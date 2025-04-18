https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/tuik-2024-yilina-iliskin-cocuk-istatistiklerini-acikladi-cocuk-nufus-oraninin-en-yuksek-oldugu-il-1095491988.html

TÜİK, 2024 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı: Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu

TÜİK, 2024 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı: Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 21 milyon 817 bin 61 olarak belirlenen çocuk nüfusunun, ülke nüfusunun yüzde 25.5'ini oluşturduğu belirtilirken çocuk... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T11:32+0300

2025-04-18T11:32+0300

2025-04-18T11:32+0300

türki̇ye

ab

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avrupa birliği

şanlıurfa

şırnak

ağrı

mardin

muş

tunceli

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Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 21 milyon 817 bin 61 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 25.5'ini oluşturdu.Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2024 sonu itibarıyla Türkiye nüfusu, 85 milyon 664 bin 944 kişiyken bunun 21 milyon 817 bin 61'i çocuk olarak kayıtlara geçti.Çocuk nüfusun yüzde 51.3'ünü erkekler, yüzde 48.7'sini kızlar oluşturdu.Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970'te toplam nüfusun yüzde 48.5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41.8 ve 2024'te yüzde 25.5 oldu.Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2030'da yüzde 22.1, 2040'ta yüzde 17.9, 2060'ta yüzde 16.9, 2080'de yüzde 15.2 ve 2100'de yüzde 14.5 olacağı öngörüldü.Türkiye'nin çocuk nüfus oranı AB'nin üzerindeAvrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke incelendiğinde 2024'te çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 17.8 oldu.AB üyeleri arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23 ile İrlanda, yüzde 20.8 ile Fransa ve yüzde 20.6 ile İsveç olarak kaydedildi.Çocuk nüfus oranı en düşük ülkeler ise sırasıyla yüzde 14.7 ile Malta, yüzde 15.1 ile İtalya ve yüzde 15.7 ile Portekiz oldu.Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25.5 ile AB üyesi ülkelerden daha yüksek olduğu görüldü.Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa, en düşük olduğu ilk TunceliAdrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 43.8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 39.8 ile Şırnak, yüzde 37.4 ile Ağrı, Mardin ve Muş izledi.Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, yüzde 16.4 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 17.3 ile Edirne ve yüzde 18.0 ile Kırklareli izledi.Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi Defne olduADNKS sonuçlarına göre 2024 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Göktuğ ve Yusuf; en popüler kız bebek isimleri ise Defne, Asel ve Zeynep oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 88'ine Alparslan, 5 bin 683'üne Göktuğ, 4 bin 880'ine Yusuf, kız bebeklerin 7 bin 466'sına Defne, 7 bin 347'sine Asel, 6 bin 540'ına ise Zeynep ismi verildi.Türkiye'de 2024 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Ömer; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Ecrin olduğu görüldü.Çocuk bağımlılık oranı 2024 yılında yüzde 30.6 olduToplam yaş bağımlılık oranı, 15-64 yaş grubunda çalışma çağındaki her 100 kişi başına düşen, 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanırken ADNKS sonuçlarına göre 2024 yılında toplam yaş bağımlılık oranı yüzde 46.1 oldu. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişi başına düşen, 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı ise yüzde 30.6 olarak gerçekleşti.Çocuklar interneti en fazla video izleme amacı ile kullandıÇocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında, düzenli İnternet kullanan 6-15 yaş grubundaki çocukların İnternet aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerde, İnternet üzerinden video izleme yüzde 83.9 ile ilk sırayı alırken, yüzde 75.0 ile ödev, öğrenme veya çevrim içi derslere katılma ikinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 72.7 ile oyun oynama veya oyun indirme, yüzde 72.6 ile sosyal medya izledi. Çocukların İnternette en az yürüttüğü faaliyet ise yüzde 13.2 ile e-posta gönderme veya alma oldu.

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türki̇ye

şanlıurfa

şırnak

ağrı

mardin

muş

tunceli

edirne

kırklareli

kastamonu

bartın

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ab, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), avrupa birliği, şanlıurfa, şırnak, ağrı, mardin, muş, tunceli, edirne, kırklareli, kastamonu, bartın, çocuk, nüfus