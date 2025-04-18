https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/transdinyesterden-gutrsul-aciklamasi-moldova-yasal-mekanizmalari-siyasi-amaclar-icin-kullaniyor-1095492172.html

Transdinyester’den Gutsul açıklaması: ‘Moldova yasal mekanizmaları siyasi amaçlar için kullanıyor’

Transdinyester’den Gutsul açıklaması: ‘Moldova yasal mekanizmaları siyasi amaçlar için kullanıyor’

Sputnik Türkiye

Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı İgnatyev, Moldova’nın yasal mekanizmalara siyasi amaçlar için giderek daha fazla başvurduğunu belirtti. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T11:23+0300

2025-04-18T11:23+0300

2025-04-18T12:37+0300

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yevgeniya gutsul

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Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Vitaliy İgnatyev, Sputnik’e açıklamasında, Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul’un tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Diplomat, “Komşu Moldova'da, özellikle de Gagavuzya'daki mevcut durum endişelerimizin haklılığını teyit ediyor. Yasal mekanizmalar giderek artan bir şekilde siyasi amaçlar için kullanılıyor. Ortaya çıkan riskleri ciddiyetle değerlendiriyoruz ve gerçekçi olduğumuz için bunları görmezden gelemeyiz” ifadesini kullandı.Moldova’da, ‘ayrılıkçılık yasası’ ve diğer baskıcı kurallar dahil ceza mevzuatında anti-demokratik değişikliklerin yapıldığını dile getiren İgnatyev, “Bu durum Transdinyester temsilcilerinin Moldova topraklarında toplantı yapma imkanını engelliyor, güven ortamını zedeliyor ve diyaloğun geliştirilmesinin önünde bir engel teşkil ediyor” dedi.Transdinyesterli bakan, “Kişinev için bu normlar, müzakere sürecindeki resmi görevlerini yerine getirmeyi reddetmek ve Tiraspol ile doğrudan işbirliğinden kaçınmak için uygun bir bahane işlevi görüyor” diye kaydetti.Moldova Parlamentosu, Şubat 2023'te, ‘ayrılıkçılık’, ‘Moldova'ya karşı komplo’ ve diğer benzer suçları cezalandıracak ceza kanunu değişikliklerini kabul etmişti. Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı, Kişinev'in bu şekilde Transdinyester çözümüne yönelik müzakere sürecini bozduğunu açıklamıştı.Kişinev ve Gagavuzya arasındaki ilişkiler, Gutsul'un 2023’teki özerklik başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından tırmanmıştı. Gutsul, Moldova makamlarının daha sonra anayasaya aykırı ilan ederek yasadışı finansman sağlamakla suçladığı ve liderlerine karşı ceza davaları açtığı Şor partisini temsil ediyordu. 25 Mart'ta Gagavuzya Başkanı, Kişinev havalimanında gözaltına alınmıştı. Mahkeme, Gutsul’un 14 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına karar vermişti. Bu karar daha sonra önleyici tedbir gerekçesiyle 30 gün ev hapsi olarak değiştirilmişti.

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