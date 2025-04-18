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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rusya-bolgelerinde-gece-56-ukrayna-ihasi-engellendi-1095486097.html
Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 56 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T07:33+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Kiev rejimi, İHA kullanarak Rusya Federasyonu bölgelerindeki tesislere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Ukrayna'ya ait 56 adet uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma güçleri tarafından imha edildi” ifadesi kullandı.Hava hedeflerinin 27’si Voronej bölgesinde vurulurken Belgorod bölgesinde 12, Kırım’da 3, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde birer araç engellendi.Ayrıca Azak Denizi üzerinde de 12 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-yemende-bir-limana-saldirdi-cok-sayida-olu-ve-yarali-1095485543.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma

Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:33 18.04.2025
© Sputnik / Artyom JitenevRus hava savunma güçleri
Rus hava savunma güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Artyom Jitenev
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Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 56 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.
Kiev rejimi, İHA kullanarak Rusya Federasyonu bölgelerindeki tesislere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Ukrayna'ya ait 56 adet uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma güçleri tarafından imha edildi” ifadesi kullandı.
Hava hedeflerinin 27’si Voronej bölgesinde vurulurken Belgorod bölgesinde 12, Kırım’da 3, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde birer araç engellendi.
Ayrıca Azak Denizi üzerinde de 12 İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Yemen saldırılar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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