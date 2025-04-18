https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rusyanin-ukraynadaki-harekatini-destekleyen-eski-slovakya-adalet-bakanina-dava-acildi-1095501327.html

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatını destekleyen eski Slovakya Adalet Bakanı'na dava açıldı

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatını destekleyen eski Slovakya Adalet Bakanı'na dava açıldı

Sputnik Türkiye

Başbakan Robert Fico'nun Rusya'ya yakın görüşleri nedeniyle suikast girişimine maruz kalması hafızalardaki tazeliğini korurken Slovakya'da eski Adalet Bakanı... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T15:43+0300

2025-04-18T15:43+0300

2025-04-18T15:45+0300

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Eski Slovakya Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Adalet Bakanı Stefan Harabin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını desteklemek 'suçundan' Slovakya'da kovuşturma altında.Slovakya mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatını destekleyen sosyal medya paylaşımı nedeniyle Harabin kovuşturma başlattı. Slovakya Özel Ceza Mahkemesi dava açarken Sputnik'e konuşan Harabin, suçlamalar için yasal dayanak olmadığının altını çizdi.Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Rusya'ya yakın görüşleri nedeniyle ölümün eşiğinden dönmesine rağmen kendisinin de tutumu değiştirmeyeceğini vurgulayan Slovak hukuk uzmanı, "Ben herhangi bir suç işlemedim. Zira Ukrayna ulusuna iftira atmadım" açıklamasını yaptı.'UCM'nin jürisi teneke askerlerden oluşuyor'Harabin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) de eleştirerek jüri üyelerini 'teneke askerler' olarak niteleyerek bu kişilerin hukuk alanında çalışmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bunlara ek olarak Harabin, AB'nin, Sputnik de dahil Rus medyasına yönelik yasaklama kararını kınadı. Slovak uzman, bunun temel insan haklarının ihlali olduğunu ve 'Nazi elitlerinde' görülen davranışlara benzediğini belirtti.

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