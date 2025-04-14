https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/altin-rekora-kosuyor-borsa-istanbulda-yon-belirsiz-gram-altinda-yukselis-devam-eder-mi-simdi-alinir-1095364960.html

Altın rekora koşuyor, Borsa İstanbul’da yön belirsiz: Gram altında yükseliş devam eder mi? Şimdi alınır mı satılır mı?

Altın rekora koşuyor, Borsa İstanbul’da yön belirsiz: Gram altında yükseliş devam eder mi? Şimdi alınır mı satılır mı?

Sputnik Türkiye

Altın rekor tazelerken, gram altın 4000 TL’ye dayandı. Borsa yatırımcıları için ise ilk iki gün kritik. İşte uzman Hikmet Baydar’dan gram altın ve BIST 100 için son analizler…

2025-04-14T08:57+0300

2025-04-14T08:57+0300

2025-04-14T08:57+0300

ekonomi̇

donald trump

abd

borsa i̇stanbul

tl

altın

yarım gram altın

külçe altın

borsa i̇stanbul endeksi

yatırım

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ABD’nin, Çin de dahil olmak üzere 185 ülkeye yüzde 10 ila yüzde 50 arasında ilave gümrük vergisi uygulama kararı alması, piyasaları dalgalandırdı. Özellikle değerli metallerde hızlı yükseliş gözlemlendi. Donald Trump’ın, Çin dışındaki ülkeler için tarifeleri 90 gün ertelemesi ise piyasalarda kısmi bir rahatlama sağladı.Altında tarihi rekor: 3200 dolar aşıldıCuma günü ons altın tarihinde ilk kez 3200 doları aştı. Yurtiçinde gram altın da 4000 TL sınırına dayandı. Fiyatlardaki hızlı artış yatırımcıları heyecanlandırırken, oynaklığın yüksek olması nedeniyle temkinli olunması gerektiği belirtiliyor.Ekonomist Hikmet Baydar’dan kritik uyarılarEkonomist Hikmet Baydar, Milliyet’e yaptığı açıklamada gram altının teknik destek seviyesinin 3829 TL olduğunu belirtti. Bu seviyenin altına düşmediği sürece yükseliş potansiyelinin sürdüğünü ifade eden Baydar, “4068 TL tekrar test edilebilir” dedi.Borsada yön belirsizliği: İlk i̇ki gün kritikBorsa İstanbul’da endeks, 9400 puan altında yatay seyrini sürdürüyor. Baydar’a göre, pazartesi ABD vergi muafiyetinin oluşturacağı olumlu hava ile 9650 puana kadar yükseliş mümkün. Bu seviyenin korunması, 10140 ve hatta 10862 puan hedeflerini gündeme taşıyabilir.Ons altında geri çekilme riskiOns altın 3126 dolarlık destek seviyesini koruduğu sürece alım yönlü pozisyonların taşınması mantıklı. Ancak ek gümrük vergilerinde yumuşama ya da kaldırılma yönünde açıklamalar gelirse, ons altında satış baskısı oluşabilir.Altında yatırımcıya uyarı: Aşırı primli dikkatiAltın fiyatlarının aşırı primli olduğunu vurgulayan Baydar, yatırımcıların bu dalgalı seyirde dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. 3300 dolar seviyesine kadar yükseliş denemeleri mümkün, ancak volatilitenin artma ihtimali yüksek.Borsada beklentiler ve teknik seviyelerEndeksin 9500 puanın üzerinde tutunması orta vadeli pozitif sinyaller anlamına gelirken, 9118 puan seviyesi güçlü bir destek olarak dikkat çekiyor. Bu seviye altında kalıcılık olursa, 8667 puana kadar gerileme ihtimali ortaya çıkabilir.Gram altın 4 bin TL’yi geçer mi?Eğer ons altında 3126 dolar destek seviyesi korunursa ve piyasalarda yeni bir düşüş haberi gelmezse gram altın 4000 TL’yi geçebilir.Ons altın tekrar düşer mi?Ek gümrük tarifelerinde bir geri adım veya diplomatik çözümler açıklanırsa, ons altın yeniden 2950 dolar seviyelerine çekilebilir.Borsa İstanbul’da yön ne tarafa olur?İlk iki gün içinde 9500 puan üzerinde kalınırsa yukarı yönlü hareketler güç kazanabilir. Aksi takdirde 9118 puana kadar geri çekilme görülebilir.ABD-Çin tarifeleri altını nasıl etkiliyor?Tarife savaşları altını güvenli liman haline getiriyor. Ancak tarifelerde gevşeme altın fiyatlarında düşüşe neden olabilir.Hangi yatırım daha güvenli: Altın mı Borsa mı?Dalgalı piyasalar nedeniyle kısa vadede altın daha güvenli görünse de uzun vadede borsa fırsatlar sunabilir.Baydar’ın gram altın için verdiği destek seviyesi nedir?3829 TL seviyesi gram altında teknik bir destek olarak öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/temmuz-2025-zamlari-belli-oluyor-emekli-ve-memura-ne-kadar-artis-gelecek-beklenen-zam-farki-ne-1095364731.html

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