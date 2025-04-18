https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-ceza-vermemekle-unlu-olmak-isterdim-1095503539.html
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Ceza vermemekle ünlü olmak isterdim
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Ceza vermemekle ünlü olmak isterdim
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'taki denetimleri artırabilmek için çalışmaları olduğunu belirterek "Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T17:24+0300
2025-04-18T17:24+0300
2025-04-18T17:24+0300
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ebubekir şahin
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sabah Gazetesi'nin YouTube'ta yayınlanan programına konuştu. Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısından, YouTube yayınlarına lisansına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurumun adının Radyo, İnternet ve Televizyon Üst Kurulu (RİTÜK) olarak değiştirilmesine yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Şahin, “Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri yetkili kurullara gönderdik. Meclis’imiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız” dedi.YouTube yayınlarına lisans şartıŞahin, YouTube gibi platformlarda yayın yapan içerik üreticilerine yönelik de açıklamalarda bulundu. “Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa buna da müdahale ederiz, çok zor bir şey değil” diyen Şahin, bu yayıncıların isteğe bağlı yayın kuruluşu statüsünde değerlendirildiğini vurguladı.Sokak röportajlarına yönelik yayınların gazetecilik kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Şahin, “Neden sokak röportajlarının yüzde 99’u devlet ve hükümetin aleyhine söylemler üzerine kuruluyor? Kusura bakmayın, biz buna izin veremeyiz. Her türlü melanet var” ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısına tepki gösteren Şahin, "Özgür Özel'in de bu boykotu çok anladığını düşünmüyorum" diye konuştu.RTÜK Başkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:"Ben ceza verdim diye göğsünü gere gere gezen bir insan değilim. Ceza vermeyen başkan olarak ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Yayıncılarımız yaptıklarıyla bizi 'cezacı başkan' durumuna düşürüyorlar.Özgür Özel'in de bu boykotu çok anladığını düşünmüyorum. Anamuhalefetin başındaki bir Genel Başkan daha dikkatli olmalı. Yapılan boykot da yerine ulaşmadı. İnsanlar daha fazla sahip çıktı. Mesela ATV'deki maçta bunu gördük.Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa buna da müdahale ederiz, çok zor bir şey değil. BTK orada.'Ben ayrım yapmam'Neden sokak röportajlarının yüzde 99'u devlet ve hükümetin aleyhine söylemler üzerine kuruluyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Kusura bakmayın, biz buna izin veremeyiz. Sokak röportajlarında her türlü melanet var. Bunların bizim mecralarımızda bir yayıncı gibi yayınlanmasına müsaade etmeyiz.O hanımefendi ne yapabiliriz diye gelip buraya istişare ediyor. Ben zaman zaman onlara giderim, onlar zaman zaman bize gelir. Ben ayrım yapmam.Hukuk önünde hakaret edenlerle, iftira atanlarla tek tek hesaplaşıyorum. Bir grup elitin etkilediği gençlerin, insanların düştüğü durum beni üzüyor. Yorumları kapattım, 'Korkak RTÜK Başkanı' dediler. Benim amacım oraya hakaret, küfür yazıp gençler yargılanmasınlar diyeydi. Şimdi açtım, yine küfürlere, hakaretlere başladılar. Her biriyle bağımsız yargı önünde hesaplaşacağız. Ama yine yorumlara kapatayım da gençler bu durumlara düşmesinler diyorum. Ben görevim gereği yapmış olduklarından etkilenmem. Allah iftiradan korusun."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/rtuk-harekete-gecti-esra-erolda-ortaya-cikan-damat-kaynana-skandalina-inceleme-1095399761.html
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ebubekir şahin, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), i̇pek özbey
ebubekir şahin, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), i̇pek özbey
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Ceza vermemekle ünlü olmak isterdim
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'taki denetimleri artırabilmek için çalışmaları olduğunu belirterek "Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa buna da müdahale ederiz, çok zor bir şey değil" dedi. Şahin ayrıca açıklamasında, "Ceza vermeyen başkan olarak ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sabah Gazetesi'nin YouTube'ta yayınlanan programına konuştu. Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısından, YouTube yayınlarına lisansına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurumun adının Radyo, İnternet ve Televizyon Üst Kurulu (RİTÜK) olarak değiştirilmesine yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Şahin, “Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri yetkili kurullara gönderdik. Meclis’imiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız” dedi.
YouTube yayınlarına lisans şartı
Şahin, YouTube gibi platformlarda yayın yapan içerik üreticilerine yönelik de açıklamalarda bulundu. “Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa buna da müdahale ederiz, çok zor bir şey değil” diyen Şahin, bu yayıncıların isteğe bağlı yayın kuruluşu statüsünde değerlendirildiğini vurguladı.
Sokak röportajlarına yönelik yayınların gazetecilik kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Şahin, “Neden sokak röportajlarının yüzde 99’u devlet ve hükümetin aleyhine söylemler üzerine kuruluyor? Kusura bakmayın, biz buna izin veremeyiz. Her türlü melanet var” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısına tepki gösteren Şahin, "Özgür Özel'in de bu boykotu çok anladığını düşünmüyorum" diye konuştu.
RTÜK Başkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Ben ceza verdim diye göğsünü gere gere gezen bir insan değilim. Ceza vermeyen başkan olarak ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Yayıncılarımız yaptıklarıyla bizi 'cezacı başkan' durumuna düşürüyorlar.
Özgür Özel'in de bu boykotu çok anladığını düşünmüyorum. Anamuhalefetin başındaki bir Genel Başkan daha dikkatli olmalı. Yapılan boykot da yerine ulaşmadı. İnsanlar daha fazla sahip çıktı. Mesela ATV'deki maçta bunu gördük.
Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa buna da müdahale ederiz, çok zor bir şey değil. BTK orada.
Neden sokak röportajlarının yüzde 99'u devlet ve hükümetin aleyhine söylemler üzerine kuruluyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Kusura bakmayın, biz buna izin veremeyiz. Sokak röportajlarında her türlü melanet var. Bunların bizim mecralarımızda bir yayıncı gibi yayınlanmasına müsaade etmeyiz.
O hanımefendi ne yapabiliriz diye gelip buraya istişare ediyor. Ben zaman zaman onlara giderim, onlar zaman zaman bize gelir. Ben ayrım yapmam.
Hukuk önünde hakaret edenlerle, iftira atanlarla tek tek hesaplaşıyorum. Bir grup elitin etkilediği gençlerin, insanların düştüğü durum beni üzüyor. Yorumları kapattım, 'Korkak RTÜK Başkanı' dediler. Benim amacım oraya hakaret, küfür yazıp gençler yargılanmasınlar diyeydi. Şimdi açtım, yine küfürlere, hakaretlere başladılar. Her biriyle bağımsız yargı önünde hesaplaşacağız. Ama yine yorumlara kapatayım da gençler bu durumlara düşmesinler diyorum. Ben görevim gereği yapmış olduklarından etkilenmem. Allah iftiradan korusun."