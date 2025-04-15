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RTÜK harekete geçti: Esra Erol’da ortaya çıkan damat-kaynana skandalına inceleme
RTÜK harekete geçti: Esra Erol’da ortaya çıkan damat-kaynana skandalına inceleme
Sputnik Türkiye
RTÜK, ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programında gündeme gelen “damat, kaynanasını hamile bıraktı” iddiasıyla ilgili inceleme başlattı. Ebubekir Şahin... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T12:10+0300
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türki̇ye
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esra erol
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programında işlenen içerikle ilgili kamuoyundan gelen tepkilerin ardından inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, “Yayıncı kuruluşlarımızın aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha sorumlu davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.Sosyal medyada infial yarattıGündeme gelen olayda, engelli raporu bulunan Dilek Şahin, nişanlısı Cuma Doğan ve annesi Güldane Şahin’in birlikte kaçtığını ileri sürerek ATV ekranlarına çıktı. Ancak olay burada bitmedi. Dilek Şahin’in açıklamalarına göre, 21 yaşındaki Cuma ile 47 yaşındaki kayınvalidesi arasında yasak bir ilişki olduğu ve Güldane Şahin’in bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.'Hayatımla tehdit edildim' iddiasıPrograma katılan Dilek Şahin, annesi ve nişanlısını birlikte gördüğünü, durumu babası Turan Şahin’e anlatmak istediğinde ise nişanlısı Cuma tarafından hayatıyla tehdit edildiğini belirtti. Olayın açığa çıkmasının ardından baba Turan Şahin de kızıyla birlikte programa çıkarak yaşananları kamuoyuyla paylaştı.RTÜK’ün ilke kararları yeniden hatırlatıldıRTÜK Başkanı Şahin, “İlke kararlarımız doğrultusunda, özellikle aile yapısını bozan ve çocukları olumsuz etkileyen bu tür yayınlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürüyoruz” dedi. Şahin, inceleme sonuçlarının ardından gerekli işlemlerin yapılacağını ve yayıncılara yönelik cezai yaptırımların uygulanabileceğini belirtti. Şahin açıklamasında şunları kaydetti:"ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz “İlke Kararları”nı bir kez daha önemle hatırlatırız."
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RTÜK harekete geçti: Esra Erol’da ortaya çıkan damat-kaynana skandalına inceleme

12:10 15.04.2025 (güncellendi: 12:14 15.04.2025)
© FotoğrafGüldane-Cuma
Güldane-Cuma - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
RTÜK, ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programında gündeme gelen “damat, kaynanasını hamile bıraktı” iddiasıyla ilgili inceleme başlattı. Ebubekir Şahin, yayıncıların aile yapısı ve toplumsal değerlere karşı daha hassas davranması gerektiğini vurgularken, gündemin ilk sıralarına yerleşen olay detaylarıyla tepki çekti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programında işlenen içerikle ilgili kamuoyundan gelen tepkilerin ardından inceleme başlatıldığını duyurdu.
Şahin, “Yayıncı kuruluşlarımızın aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha sorumlu davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada infial yarattı

Gündeme gelen olayda, engelli raporu bulunan Dilek Şahin, nişanlısı Cuma Doğan ve annesi Güldane Şahin’in birlikte kaçtığını ileri sürerek ATV ekranlarına çıktı. Ancak olay burada bitmedi. Dilek Şahin’in açıklamalarına göre, 21 yaşındaki Cuma ile 47 yaşındaki kayınvalidesi arasında yasak bir ilişki olduğu ve Güldane Şahin’in bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

'Hayatımla tehdit edildim' iddiası

Programa katılan Dilek Şahin, annesi ve nişanlısını birlikte gördüğünü, durumu babası Turan Şahin’e anlatmak istediğinde ise nişanlısı Cuma tarafından hayatıyla tehdit edildiğini belirtti. Olayın açığa çıkmasının ardından baba Turan Şahin de kızıyla birlikte programa çıkarak yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

RTÜK’ün ilke kararları yeniden hatırlatıldı

RTÜK Başkanı Şahin, “İlke kararlarımız doğrultusunda, özellikle aile yapısını bozan ve çocukları olumsuz etkileyen bu tür yayınlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürüyoruz” dedi. Şahin, inceleme sonuçlarının ardından gerekli işlemlerin yapılacağını ve yayıncılara yönelik cezai yaptırımların uygulanabileceğini belirtti. Şahin açıklamasında şunları kaydetti:
"ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz “İlke Kararları”nı bir kez daha önemle hatırlatırız."
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