Özellikleri akıl almaz: Fizik kurallarını alt üst eden yeni madde keşfedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Özçağdaş: MEB Talim Terbiye Kurulu’nun kararı Personel Müdürlüğü ile uyuşmuyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, Batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
17:42
4 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
18:16
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
19:17
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
19:26
16 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
19:54
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
20:06
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Elektronik kelepçe alım ihalesi: Yerli üretim mi, yabancı bağlantılar mı?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Bahçeli: CHP’ye kayyım doğru ve mümkün değil
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/ozellikleri-akil-almaz-fizik-kurallarini-alt-ust-eden-yeni-madde-kesfedildi-1095485917.html
Özellikleri akıl almaz: Fizik kurallarını alt üst eden yeni madde keşfedildi
Özellikleri akıl almaz: Fizik kurallarını alt üst eden yeni madde keşfedildi
Sputnik Türkiye
Amerikalı araştırmacılar, fizik yasalarına meydan okuyan sıra dışı bir madde keşfetti. Bu madde, ısıtıldığında küçülüyor, sıkıştırıldığında ise genişliyor ve... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T07:24+0300
2025-04-18T09:29+0300
chicago üniversitesi
bilim
bilim insanları
yaşam
karanlık madde
karanlık madde
karanlık enerji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089872080_0:112:537:414_1920x0_80_0_0_76cb406e698d1fc11f24ce30ca4d26ab.png
Chicago Üniversitesi ve San Diego Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, termodinamiğin temel ilkeleriyle çelişen bir madde keşfetti. Bu yeni "metastabil" madde, ısı karşısında hacmini küçültürken, yüksek basınç altında beklenmedik biçimde genişliyor. Keşif, Nature dergisinde yayımlandı.Termodinamiğin tersine çalışıyorTermodinamik kurallara göre maddeler genellikle ısıtıldıklarında genişler, sıkıştırıldıklarında ise küçülür. Ancak yeni keşfedilen bu madde, tüm bu kabulleri sarsıyor. Prof. Dr. Shirley Meng, maddenin özelliklerinin redoks kimyasıyla kontrol edilebileceğini ve bu özelliğin gelecekte çok sayıda teknolojiye entegre edilebileceğini belirtti.📌 Maddenin fizik kurallarına meydan okuyan özellikleriYeni malzeme, ısı karşısında büzülüyor ve yüksek basınca rağmen genişlemeye devam ediyor. Bu özellikler, hem temel bilimlerde hem de uygulamalı mühendislikte paradigmaları değiştirme potansiyeline sahip.📦 Elektrikli araç pillerine yeni bir solukMaddenin metastabil yapısı sayesinde, elektrikli araç (EV) pillerinin kapasitesi, yalnızca bir voltaj uygulamasıyla eski seviyesine döndürülebiliyor. Bu, enerji depolama sistemlerinde büyük maliyet tasarrufları sağlayabilir.🏗️ İnşaat ve endüstride sıfır genleşme dönemiDr. Minghao Zhang, bu malzemenin sıfır termal genleşme gösterecek şekilde ayarlanabileceğini ve böylece yapı sektöründe ısı kaynaklı deformasyonların önüne geçilebileceğini vurguladı.🧪 Bilimsel paradigma değişiyorProf. Meng, keşfin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda temel bilimlerde de paradigma değişimi yarattığını ifade etti. Bu maddenin daha fazla kimyasal özelliği araştırılarak, uzay teknolojileri dahil birçok alanda devrim yaratması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/astronomi-tarihinde-bir-ilk-uzayda-ters-yorunge-yanlislikla-kesfedildi-evrenin-en-sira-disi-1095451689.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089872080_0:62:537:465_1920x0_80_0_0_f84139236c3d996455b095ed0bfee2c2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chicago üniversitesi, bilim, bilim insanları, karanlık madde, karanlık madde, karanlık enerji
chicago üniversitesi, bilim, bilim insanları, karanlık madde, karanlık madde, karanlık enerji

Özellikleri akıl almaz: Fizik kurallarını alt üst eden yeni madde keşfedildi

07:24 18.04.2025 (güncellendi: 09:29 18.04.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKaranlık Madde
Karanlık Madde - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Amerikalı araştırmacılar, fizik yasalarına meydan okuyan sıra dışı bir madde keşfetti. Bu madde, ısıtıldığında küçülüyor, sıkıştırıldığında ise genişliyor ve elektrikli araç pilleri gibi teknolojilerde devrim yaratma potansiyeli taşıyor.
Chicago Üniversitesi ve San Diego Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, termodinamiğin temel ilkeleriyle çelişen bir madde keşfetti. Bu yeni "metastabil" madde, ısı karşısında hacmini küçültürken, yüksek basınç altında beklenmedik biçimde genişliyor. Keşif, Nature dergisinde yayımlandı.

Termodinamiğin tersine çalışıyor

Termodinamik kurallara göre maddeler genellikle ısıtıldıklarında genişler, sıkıştırıldıklarında ise küçülür. Ancak yeni keşfedilen bu madde, tüm bu kabulleri sarsıyor. Prof. Dr. Shirley Meng, maddenin özelliklerinin redoks kimyasıyla kontrol edilebileceğini ve bu özelliğin gelecekte çok sayıda teknolojiye entegre edilebileceğini belirtti.

📌 Maddenin fizik kurallarına meydan okuyan özellikleri

Yeni malzeme, ısı karşısında büzülüyor ve yüksek basınca rağmen genişlemeye devam ediyor. Bu özellikler, hem temel bilimlerde hem de uygulamalı mühendislikte paradigmaları değiştirme potansiyeline sahip.

📦 Elektrikli araç pillerine yeni bir soluk

Maddenin metastabil yapısı sayesinde, elektrikli araç (EV) pillerinin kapasitesi, yalnızca bir voltaj uygulamasıyla eski seviyesine döndürülebiliyor. Bu, enerji depolama sistemlerinde büyük maliyet tasarrufları sağlayabilir.

🏗️ İnşaat ve endüstride sıfır genleşme dönemi

Dr. Minghao Zhang, bu malzemenin sıfır termal genleşme gösterecek şekilde ayarlanabileceğini ve böylece yapı sektöründe ısı kaynaklı deformasyonların önüne geçilebileceğini vurguladı.

🧪 Bilimsel paradigma değişiyor

Prof. Meng, keşfin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda temel bilimlerde de paradigma değişimi yarattığını ifade etti. Bu maddenin daha fazla kimyasal özelliği araştırılarak, uzay teknolojileri dahil birçok alanda devrim yaratması bekleniyor.
Kanadalı gökbilimciler, yaşamı destekleyebilecek ve 'volkanlarla kaplı' yeni bir ötegezegen keşfetti. 'LP 791-18d' adlı Dünya büyüklüğündeki gezegen, yaklaşık 90 ışıkyılı uzaklıkta bir kırmızı cüce yıldızın yakınında yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
YAŞAM
Astronomi tarihinde bir ilk: Uzayda 'ters yörünge' yanlışlıkla keşfedildi, evrenin en sıra dışı gezegeni ortaya çıktı
Dün, 07:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала