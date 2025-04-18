https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-basini-abd-suriyedeki-yuzlerce-askerini-geri-cekiyor-1095484116.html

ABD basını: ABD, Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor

ABD basını: ABD, Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor

Sputnik Türkiye

ABD basınının iddiasına göre yüzlerce ABD askeri Suriye'den geri çekiliyor. Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının bin 400'e düşürüleceği öne sürüldü. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T01:39+0300

2025-04-18T01:39+0300

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ABD basını, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını azalttığını iddia etti. New York Times gazetesi, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını öne sürdü.Gazetenin 2 üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının bin 400'e düşürüleceği aktarıldı.Askeri yetkililerin 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi.ABD 2024 sonlarında, bölgedeki IŞİD tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye'de askeri varlığını 2 bine çıkardığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/israil-medyasi-abd-tarafindan-gonderilen-ve-askeri-muhimmati-tasiyan-9-kargo-ucagi-inis-yapti-1095483747.html

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