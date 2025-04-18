https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rus-ortodoks-kilisesi-moldova-ortodoks-kilisesinden-onlarca-din-adami-moldovada-sorgulandi-1095508438.html

Rus Ortodoks Kilisesi: Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamı Moldova’da sorgulandı

Rus Ortodoks Kilisesi: Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamı Moldova’da sorgulandı

Sputnik Türkiye

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in yardımcısı Başpiskopos Nikolay Balaşov, Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamının Moldova makamları... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T21:44+0300

2025-04-18T21:44+0300

2025-04-18T21:42+0300

dünya

rus ortodoks kilisesi patriği kirill

moldova

balaşov

kudüs

rus ortodoks kilisesi

sputnik

kutsal ateş

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Moldova Metropolitliği'nin temsilcisi Başpiskopos Markel'in Kutsal Ateş'i almak üzere Kudüs'e gitmesinin engellenmesine tepki gösteren Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in yardımcısı Başpiskopos Nikolay Balaşov, Moldova Ortodoks Kilisesi'nden onlarca din adamının son günlerde Moldova makamları tarafından sorgulandığını söyledi.Sputnik'e konuşan Balaşov, Kişinev'in Moldova Ortodoks Kilisesi'ne Moskova Patrikhanesi ile ilişkilerini bozması için yoğun baskı yaptığını kaydetti.Balaşov, Başpiskopos Markell’in Kişinev'deki havaalanında teslim aldığı protokole göre, kapsamlı arama sonucunda din adamının üzerinde yasadışı hiçbir şey bulunmadığını belirtti.

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rus ortodoks kilisesi patriği kirill, moldova, balaşov, kudüs, rus ortodoks kilisesi, sputnik, kutsal ateş