https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/super-ligin-efsanevi-gol-krali-aaron-boupendza-11-kattan-duserek-supheli-sekilde-hayatini-kaybetti-1095432012.html

Süper Lig’in efsanevi gol kralı Aaron Boupendza 11. kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Süper Lig’in efsanevi gol kralı Aaron Boupendza 11. kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in eski gol kralı Aaron Boupendza, Çin’deki evinin 11. katından düşerek yaşamını yitirdi. Rumen basınına göre Boupendza’nın ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

2025-04-16T12:45+0300

2025-04-16T12:45+0300

2025-04-16T12:47+0300

çin

romanya

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spor

aaron boupendza

ölüm

ölüm nedeni

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Romanya basınına göre, bir dönem Süper Lig’de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza, 28 yaşında hayatını kaybetti. Fanatik.ro’nun haberine göre, Boupendza Çin’de bir apartmanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın detayları henüz netleşmemekle birlikte, ölüm şüpheli bulunarak incelemeye alındı.Olayla ilgili üç ihtimal değerlendiriliyorÇinli yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, Boupendza'nın ölümüyle ilgili üç olasılık üzerinde duruluyor:Antrenmana katılmaması dikkat çekmiştiBoupendza, olaydan bir gün önce takımının yaptığı son antrenmana katılmamış, kulüp ise kendisine ulaşamamıştı. Çin Süper Ligi ekiplerinden Zhejiang FC, Boupendza’dan haber alamayınca resmi yollardan iletişim kurmaya çalıştı. Ne yazık ki trajik son bu çabaların ardından ortaya çıktı.Hatayspor’daki performansıyla unutulmaz olmuştu2020-21 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig’de 22 gol atan Aaron Boupendza, o sezonun gol kralı olmuştu. Gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Gabonlu yıldız, ardından Al Arabi’ye 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.Kariyerinin son durağı Çin olmuştuSon olarak Ocak 2024’te Romanya’nın Rapid Bükreş takımından Çin’in Zhejiang FC ekibine transfer olan Boupendza, burada çıktığı 17 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Türkiye’de yaşayan oyuncunun ani ölümü, futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sampiyonlar-liginde-tarihi-hata-seremonide-yanlis-mars-calindi-futbolcular-ne-yapacagini-sasirdi-1095421808.html

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