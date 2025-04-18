https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/pentagon-abd-onumuzdeki-aylarda-suriyedeki-kuvvet-sayisini-binin-altina-indirecek-1095509469.html
Pentagon: ABD, önümüzdeki aylarda Suriye'deki kuvvet sayısını binin altına indirecek
Pentagon: ABD, önümüzdeki aylarda Suriye'deki kuvvet sayısını binin altına indirecek
Sputnik Türkiye
Pentagon, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını bin askerin altına düşüreceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, kalan askerlerin IŞİD'e karşı saldırı düzenleme... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T23:48+0300
2025-04-18T23:48+0300
2025-04-18T23:48+0300
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ABD, ülkedeki belirli bölgelerde ABD güçlerini birleştirme çabalarının bir parçası olarak önümüzdeki aylarda Suriye'deki askeri varlığını bin askerin altına düşürmeyi planladığını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını önümüzdeki aylarda bin askerin altına düşürmeyi planladığını, şu şekilde açıkladı:Parnell, kısmi çekilmeye rağmen ABD'nin bölgede IŞİD'in kalan gruplarına karşı saldırı düzenleme kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-basini-abd-suriyedeki-yuzlerce-askerini-geri-cekiyor-1095484116.html
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abd, suriye, pentagon, işi̇d
abd, suriye, pentagon, işi̇d
Pentagon: ABD, önümüzdeki aylarda Suriye'deki kuvvet sayısını binin altına indirecek
Pentagon, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını bin askerin altına düşüreceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, kalan askerlerin IŞİD'e karşı saldırı düzenleme kapasitesinde olacağı ifade edildi.
ABD, ülkedeki belirli bölgelerde ABD güçlerini birleştirme çabalarının bir parçası olarak önümüzdeki aylarda Suriye'deki askeri varlığını bin askerin altına düşürmeyi planladığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını önümüzdeki aylarda bin askerin altına düşürmeyi planladığını, şu şekilde açıkladı:
"Bugün Savunma Bakanı, Suriye'deki ABD güçlerinin Birleşik Ortak Görev Gücü - Operasyon Doğal Kararlılık kapsamında Suriye'de seçilmesi için konsolidasyon talimatı verdi. Bu kasıtlı ve koşullara dayalı süreç, önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki ayak izini bin ABD gücünün altına düşürecek"
Parnell, kısmi çekilmeye rağmen ABD'nin bölgede IŞİD'in kalan gruplarına karşı saldırı düzenleme kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi.