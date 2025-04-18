https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/sirri-sureyya-onderin-son-durumuna-iliskin-hastaneden-yeni-aciklama-hayati-tehlikesi-suruyor-1095490054.html

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Sputnik Türkiye

Sırrı Süreyya Önder

2025-04-18T10:03+0300

2025-04-18T10:03+0300

2025-04-18T10:44+0300

türki̇ye

sırrı süreyya önder

aort yırtığı

son dakika

yoğun bakım

dem parti

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Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden bu sabah yeni bir açıklama geldi.Sırrı Süreyya'nın rahatsızlığı ne?TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 16 Nisan'da, İstanbul Beşiktaş’taki evinde aniden rahatsızlanmıştı. Yakınlarının 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edilmişti.Aort damarında yırtık tespit edildiHastanede yapılan detaylı kontroller sonucunda Önder’in aort damarında yırtılma tespit edildi. Kalp cerrahlarının müdahalesiyle hemen ameliyata alınan Önder için kritik bir operasyon süreci geçirdi. Yaklaşık 12 saat süren zorlu bir kalp ameliyatının ardından ana operasyonun bittiği ama henüz göğüs kafesinin kapatılmadığı açıklanmıştı.Sağlık Bakanı'ndan Önder açıklaması: 'Çok büyük bir ameliyat'Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, dün şu açıklamayı yapmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/sirri-sureyya-onderin-son-durumunu-kizi-acikladi-yuksek-hayati-riski-devam-ediyor-1095476646.html

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