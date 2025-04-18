https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/uefa-avrupa-liginde-olayli-an-formasi-paramparca-oldu-penalti-yerine-sari-kart-gordu-1095486241.html

UEFA Avrupa Ligi’nde olaylı an: Forması paramparça oldu, penaltı yerine sarı kart gördü

UEFA Avrupa Ligi’nde olaylı an: Forması paramparça oldu, penaltı yerine sarı kart gördü

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Athletic Bilbao - Rangers maçında Cyriel Dessers, formasını yırtan rakibine rağmen penaltı yerine sarı kart gördü. İşte gecenin tartışmalı anı...

2025-04-18T07:40+0300

2025-04-18T07:40+0300

2025-04-18T07:40+0300

rangers

uefa avrupa ligi

bilbao

athletic bilbao

söz

var

spor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088792534_0:9:496:288_1920x0_80_0_0_48598483baac26acf0a3e4f2e5dca74e.jpg

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları büyük heyecana sahne olurken, San Mames Stadı’nda oynanan Athletic Bilbao - Rangers maçı geceye damga vuran bir pozisyona ev sahipliği yaptı.📌 Tartışmalı pozisyon: Forması yırtıldıMücadelenin 17. dakikasında, Rangers forması giyen Belçikalı forvet Cyriel Dessers, rakip ceza sahası içinde Bilbao'nun stoperi Dani Vivian ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.Pozisyonun ardından Dessers, formasındaki yırtığı hakeme göstererek penaltı bekledi. Ancak Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto, oyunu devam ettirdi ve itirazlarına devam eden Dessers’a sarı kart gösterdi.😲 Penaltı beklerken sarı kart gördüPozisyon sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Dessers, "penaltı beklerken sarı kart görmek" durumuyla karşılaştı. Yırtılmış formasını göstererek hakemi ikna etmeye çalışan oyuncunun tepkisi sosyal medyada da gündem oldu.🎥 Sosyal medyada geniş yankı bulduSöz konusu pozisyon maçın ardından futbolseverler arasında geniş yankı buldu.Twitter ve diğer platformlarda birçok kullanıcı hakemin kararını tartışırken, bazıları VAR sisteminin neden devreye girmediğini sorguladı.⚽ Maçın skoru ve genel görünümRövanş maçı 0-0’ın ardından oynandığı için mücadele boyunca her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Bu tartışmalı pozisyon, maçın kırılma anlarından biri olarak değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/super-ligin-efsanevi-gol-krali-aaron-boupendza-11-kattan-duserek-supheli-sekilde-hayatini-kaybetti-1095432012.html

bilbao

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rangers, uefa avrupa ligi, bilbao, athletic bilbao, söz, var