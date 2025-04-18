https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/pentagon-abd-onumuzdeki-aylarda-suriyedeki-kuvvet-sayisini-binin-altina-indirecek-1095509469.html

Pentagon: ABD, önümüzdeki aylarda Suriye'deki kuvvet sayısını binin altına indirecek

Pentagon: ABD, önümüzdeki aylarda Suriye'deki kuvvet sayısını binin altına indirecek

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını bin askerin altına düşüreceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, kalan askerlerin IŞİD'e karşı saldırı düzenleme... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T23:48+0300

2025-04-18T23:48+0300

2025-04-18T23:48+0300

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ABD, ülkedeki belirli bölgelerde ABD güçlerini birleştirme çabalarının bir parçası olarak önümüzdeki aylarda Suriye'deki askeri varlığını bin askerin altına düşürmeyi planladığını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını önümüzdeki aylarda bin askerin altına düşürmeyi planladığını, şu şekilde açıkladı:Parnell, kısmi çekilmeye rağmen ABD'nin bölgede IŞİD'in kalan gruplarına karşı saldırı düzenleme kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-basini-abd-suriyedeki-yuzlerce-askerini-geri-cekiyor-1095484116.html

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