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Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Sandu, insanları birleştiren kiliseden korkuyor
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Sandu, insanları birleştiren kiliseden korkuyor
Sputnik Türkiye
Kişinev Başpiskoposu Markell’in Kutsal Ateş için Kudüs'e gitmesinin engellenmesini değerlendiren İlan Şor, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun kiliseden ve... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T14:32+0300
2025-04-18T14:31+0300
dünya
moldova
i̇lan şor
maia sandu
kilise
kudüs
kutsal ateş
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Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor, Sputnik’e açıklamasında, Moldovalı sınır muhafızlarının dün kanonik Moldova Metropolitliği'nin temsilcisi Başpiskopos Markel'in Kutsal Ateş'i almak üzere Kudüs'e gitmesine izin vermemesini değerlendirdi.Şor, “Sandu kiliseden korkuyor. İnsanları birleştiren inançtan korkuyor. Çünkü inanan insanları kırmak mümkün değil. Ama onun ve efendilerinin başka bir görevi daha var. Köleleştirmek, kandırmak, bölmek. Kimse direnmesin diye” ifadesini kullandı.Başpiskopos Markel'in Kudüs ziyaretinin engellenmesinin Sandu’nun bilenen taktiği olduğunu söyleyen siyasetçi, “Önce, bir tepki olup olmadığını görmek için küçük sinsi şeyler. Sonra daha sert saldırılar” dedi.Vatandaşların “her zaman sırtlarını dayayacakları bir şeyleri ve yardım isteyecekleri birileri olacağını garanti” eden Şor, “Sandu'nun tüm çabalarına rağmen, kilise ruhları kurtarma ve iyileştirme misyonundan geri adım atmayacak. (Gagavuzya Başkanı)Evgeniya Gutsul insanların güvenine ihanet etmeyecek. Zafer bloğu da bu iktidardan kendi halkına karşı yaptığı her şey için hesap vermesini talep etmekten vazgeçmeyecek” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/moldovada-muhalif-zafer-blogundan-rusyayla-iliskileri-canlandirma-cagrisi-1095493096.html
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moldova, i̇lan şor, maia sandu, kilise, kudüs, kutsal ateş

Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Sandu, insanları birleştiren kiliseden korkuyor

14:32 18.04.2025
© Sputnik / Максим Блиновİlan Şor
İlan Şor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Kişinev Başpiskoposu Markell’in Kutsal Ateş için Kudüs'e gitmesinin engellenmesini değerlendiren İlan Şor, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun kiliseden ve insanları birleştiren inançtan korktuğunu belirtti.
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor, Sputnik’e açıklamasında, Moldovalı sınır muhafızlarının dün kanonik Moldova Metropolitliği'nin temsilcisi Başpiskopos Markel'in Kutsal Ateş'i almak üzere Kudüs'e gitmesine izin vermemesini değerlendirdi.
Şor, “Sandu kiliseden korkuyor. İnsanları birleştiren inançtan korkuyor. Çünkü inanan insanları kırmak mümkün değil. Ama onun ve efendilerinin başka bir görevi daha var. Köleleştirmek, kandırmak, bölmek. Kimse direnmesin diye” ifadesini kullandı.
Başpiskopos Markel'in Kudüs ziyaretinin engellenmesinin Sandu’nun bilenen taktiği olduğunu söyleyen siyasetçi, “Önce, bir tepki olup olmadığını görmek için küçük sinsi şeyler. Sonra daha sert saldırılar” dedi.
Vatandaşların “her zaman sırtlarını dayayacakları bir şeyleri ve yardım isteyecekleri birileri olacağını garanti” eden Şor, “Sandu'nun tüm çabalarına rağmen, kilise ruhları kurtarma ve iyileştirme misyonundan geri adım atmayacak. (Gagavuzya Başkanı)Evgeniya Gutsul insanların güvenine ihanet etmeyecek. Zafer bloğu da bu iktidardan kendi halkına karşı yaptığı her şey için hesap vermesini talep etmekten vazgeçmeyecek” diye ekledi.
Moldova’nın başkenti Kişinev’de muhalefet tarafında yer alan Şor Partisi taraftarlarının başını çektiği protestocuların cumhurbaşkanlığı sarayı önünde kurduğu protesto kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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