https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/nebenzya-ukraynada-ateskes-su-asamada-gercekci-degil-1095483961.html

Nebenzya: Ukrayna'da ateşkes şu aşamada gerçekçi değil

Nebenzya: Ukrayna'da ateşkes şu aşamada gerçekçi değil

Sputnik Türkiye

Rus diplomat Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da ateşkesin şu aşamada gerçekçi olmadığını, Batı’nın Kiev'i enerji tesislerine yönelik saldırılar konusunda moratoryuma... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T01:14+0300

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2025-04-18T01:12+0300

dünya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı istişarelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bir ateşkesin ‘şu aşamada’ gerçekçi olmadığını söyledi.Nebenzya, “Enerji altyapısıyla ilgili olarak sınırlı bir ateşkes girişimimiz oldu ve Ukrayna tarafı buna uymadı. Bu şartlar altında, şu aşamada bir ateşkesten bahsetmek gerçekçi değil” dediBatılı ülkelerin enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryuma uyulması konusunda Kiev'e baskı yapmaya hazır olduklarını beyan etmediklerini belirten Nebenzya, şunları ifade etti:Rusya ile Ukrayna arasında varılması muhtemel anlaşmaların BM Güvenlik Konseyi'nde pekiştirilmesi gerekliliğiyle ilgili olarak Rus diplomat, her şeyin muhtemel ateşkesin şartlarına ve belgede yer alacak ifadelere bağlı olacağını kaydetti.‘Suriye'deki Rus birlikleri yerlerinde kalmaya devam ediyor’Nebenzya, Rus birliklerinin Suriye'deki yerlerinde kalmaya devam ettiğini ve Moskova'nın bu konuda Şam ile diyalog halinde olduğunu belirtti.Rusya'nın Suriye’deki mevcut askeri varlığına ilişkin soru üzerine Rus diplomat, “Rusya ile geçiş hükümeti arasında diyalog sürüyor. Özel temsilcimizin Suriye'yi ziyaret ettiğini biliyorsunuz. Devlet Başkanımız geçiş hükümeti lideriyle görüştü. Askerlerimiz daha önce bulundukları yerde. Suriyelilerle, mevcut Suriye hükümetiyle konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abd-disisleri-rusyanin-trumpin-ukraynaya-iliskin-ateskes-onerisini-reddettigi-iddiasi-dogru-degil-1095482826.html

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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, ukrayna, ateşkes, moratoryum, moskova, kiev, batı, suriye, diyalog