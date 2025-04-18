https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rus-ortodoks-kilisesi-moldova-ortodoks-kilisesinden-onlarca-din-adami-moldovada-sorgulandi-1095508438.html
Rus Ortodoks Kilisesi: Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamı Moldova’da sorgulandı
Rus Ortodoks Kilisesi: Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamı Moldova’da sorgulandı
Sputnik Türkiye
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in yardımcısı Başpiskopos Nikolay Balaşov, Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamının Moldova makamları... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T21:44+0300
2025-04-18T21:44+0300
2025-04-18T21:42+0300
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Moldova Metropolitliği'nin temsilcisi Başpiskopos Markel'in Kutsal Ateş'i almak üzere Kudüs'e gitmesinin engellenmesine tepki gösteren Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in yardımcısı Başpiskopos Nikolay Balaşov, Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamının son günlerde Moldova makamları tarafından sorgulandığını söyledi.Sputnik'e konuşan Balaşov, Kişinev'in Moldova Ortodoks Kilisesi'ne Moskova Patrikhanesi ile ilişkilerini bozması için yoğun baskı yaptığını kaydetti.Balaşov, Başpiskopos Markell’in Kişinev'deki havaalanında teslim aldığı protokole göre, kapsamlı arama sonucunda din adamının üzerinde yasadışı hiçbir şey bulunmadığını belirtti.
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rus ortodoks kilisesi patriği kirill, moldova, balaşov, kudüs, rus ortodoks kilisesi, sputnik, kutsal ateş
rus ortodoks kilisesi patriği kirill, moldova, balaşov, kudüs, rus ortodoks kilisesi, sputnik, kutsal ateş
Rus Ortodoks Kilisesi: Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamı Moldova’da sorgulandı
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in yardımcısı Başpiskopos Nikolay Balaşov, Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamının Moldova makamları tarafından sorgulandığını belirtti.
Moldova Metropolitliği'nin temsilcisi Başpiskopos Markel'in Kutsal Ateş'i almak üzere Kudüs'e gitmesinin engellenmesine tepki gösteren Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in yardımcısı Başpiskopos Nikolay Balaşov, Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamının son günlerde Moldova makamları tarafından sorgulandığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Balaşov, Kişinev'in Moldova Ortodoks Kilisesi'ne Moskova Patrikhanesi ile ilişkilerini bozması için yoğun baskı yaptığını kaydetti.
Balaşov, Başpiskopos Markell’in Kişinev'deki havaalanında teslim aldığı protokole göre, kapsamlı arama sonucunda din adamının üzerinde yasadışı hiçbir şey bulunmadığını belirtti.