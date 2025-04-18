https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-basini-abd-suriyedeki-yuzlerce-askerini-geri-cekiyor-1095484116.html
ABD basını: ABD, Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor
ABD basını: ABD, Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor
Sputnik Türkiye
ABD basınının iddiasına göre yüzlerce ABD askeri Suriye'den geri çekiliyor. Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının bin 400'e düşürüleceği öne sürüldü. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T01:39+0300
2025-04-18T01:39+0300
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ABD basını, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını azalttığını iddia etti. New York Times gazetesi, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını öne sürdü.Gazetenin 2 üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının bin 400'e düşürüleceği aktarıldı.Askeri yetkililerin 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi.ABD 2024 sonlarında, bölgedeki IŞİD tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye'de askeri varlığını 2 bine çıkardığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/israil-medyasi-abd-tarafindan-gonderilen-ve-askeri-muhimmati-tasiyan-9-kargo-ucagi-inis-yapti-1095483747.html
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abd, suriye, new york times, işi̇d
abd, suriye, new york times, işi̇d
ABD basını: ABD, Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor
01:39 18.04.2025 (güncellendi: 01:44 18.04.2025)
ABD basınının iddiasına göre yüzlerce ABD askeri Suriye'den geri çekiliyor. Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının bin 400'e düşürüleceği öne sürüldü.
ABD basını, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını azalttığını iddia etti. New York Times gazetesi, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını öne sürdü.
Gazetenin 2 üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının bin 400'e düşürüleceği aktarıldı.
Askeri yetkililerin 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi.
ABD 2024 sonlarında, bölgedeki IŞİD tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye'de askeri varlığını 2 bine çıkardığını duyurmuştu.