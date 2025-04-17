https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abd-disisleri-rusyanin-trumpin-ukraynaya-iliskin-ateskes-onerisini-reddettigi-iddiasi-dogru-degil-1095482826.html
ABD Dışişleri: Rusya'nın Trump'ın Ukrayna’ya ilişkin ateşkes önerisini reddettiği iddiası doğru değil
ABD Dışişleri: Rusya'nın Trump'ın Ukrayna’ya ilişkin ateşkes önerisini reddettiği iddiası doğru değil
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Rusya’nın Trump'ın Ukrayna’ya ilişkin ateşkes önerisini reddettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T23:25+0300
2025-04-17T23:25+0300
2025-04-17T23:23+0300
dünya
tammy bruce
abd
rusya
ukrayna
ateşkes
abd dışişleri
marco rubio
steve witkoff
paris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c68aae6a4d451a0ee6cf38a1213616.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes önerisini reddettiğinin iddia edilemeyeceğini söyledi.Bruce, ‘Rusya'nın ABD'nin teklifini reddettiği’ yönündeki iddiayı "Rusların bir şeyleri reddettiği yönündeki iddianıza katılmıyorum" şeklinde yanıtladı.Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, özel temsilciler Steve Witkoff ve Keith Kellogg ile birlikte şu anda Rusya'nın Ukrayna'da ateşkese bağlılığını değerlendirmek üzere Paris'te bulunduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ile-rubio-telefonda-gorustu-1095481970.html
rusya
ukrayna
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fde0e418e7f37431c08778f7a6ccc09c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tammy bruce, abd, rusya, ukrayna, ateşkes, abd dışişleri, marco rubio, steve witkoff, paris
tammy bruce, abd, rusya, ukrayna, ateşkes, abd dışişleri, marco rubio, steve witkoff, paris
ABD Dışişleri: Rusya'nın Trump'ın Ukrayna’ya ilişkin ateşkes önerisini reddettiği iddiası doğru değil
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Rusya’nın Trump'ın Ukrayna’ya ilişkin ateşkes önerisini reddettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes önerisini reddettiğinin iddia edilemeyeceğini söyledi.
Bruce, ‘Rusya'nın ABD'nin teklifini reddettiği’ yönündeki iddiayı "Rusların bir şeyleri reddettiği yönündeki iddianıza katılmıyorum" şeklinde yanıtladı.
Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, özel temsilciler Steve Witkoff ve Keith Kellogg ile birlikte şu anda Rusya'nın Ukrayna'da ateşkese bağlılığını değerlendirmek üzere Paris'te bulunduğunu kaydetti.