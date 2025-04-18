https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/trump-nadir-toprak-metalleri-anlasmasi-24-nisanda-imzalanabilir-1095484319.html

Trump: Nadir toprak metalleri anlaşması 24 Nisan'da imzalanabilir

Trump: Nadir toprak metalleri anlaşması 24 Nisan'da imzalanabilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump,Ukrayna ile yapılacak doğal kaynak anlaşmasının 24 Nisan'da imzalanabileceğini açıklarken, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmaya... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T02:08+0300

2025-04-18T02:08+0300

2025-04-18T02:08+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile yapılacak doğal kaynak anlaşmasının 24 Nisan'da imzalanabileceğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Madencilik anlaşmasının önümüzdeki 24 Nisan perşembe günü imzalanacağını düşünüyorum. Anlaşmaya bağlı kalacaklarını umuyoruz, göreceğiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ile yapılacak maden anlaşması çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini ve belgenin resmileştirilmesinin yakın zamanda tamamlanmasını umduklarını belirtmişti.Nadir toprak metalleri anlaşmasının imzalanması, Şubat sonunda Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyareti sırasında kesintiye uğramıştı. Trump, Zelenski'yi saygısızlık yapmakla eleştirirken, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Ukraynalı lideri "Demokratlar için nankörce kampanya yürüten biri" olarak nitelendirmişti. Yaşanan bu diplomatik gerilimin ardından Zelenskiy'den Beyaz Saray'ı terk etmesi istenmişti.'Ukrayna'yı Rusya ile çatışmaya sürüklemek akıllıca değildi' Ayrıca Trump, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmaya sürüklenmesinin hem Kiev hem de Washington açısından 'akılsızca' bir hareket olduğunu söyledi Trump, Ukrayna çevresindeki durumu Rusya ile bir çatışmaya götürmenin, eski ABD lideri Joe Biden ve Kiev tarafından temsil edilen Washington açısından akıllıca olmadığını söyledi. Trump yaptığı açıklamada "Rusya askeri açıdan çok daha büyük bir güç. Eğer akıllıysanız, çatışmaya karışmazsınız. Bu durumdan, görevdeyken neler olup bittiğini anlamayan Biden'ı suçlayabilirsiniz" diyerek eğer kendisi başkan olsaydı bu çatışmanın yaşanmayacağını vurguladı. Trump'a, "Rusya ile çatışmadan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi sorumlu tutuyor musunuz?" diye sorulduğunda, "Onun büyük bir hayranı değilim. Suçlamıyorum ama işini en iyi şekilde yaptığını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abd-disisleri-rusyanin-trumpin-ukraynaya-iliskin-ateskes-onerisini-reddettigi-iddiasi-dogru-degil-1095482826.html

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