https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/sirri-sureyya-onderin-son-durumuna-iliskin-hastaneden-yeni-aciklama-hayati-tehlikesi-suruyor-1095490054.html
Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'
Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'
Sputnik Türkiye
Sırrı Süreyya Önder
2025-04-18T10:03+0300
2025-04-18T10:03+0300
2025-04-18T10:44+0300
türki̇ye
sırrı süreyya önder
aort yırtığı
son dakika
yoğun bakım
dem parti
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Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden bu sabah yeni bir açıklama geldi.Sırrı Süreyya'nın rahatsızlığı ne?TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 16 Nisan'da, İstanbul Beşiktaş’taki evinde aniden rahatsızlanmıştı. Yakınlarının 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edilmişti.Aort damarında yırtık tespit edildiHastanede yapılan detaylı kontroller sonucunda Önder’in aort damarında yırtılma tespit edildi. Kalp cerrahlarının müdahalesiyle hemen ameliyata alınan Önder için kritik bir operasyon süreci geçirdi. Yaklaşık 12 saat süren zorlu bir kalp ameliyatının ardından ana operasyonun bittiği ama henüz göğüs kafesinin kapatılmadığı açıklanmıştı.Sağlık Bakanı'ndan Önder açıklaması: 'Çok büyük bir ameliyat'Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, dün şu açıklamayı yapmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/sirri-sureyya-onderin-son-durumunu-kizi-acikladi-yuksek-hayati-riski-devam-ediyor-1095476646.html
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sırrı süreyya önder, sırrı süreyya önder sağlık durumu, sırrı süreyya önder'in durumu kritik mi, sırrı süreyya önder hastalık
Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'
10:03 18.04.2025 (güncellendi: 10:44 18.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama geldi. Sırrı Süreyya Önder'in genel durumunda bir değişim olmadığı belirtilen açıklamada, "Hastamız yüksek riskli olup, hayati tehlikesi devam ediyor." denildi.
Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden bu sabah yeni bir açıklama geldi.
"Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor." denilen açıklamada, Önder'in hayati riskinin devam ettiği kaydedildi.
Sırrı Süreyya'nın rahatsızlığı ne?
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 16 Nisan'da, İstanbul Beşiktaş’taki evinde aniden rahatsızlanmıştı. Yakınlarının 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edilmişti.
Aort damarında yırtık tespit edildi
Hastanede yapılan detaylı kontroller sonucunda Önder’in aort damarında yırtılma tespit edildi. Kalp cerrahlarının müdahalesiyle hemen ameliyata alınan Önder için kritik bir operasyon süreci geçirdi. Yaklaşık 12 saat süren zorlu bir kalp ameliyatının ardından ana operasyonun bittiği ama henüz göğüs kafesinin kapatılmadığı açıklanmıştı.
Sağlık Bakanı'ndan Önder açıklaması: 'Çok büyük bir ameliyat'
Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, dün şu açıklamayı yapmıştı:
"Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."