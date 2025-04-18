https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rusya-bolgelerinde-gece-56-ukrayna-ihasi-engellendi-1095486097.html
Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 56 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T07:33+0300
2025-04-18T07:33+0300
2025-04-18T07:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
hava savunma
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Kiev rejimi, İHA kullanarak Rusya Federasyonu bölgelerindeki tesislere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Ukrayna'ya ait 56 adet uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma güçleri tarafından imha edildi” ifadesi kullandı.Hava hedeflerinin 27’si Voronej bölgesinde vurulurken Belgorod bölgesinde 12, Kırım’da 3, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde birer araç engellendi.Ayrıca Azak Denizi üzerinde de 12 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-yemende-bir-limana-saldirdi-cok-sayida-olu-ve-yarali-1095485543.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma
Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 56 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.
Kiev rejimi, İHA kullanarak Rusya Federasyonu bölgelerindeki tesislere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Ukrayna'ya ait 56 adet uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma güçleri tarafından imha edildi” ifadesi kullandı.
Hava hedeflerinin 27’si Voronej bölgesinde vurulurken Belgorod bölgesinde 12, Kırım’da 3, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde birer araç engellendi.
Ayrıca Azak Denizi üzerinde de 12 İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.