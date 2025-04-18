https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/ucak-bileti-olanlar-dikkat-sabiha-gokcen-havalimaninda-sis-gecikmeleri-yasanabilir-1095508150.html

Uçak bileti olanlar dikkat: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis gecikmeleri yaşanabilir

Uçak bileti olanlar dikkat: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis gecikmeleri yaşanabilir

Sputnik Türkiye

HEAŞ, 19 Nisan sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğun sis beklendiğini ve bu nedenle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Meteorolojik... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T21:09+0300

2025-04-18T21:09+0300

2025-04-18T21:09+0300

türki̇ye

sabiha gökçen havalimanı

uçak

uçak seferi

uçak seferleri

uçak bileti

sis

yoğun sis

radar

radar sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094593976_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_021bc3d49247032ae8659a2bcc1e3a8b.jpg

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen yoğun sis nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ), 19 Nisan 2025 sabah saatlerinde etkili olması beklenen yoğun sis nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda sabah saatlerinde görüş mesafesinde ciddi düşüş öngörüldüğü bildirildi.Sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, “19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.HEAŞ yetkilileri, yolcu mağduriyetini en aza indirmek için tüm hava yolu şirketleri ve yer hizmetleriyle koordineli çalıştıklarını belirtirken, özellikle sabah saatlerinde havalimanına gelecek yolcuların uçuştan önce güncel bilgileri kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/sabiha-gokcende-yogun-sis-alarmi-seferler-durdu-ucaklar-yonlendirildi-1095155556.html

türki̇ye

sabiha gökçen havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sabiha gökçen havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, sis, yoğun sis, radar, radar sistemi, elektronik radar, yer radarları