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Uçak bileti olanlar dikkat: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis gecikmeleri yaşanabilir
Uçak bileti olanlar dikkat: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis gecikmeleri yaşanabilir
Sputnik Türkiye
HEAŞ, 19 Nisan sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğun sis beklendiğini ve bu nedenle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Meteorolojik... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
sabiha gökçen havalimanı
uçak
uçak seferi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen yoğun sis nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ), 19 Nisan 2025 sabah saatlerinde etkili olması beklenen yoğun sis nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda sabah saatlerinde görüş mesafesinde ciddi düşüş öngörüldüğü bildirildi.Sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, “19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.HEAŞ yetkilileri, yolcu mağduriyetini en aza indirmek için tüm hava yolu şirketleri ve yer hizmetleriyle koordineli çalıştıklarını belirtirken, özellikle sabah saatlerinde havalimanına gelecek yolcuların uçuştan önce güncel bilgileri kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/sabiha-gokcende-yogun-sis-alarmi-seferler-durdu-ucaklar-yonlendirildi-1095155556.html
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sabiha gökçen havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, sis, yoğun sis, radar, radar sistemi, elektronik radar, yer radarları
sabiha gökçen havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, sis, yoğun sis, radar, radar sistemi, elektronik radar, yer radarları

Uçak bileti olanlar dikkat: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis gecikmeleri yaşanabilir

21:09 18.04.2025
© AASabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA
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HEAŞ, 19 Nisan sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğun sis beklendiğini ve bu nedenle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında alınan kararla yolcuların uçuş bilgilerini havayollarının internet sitesi veya çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen yoğun sis nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.
HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ), 19 Nisan 2025 sabah saatlerinde etkili olması beklenen yoğun sis nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda sabah saatlerinde görüş mesafesinde ciddi düşüş öngörüldüğü bildirildi.
Sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, “19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
HEAŞ yetkilileri, yolcu mağduriyetini en aza indirmek için tüm hava yolu şirketleri ve yer hizmetleriyle koordineli çalıştıklarını belirtirken, özellikle sabah saatlerinde havalimanına gelecek yolcuların uçuştan önce güncel bilgileri kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.
Sis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
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