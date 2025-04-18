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Trump etkisi: Rusya'yı düşman gören ABD'lilerin oranında ciddi düşüş
Trump etkisi: Rusya'yı düşman gören ABD'lilerin oranında ciddi düşüş
Sputnik Türkiye
ABD'de Başkan Trump'la başlayan yeni dönemdeki politika değişiklikleri, halkın Rusya'ya bakışını da değiştiriyor. Rusya'yı düşman olarak görenlerin oranı... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T12:16+0300
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pew araştırma merkezi
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Pew Research Center adlı araştırma merkezi, ABD vatandaşları arasında Rusya'yı düşman olarak görenlerin oranının 2022 yılında Ukrayna'da çatışmaların başlamasından bu yana en düşük seviyeye düştüğü sonucuna ulaştı.Pew Research Center'in Mart ayı sonunda yaptığı ankete katılanların yüzde 50'si, Rusya'yı düşman olarak gördüklerini belirtti. Mart 2022'de yüzde 70, Nisan 2024'te yüzde 61 olan oranda, bugüne gelindiğinde ciddi bir düşüş yaşandığı görüldü. Pew Research Center, bunun son 3 yıldır kaydedilen en düşük oran olduğunun altını çizdi.Ankette Rusya'yı rakip olarak görenlerin oranı yüzde 38, ortak olarak görenlerin oranı ise yüzde 9 olarak kaydedildi.ABD'nin Ukrayna'ya yardım sorumluluğu bulunuyor mu?ABD'liler, Washington yönetiminin Ukrayna'ya yardımı konusunda neredeyse ikiye bölünmüş durumda.Ankete katılan yüzde 53'ü ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmekten sorumlu olmadığını düşünürken yüzde 44'lük kesim de Kiev'in desteklenmesinin Washington'un sorumluluğu olduğunu savundu. Araştırma merkezi, bu oranın Kasım 2024'te yüzde 50 olduğunu anımsattı.Pew Research Center'in anketi, 24-30 Mart tarihleri arasında 3 bin 605 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.Putin ve Trump, Biden'ın bıraktığı enkazı kaldırmaya çalışıyorRusya ve ABD arasında sıklaşan temasları yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Başkan Joe Biden'ın bıraktığı enkazı kaldırmak için meşakkatli çalışmalar yapıldığını ve daha atılacak çok adım olduğunu vurgulamıştı.Peskov, "Önceki yönetim döneminde Rus-Amerikan ilişkilerine ne kadar ciddi zarar verildiğinin anlaşılması gerekiyor. Bunun kendi içinde çok ciddi sonuçları var. Şu anda bu sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik meşakkatli çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullanmıştı.
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abd, rusya, ukrayna, pew araştırma merkezi, rusya-abd i̇lişkileri

Trump etkisi: Rusya'yı düşman gören ABD'lilerin oranında ciddi düşüş

12:16 18.04.2025
© AP Photo / Alex BrandonThe U.S. Supreme Court building is shown as people walk past, Wednesday, May 4, 2022 in Washington. A draft opinion suggests the U.S. Supreme Court could be poised to overturn the landmark 1973 Roe v. Wade case that legalized abortion nationwide, according to a Politico report released Monday
The U.S. Supreme Court building is shown as people walk past, Wednesday, May 4, 2022 in Washington. A draft opinion suggests the U.S. Supreme Court could be poised to overturn the landmark 1973 Roe v. Wade case that legalized abortion nationwide, according to a Politico report released Monday - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD'de Başkan Trump'la başlayan yeni dönemdeki politika değişiklikleri, halkın Rusya'ya bakışını da değiştiriyor. Rusya'yı düşman olarak görenlerin oranı, Ukrayna'daki çatışmalar başladığından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Pew Research Center adlı araştırma merkezi, ABD vatandaşları arasında Rusya'yı düşman olarak görenlerin oranının 2022 yılında Ukrayna'da çatışmaların başlamasından bu yana en düşük seviyeye düştüğü sonucuna ulaştı.

Pew Research Center'in Mart ayı sonunda yaptığı ankete katılanların yüzde 50'si, Rusya'yı düşman olarak gördüklerini belirtti.

Mart 2022'de yüzde 70, Nisan 2024'te yüzde 61 olan oranda, bugüne gelindiğinde ciddi bir düşüş yaşandığı görüldü. Pew Research Center, bunun son 3 yıldır kaydedilen en düşük oran olduğunun altını çizdi.

Ankette Rusya'yı rakip olarak görenlerin oranı yüzde 38, ortak olarak görenlerin oranı ise yüzde 9 olarak kaydedildi.

ABD'nin Ukrayna'ya yardım sorumluluğu bulunuyor mu?

ABD'liler, Washington yönetiminin Ukrayna'ya yardımı konusunda neredeyse ikiye bölünmüş durumda.

Ankete katılan yüzde 53'ü ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmekten sorumlu olmadığını düşünürken yüzde 44'lük kesim de Kiev'in desteklenmesinin Washington'un sorumluluğu olduğunu savundu.

Araştırma merkezi, bu oranın Kasım 2024'te yüzde 50 olduğunu anımsattı.

Pew Research Center'in anketi, 24-30 Mart tarihleri arasında 3 bin 605 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Putin ve Trump, Biden'ın bıraktığı enkazı kaldırmaya çalışıyor

Rusya ve ABD arasında sıklaşan temasları yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Başkan Joe Biden'ın bıraktığı enkazı kaldırmak için meşakkatli çalışmalar yapıldığını ve daha atılacak çok adım olduğunu vurgulamıştı.

Peskov, "Önceki yönetim döneminde Rus-Amerikan ilişkilerine ne kadar ciddi zarar verildiğinin anlaşılması gerekiyor. Bunun kendi içinde çok ciddi sonuçları var. Şu anda bu sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik meşakkatli çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullanmıştı.
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