı’nda oynanan Athletic Bilbao - Rangers maçı geceye damga vuran bir pozisyona ev sahipliği yaptı.

📌 Tartışmalı pozisyon: Forması yırtıldı

Mücadelenin 17. dakikasında, Rangers forması giyen Belçikalı forvet Cyriel Dessers, rakip ceza sahası içinde Bilbao'nun stoperi Dani Vivian ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.
Pozisyonun ardından Dessers, formasındaki yırtığı hakeme göstererek penaltı bekledi. Ancak Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto, oyunu devam ettirdi ve itirazlarına devam eden Dessers’a sarı kart gösterdi.

😲 Penaltı beklerken sarı kart gördü

Pozisyon sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Dessers, "penaltı beklerken sarı kart görmek" durumuyla karşılaştı. Yırtılmış formasını göstererek hakemi ikna etmeye çalışan oyuncunun tepkisi sosyal medyada da gündem oldu.

🎥 Sosyal medyada geniş yankı buldu

Söz konusu pozisyon maçın ardından futbolseverler arasında geniş yankı buldu.
Twitter ve diğer platformlarda birçok kullanıcı hakemin kararını tartışırken, bazıları VAR sisteminin neden devreye girmediğini sorguladı.

⚽ Maçın skoru ve genel görünüm

Rövanş maçı 0-0’ın ardından oynandığı için mücadele boyunca her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Bu tartışmalı pozisyon, maçın kırılma anlarından biri olarak değerlendirildi.
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