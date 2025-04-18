https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/moldova-yonetiminin-baskisi-artiyor-baspiskopos-markellin-kutsal-ates-icin-kuduse-gitmesi-1095491032.html

Moldova yönetiminin baskısı artıyor: Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş için Kudüs'e gitmesi engellendi

Moldova yönetiminin baskısı artıyor: Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş için Kudüs'e gitmesi engellendi

Sputnik Türkiye

Son dönemde muhalif siyasetçilerin siyaset arenasından çekilmesi için girişimlerini sıklaştıran Moldova yönetimi, Ortodoks Kilisesi üzerindeki baskısını da... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T10:54+0300

2025-04-18T10:54+0300

2025-04-18T10:54+0300

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Moldovalı sınır muhafızları, dün kanonik Moldova Metropolitliği'nin temsilcisi Başpiskopos Markel'in Kutsal Ateş'i almak üzere Kudüs'e gitmesine izin vermedi.Başpiskopos Markell'in Kudüs'e gitmesinin engellenmesine Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi tarafından tepkiyle karşılandı.'Manevi terör eylemi'Parti, Cumhurbaşkanı Maia Sandu rejiminin Kişinev Uluslararası Havaalanı'nda Balti ve Falesti Başpiskoposu Markell'e karşı gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş manevi terör eylemi karşısında büyük öfke duyduklarını belirtti. Partiden yapılan açıklamada, "Bu, ülkenin en büyük dini mezhebi olan Moldova Ortodoks Kilisesi'ni itibarsızlaştırmayı ve sindirmeyi amaçlayan kasıtlı bir sabotaj eylemidir" ifadelerine yer verildi.Rus Ortodoks Kilisesi'nden kınamaRus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Vladimir Legoyda, Başpiskopos Markell'in Kudüs'ten Kutsal Ateş'i almaya gitmesini engelleyen Moldova yönetiminin çirkin eylemlerini kınadıklarını söyledi.Legoyda, "Moldova hükümetinin Hristiyanlıktan bariz şekilde uzak olan danışmanları, bunu yaparak kendi siyasi sorunlarını çözeceklerini düşünüyorlar. İnsanları İsa'dan ayıracağınızı, Paskalya Bayramı'nı kutlamasını engelleyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hayır, ancak Hz. Davut'un da dediği gibi, başkaları için kazdığınız çukura kendiniz düşeceksiniz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/moldovali-milletvekili-moldova-polisi-vatandaslara-baski-uyguluyor-1095446016.html

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