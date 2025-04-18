https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/ozellikleri-akil-almaz-fizik-kurallarini-alt-ust-eden-yeni-madde-kesfedildi-1095485917.html
Özellikleri akıl almaz: Fizik kurallarını alt üst eden yeni madde keşfedildi
Özellikleri akıl almaz: Fizik kurallarını alt üst eden yeni madde keşfedildi
Sputnik Türkiye
Amerikalı araştırmacılar, fizik yasalarına meydan okuyan sıra dışı bir madde keşfetti. Bu madde, ısıtıldığında küçülüyor, sıkıştırıldığında ise genişliyor ve... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T07:24+0300
2025-04-18T07:24+0300
2025-04-18T09:29+0300
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bilim
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yaşam
karanlık madde
karanlık madde
karanlık enerji
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Chicago Üniversitesi ve San Diego Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, termodinamiğin temel ilkeleriyle çelişen bir madde keşfetti. Bu yeni "metastabil" madde, ısı karşısında hacmini küçültürken, yüksek basınç altında beklenmedik biçimde genişliyor. Keşif, Nature dergisinde yayımlandı.Termodinamiğin tersine çalışıyorTermodinamik kurallara göre maddeler genellikle ısıtıldıklarında genişler, sıkıştırıldıklarında ise küçülür. Ancak yeni keşfedilen bu madde, tüm bu kabulleri sarsıyor. Prof. Dr. Shirley Meng, maddenin özelliklerinin redoks kimyasıyla kontrol edilebileceğini ve bu özelliğin gelecekte çok sayıda teknolojiye entegre edilebileceğini belirtti.📌 Maddenin fizik kurallarına meydan okuyan özellikleriYeni malzeme, ısı karşısında büzülüyor ve yüksek basınca rağmen genişlemeye devam ediyor. Bu özellikler, hem temel bilimlerde hem de uygulamalı mühendislikte paradigmaları değiştirme potansiyeline sahip.📦 Elektrikli araç pillerine yeni bir solukMaddenin metastabil yapısı sayesinde, elektrikli araç (EV) pillerinin kapasitesi, yalnızca bir voltaj uygulamasıyla eski seviyesine döndürülebiliyor. Bu, enerji depolama sistemlerinde büyük maliyet tasarrufları sağlayabilir.🏗️ İnşaat ve endüstride sıfır genleşme dönemiDr. Minghao Zhang, bu malzemenin sıfır termal genleşme gösterecek şekilde ayarlanabileceğini ve böylece yapı sektöründe ısı kaynaklı deformasyonların önüne geçilebileceğini vurguladı.🧪 Bilimsel paradigma değişiyorProf. Meng, keşfin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda temel bilimlerde de paradigma değişimi yarattığını ifade etti. Bu maddenin daha fazla kimyasal özelliği araştırılarak, uzay teknolojileri dahil birçok alanda devrim yaratması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/astronomi-tarihinde-bir-ilk-uzayda-ters-yorunge-yanlislikla-kesfedildi-evrenin-en-sira-disi-1095451689.html
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chicago üniversitesi, bilim, bilim insanları, karanlık madde, karanlık madde, karanlık enerji
chicago üniversitesi, bilim, bilim insanları, karanlık madde, karanlık madde, karanlık enerji
Özellikleri akıl almaz: Fizik kurallarını alt üst eden yeni madde keşfedildi
07:24 18.04.2025 (güncellendi: 09:29 18.04.2025)
Amerikalı araştırmacılar, fizik yasalarına meydan okuyan sıra dışı bir madde keşfetti. Bu madde, ısıtıldığında küçülüyor, sıkıştırıldığında ise genişliyor ve elektrikli araç pilleri gibi teknolojilerde devrim yaratma potansiyeli taşıyor.
Chicago Üniversitesi ve San Diego Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, termodinamiğin temel ilkeleriyle çelişen bir madde keşfetti. Bu yeni "metastabil" madde, ısı karşısında hacmini küçültürken, yüksek basınç altında beklenmedik biçimde genişliyor. Keşif, Nature dergisinde yayımlandı.
Termodinamiğin tersine çalışıyor
Termodinamik kurallara göre maddeler genellikle ısıtıldıklarında genişler, sıkıştırıldıklarında ise küçülür. Ancak yeni keşfedilen bu madde, tüm bu kabulleri sarsıyor. Prof. Dr. Shirley Meng, maddenin özelliklerinin redoks kimyasıyla kontrol edilebileceğini ve bu özelliğin gelecekte çok sayıda teknolojiye entegre edilebileceğini belirtti.
📌 Maddenin fizik kurallarına meydan okuyan özellikleri
Yeni malzeme, ısı karşısında büzülüyor ve yüksek basınca rağmen genişlemeye devam ediyor. Bu özellikler, hem temel bilimlerde hem de uygulamalı mühendislikte paradigmaları değiştirme potansiyeline sahip.
📦 Elektrikli araç pillerine yeni bir soluk
Maddenin metastabil yapısı sayesinde, elektrikli araç (EV) pillerinin kapasitesi, yalnızca bir voltaj uygulamasıyla eski seviyesine döndürülebiliyor. Bu, enerji depolama sistemlerinde büyük maliyet tasarrufları sağlayabilir.
🏗️ İnşaat ve endüstride sıfır genleşme dönemi
Dr. Minghao Zhang, bu malzemenin sıfır termal genleşme gösterecek şekilde ayarlanabileceğini ve böylece yapı sektöründe ısı kaynaklı deformasyonların önüne geçilebileceğini vurguladı.
🧪 Bilimsel paradigma değişiyor
Prof. Meng, keşfin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda temel bilimlerde de paradigma değişimi yarattığını ifade etti. Bu maddenin daha fazla kimyasal özelliği araştırılarak, uzay teknolojileri dahil birçok alanda devrim yaratması bekleniyor.