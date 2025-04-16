https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onderin-kizi-babasina-seslendi-en-iyi-bildigin-seyi-yap-ve-diren-baba--1095444845.html
Sırrı Süreyya Önder'in kızı babasına seslendi: 'En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'
Sırrı Süreyya Önder'in kızı babasına seslendi: 'En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'
Sputnik Türkiye
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve durumu kritik olan Sırrı Süreyya Önder'e kızı Ceren Önder Kandemir 'diren baba' diye seslendi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T18:30+0300
2025-04-16T18:30+0300
2025-04-16T18:30+0300
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sırrı süreyya önder
ceren önder kandemir
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 11 saat süren ameliyat sonrasında sağlık durumu ciddiyetini koruyan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için endişeli bekleyiş sürüyor. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir babasına seslendiği paylaşımda, 'En iyi bildiğin şeyi şap ve diren baba' derken, babası için dua istedi. "Babam duaya inanır, dua edin" diyen Kandemir, sosyal medya paylaşımında, "Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın" dedi. Benim için değilse torunun için Kandemir, şunları kaydetti:"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/teomandan-sirri-sureyya-onder-paylasimi-olme-sirri-abi-1095433499.html
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sırrı süreyya önder, ceren önder kandemir
sırrı süreyya önder, ceren önder kandemir
Sırrı Süreyya Önder'in kızı babasına seslendi: 'En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve durumu kritik olan Sırrı Süreyya Önder'e kızı Ceren Önder Kandemir 'diren baba' diye seslendi.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 11 saat süren ameliyat sonrasında sağlık durumu ciddiyetini koruyan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için endişeli bekleyiş sürüyor. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir babasına seslendiği paylaşımda, 'En iyi bildiğin şeyi şap ve diren baba' derken, babası için dua istedi.
"Babam duaya inanır, dua edin" diyen Kandemir, sosyal medya paylaşımında, "Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın" dedi.
Benim için değilse torunun için
Kandemir, şunları kaydetti:
"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."