https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/sabiha-gokcende-yogun-sis-alarmi-seferler-durdu-ucaklar-yonlendirildi-1095155556.html
Sabiha Gökçen’de yoğun sis alarmı: Seferler durdu, uçaklar yönlendirildi
Sabiha Gökçen’de yoğun sis alarmı: Seferler durdu, uçaklar yönlendirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava trafiğini felç etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 29 uçak yakıt kritiği nedeniyle... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T10:54+0300
2025-04-05T10:54+0300
2025-04-05T10:54+0300
türki̇ye
i̇stanbul havalimanı
sis
sabiha gökçen havalimanı
uçak
uçak seferi
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İstanbul’da sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis, özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar, farklı havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.29 uçak yönlendirildiSis nedeniyle Sabiha Gökçen’e iniş yapamayan uçaklardan 29'u, güvenlik gerekçesiyle İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi. Uçakların bir kısmı havada uzun süre beklerken, yakıt seviyeleri kritik seviyeye ulaşanlar acil iniş için yönlendirme aldı.Kalkışlar da aksadıSadece inişler değil, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçuşlar da gecikmeli olarak icra edildi. Uçuş programlarında ciddi sarkmalar yaşanırken, yolcular uzun süre terminalde beklemek zorunda kaldı.Yoğun sisin yaklaşık 5 saat etkisini sürdürmesinin ardından, saat 08.30 itibarıyla hava koşulları normale dönmeye başladı. Bu saatten sonra iniş ve kalkışlarda kademeli olarak normale dönüş sağlandı. Havalimanı yetkilileri, sisli havalarda yaşanabilecek gecikmelere karşı yolcuları uyardı.AJet’ten açıklama geldiAJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sis nedeniyle yaşanan aksamaları şu sözlerle duyurdu:“İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır.”Sisli havalarda uçuş bilgilerini takip edinYetkililer, sisli hava koşullarının özellikle kış aylarında uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğunu hatırlatarak, yolcuların uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/tapu-sahipleri-icin-son-2-gun-gecikene-ceza-ve-faiz-geliyor-1095153553.html
türki̇ye
i̇stanbul havalimanı
sabiha gökçen havalimanı
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i̇stanbul havalimanı, sis, sabiha gökçen havalimanı, uçak, uçak seferi
i̇stanbul havalimanı, sis, sabiha gökçen havalimanı, uçak, uçak seferi
Sabiha Gökçen’de yoğun sis alarmı: Seferler durdu, uçaklar yönlendirildi
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava trafiğini felç etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 29 uçak yakıt kritiği nedeniyle farklı havalimanlarına yönlendirildi. Seferlerde aksama yaşanırken, uçuşlar ancak saat 08.30’dan sonra normale dönebildi.
İstanbul’da sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis, özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar, farklı havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.
Sis nedeniyle Sabiha Gökçen’e iniş yapamayan uçaklardan 29'u, güvenlik gerekçesiyle İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi. Uçakların bir kısmı havada uzun süre beklerken, yakıt seviyeleri kritik seviyeye ulaşanlar acil iniş için yönlendirme aldı.
Sadece inişler değil, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçuşlar da gecikmeli olarak icra edildi. Uçuş programlarında ciddi sarkmalar yaşanırken, yolcular uzun süre terminalde beklemek zorunda kaldı.
Yoğun sisin yaklaşık 5 saat etkisini sürdürmesinin ardından, saat 08.30 itibarıyla hava koşulları normale dönmeye başladı. Bu saatten sonra iniş ve kalkışlarda kademeli olarak normale dönüş sağlandı. Havalimanı yetkilileri, sisli havalarda yaşanabilecek gecikmelere karşı yolcuları uyardı.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sis nedeniyle yaşanan aksamaları şu sözlerle duyurdu:
“İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır.”
Sisli havalarda uçuş bilgilerini takip edin
Yetkililer, sisli hava koşullarının özellikle kış aylarında uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğunu hatırlatarak, yolcuların uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı.