https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onderin-kizi-babasina-seslendi-en-iyi-bildigin-seyi-yap-ve-diren-baba--1095444845.html

Sırrı Süreyya Önder'in kızı babasına seslendi: 'En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'

Sırrı Süreyya Önder'in kızı babasına seslendi: 'En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'

Sputnik Türkiye

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve durumu kritik olan Sırrı Süreyya Önder'e kızı Ceren Önder Kandemir 'diren baba' diye seslendi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T18:30+0300

2025-04-16T18:30+0300

2025-04-16T18:30+0300

türki̇ye

sırrı süreyya önder

ceren önder kandemir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103649/93/1036499306_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_a7881d1638a5285d98c1b724d0a04814.jpg

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 11 saat süren ameliyat sonrasında sağlık durumu ciddiyetini koruyan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için endişeli bekleyiş sürüyor. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir babasına seslendiği paylaşımda, 'En iyi bildiğin şeyi şap ve diren baba' derken, babası için dua istedi. "Babam duaya inanır, dua edin" diyen Kandemir, sosyal medya paylaşımında, "Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın" dedi. Benim için değilse torunun için Kandemir, şunları kaydetti:"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/teomandan-sirri-sureyya-onder-paylasimi-olme-sirri-abi-1095433499.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırrı süreyya önder, ceren önder kandemir