Kremlin: Enerji tesislerine saldırılarla ilgili moratoryumun süresi doldu
13:41 18.04.2025 (güncellendi: 13:46 18.04.2025)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
© Sputnik / Pavel Bednyakov/
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ABD Başkanı Trump'ın girişimleriyle Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırı düzenlenmemesi için mutabık kalınan moratoryumun süresi bugün itibarıyla sona erdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırıların askıya alınmasını öngören mutabakatın bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.
Peskov, "Bir aylık süre doldu. Şu an itibarıyla Rusya Başkomutanı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herhangi başka bir talimatı olmadı" dedi.
Rusya'nın moratoryuma bağlı kaldığını ancak Kiev için aynı şeyin söylenemeyeceğini belirten Peskov, "Ukrayna müzakerelerinde belirli bir ilerleme var, bu geçici moratoryumla alakalı, ancak önümüzde daha çok tartışma var" diye ekledi
Peskov, "Bir aylık süre doldu. Şu an itibarıyla Rusya Başkomutanı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herhangi başka bir talimatı olmadı" dedi.
Rusya'nın moratoryuma bağlı kaldığını ancak Kiev için aynı şeyin söylenemeyeceğini belirten Peskov, "Ukrayna müzakerelerinde belirli bir ilerleme var, bu geçici moratoryumla alakalı, ancak önümüzde daha çok tartışma var" diye ekledi
Kiev, verdiği söze rağmen moratoryumu sürekli ihlal etti
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına enerji altyapı tesislerine 18 Mart'tan itibaren 30 gün süreyle saldırı düzenlenmemesi yönünde bir öneri sunmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu girişimi desteklediğini bildirmişti.
Diğer tarafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, Kiev'in enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması önerisini destekleyeceğini söylemişti. Ancak hemen ertesi gün Rusya Savunma Bakanlığı Kiev rejiminin Kuban Bölgesi'ndeki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla saldırdığını açıklamıştı.
Kiev'in ihlallerine rağmen Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmaktan kaçınmaya devam etmişti.
Diğer tarafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, Kiev'in enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması önerisini destekleyeceğini söylemişti. Ancak hemen ertesi gün Rusya Savunma Bakanlığı Kiev rejiminin Kuban Bölgesi'ndeki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla saldırdığını açıklamıştı.
Kiev'in ihlallerine rağmen Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmaktan kaçınmaya devam etmişti.