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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/nebenzya-ukraynada-ateskes-su-asamada-gercekci-degil-1095483961.html
Nebenzya: Ukrayna'da ateşkes şu aşamada gerçekçi değil
Nebenzya: Ukrayna'da ateşkes şu aşamada gerçekçi değil
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da ateşkesin şu aşamada gerçekçi olmadığını, Batı’nın Kiev'i enerji tesislerine yönelik saldırılar konusunda moratoryuma... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T01:14+0300
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dünya
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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ateşkes
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı istişarelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bir ateşkesin ‘şu aşamada’ gerçekçi olmadığını söyledi.Nebenzya, “Enerji altyapısıyla ilgili olarak sınırlı bir ateşkes girişimimiz oldu ve Ukrayna tarafı buna uymadı. Bu şartlar altında, şu aşamada bir ateşkesten bahsetmek gerçekçi değil” dediBatılı ülkelerin enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryuma uyulması konusunda Kiev'e baskı yapmaya hazır olduklarını beyan etmediklerini belirten Nebenzya, şunları ifade etti:Rusya ile Ukrayna arasında varılması muhtemel anlaşmaların BM Güvenlik Konseyi'nde pekiştirilmesi gerekliliğiyle ilgili olarak Rus diplomat, her şeyin muhtemel ateşkesin şartlarına ve belgede yer alacak ifadelere bağlı olacağını kaydetti.‘Suriye'deki Rus birlikleri yerlerinde kalmaya devam ediyor’Nebenzya, Rus birliklerinin Suriye'deki yerlerinde kalmaya devam ettiğini ve Moskova'nın bu konuda Şam ile diyalog halinde olduğunu belirtti.Rusya'nın Suriye’deki mevcut askeri varlığına ilişkin soru üzerine Rus diplomat, “Rusya ile geçiş hükümeti arasında diyalog sürüyor. Özel temsilcimizin Suriye'yi ziyaret ettiğini biliyorsunuz. Devlet Başkanımız geçiş hükümeti lideriyle görüştü. Askerlerimiz daha önce bulundukları yerde. Suriyelilerle, mevcut Suriye hükümetiyle konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abd-disisleri-rusyanin-trumpin-ukraynaya-iliskin-ateskes-onerisini-reddettigi-iddiasi-dogru-degil-1095482826.html
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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, ukrayna, ateşkes, moratoryum, moskova, kiev, batı, suriye, diyalog
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, ukrayna, ateşkes, moratoryum, moskova, kiev, batı, suriye, diyalog

Nebenzya: Ukrayna'da ateşkes şu aşamada gerçekçi değil

01:14 18.04.2025
© SputnikVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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Rus diplomat Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da ateşkesin şu aşamada gerçekçi olmadığını, Batı’nın Kiev'i enerji tesislerine yönelik saldırılar konusunda moratoryuma uymaya zorlamaya hazır olduğunu beyan edemediğini belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı istişarelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bir ateşkesin ‘şu aşamada’ gerçekçi olmadığını söyledi.
Nebenzya, “Enerji altyapısıyla ilgili olarak sınırlı bir ateşkes girişimimiz oldu ve Ukrayna tarafı buna uymadı. Bu şartlar altında, şu aşamada bir ateşkesten bahsetmek gerçekçi değil” dedi
Batılı ülkelerin enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryuma uyulması konusunda Kiev'e baskı yapmaya hazır olduklarını beyan etmediklerini belirten Nebenzya, şunları ifade etti:

Bugün Kiev rejiminin Batılı destekçilerine, Ukrayna'ya baskı yapmaya ve Zelenskiy'i enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryuma uymaya zorlamaya hazır olup olmadıkları sorusunu yönelttik. Net bir yanıt gelmedi, kimse öne çıkmadı. Bunu Moskova'ya bildireceğiz ve bu tutum gerektiği şekilde dikkate alınacaktır. Şu ana kadar Rusya Devlet Başkanı'ndan moratoryumun durumuna ilişkin yeni bir talimat gelmedi.

Rusya ile Ukrayna arasında varılması muhtemel anlaşmaların BM Güvenlik Konseyi'nde pekiştirilmesi gerekliliğiyle ilgili olarak Rus diplomat, her şeyin muhtemel ateşkesin şartlarına ve belgede yer alacak ifadelere bağlı olacağını kaydetti.

‘Suriye'deki Rus birlikleri yerlerinde kalmaya devam ediyor’

Nebenzya, Rus birliklerinin Suriye'deki yerlerinde kalmaya devam ettiğini ve Moskova'nın bu konuda Şam ile diyalog halinde olduğunu belirtti.
Rusya'nın Suriye’deki mevcut askeri varlığına ilişkin soru üzerine Rus diplomat, “Rusya ile geçiş hükümeti arasında diyalog sürüyor. Özel temsilcimizin Suriye'yi ziyaret ettiğini biliyorsunuz. Devlet Başkanımız geçiş hükümeti lideriyle görüştü. Askerlerimiz daha önce bulundukları yerde. Suriyelilerle, mevcut Suriye hükümetiyle konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.
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