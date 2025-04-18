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Moldova’da muhalif ‘Zafer’ bloğundan Rusya’yla ilişkileri canlandırma çağrısı
Moldova’da muhalif ‘Zafer’ bloğundan Rusya’yla ilişkileri canlandırma çağrısı
Sputnik Türkiye
Moldova’da muhalefetteki ‘Zafer’ ittifakının İcra Sekreteri Tauber, Moldova-Rusya ilişkilerinin koparılmaması, aksine yeniden tesis edilerek güçlendirilmesi... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T11:55+0300
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Moldova Parlamentosu milletvekili Marina Tauber, Kişinev’in Rus diplomatları sınır dışı ederek iki ülke arasında gerilime yol açmasını değerlendirdi.Siyasetçi, “Moskova diyaloğa açıkken, Kişinev son köprüleri de yakarak ülkeyi çıkmaza sürüklüyor. Bu anlamsız çatışma neden? Devlet yönetiminin amatörlerin eline geçmesi tehlikeli ve pervasızca. Rusya ile ilişkiler koparılmamalı, aksine yeniden tesis edilmeli ve güçlendirilmeli” açıklamasında bulundu.Rus diplomatların sınır dışı edilmesinin, vatandaşların iradesini yansıtmadığını ve Moldova'nın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını kaydeden Tauber, “Bu, mevcut hükümet için yeni bir utanç kaynağı. Bu, yetkililerin beceriksizliğinin yeni bir delili ve affedilemez bir hata” diye altını çizdi.Moldova Dışişleri Bakanlığı, 31 Mart 2025 tarihinde, Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliğinin üç çalışanını, faaliyetlerinin diplomatik statüye aykırı olduğu iddiasıyla istenmeyen kişi ilan etmişti. Ağustos 2023'te Rus büyükelçiliğinin 45 çalışanı Moldova makamlarının kararıyla Kişinev'den ayrılmıştı. Buna karşılık Moskova, 18 Moldovalı parlamento üyesinin ülkeye girişini yasaklamaya karar vermişti. Rusya Büyükelçiliği'nin birkaç çalışanı daha 2024’te Moldova topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı.Rusya ve Moldova arasındaki ilişkiler, Avrupa yanlısı politikaları benimseyen Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun 2020'nin sonlarında iktidara gelmesinin ardından bozulmaya başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, mevcut iktidar altındaki Moldova'nın Rusya için hasım bir ülke haline gelmeye çalıştığını söylemişti. Moskova, Kişinev'i kendi vatandaşlarının çıkarlarını dinlemeye ve Rusya ile insani temasların ve bölgeler arası bağların gelişmesini engellememeye çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Moldovalı yetkililere ülkedeki Rusya karşıtı çatışmacı söylemi durdurma çağrısını yapmıştı. Bakanlık, Moskova'nın Kişinev ile dostane ilişkiler kurmaya kararlı olduğunu ve bu ülkenin Batı tarafından Rusya karşıtı amaçlar için kullanılmasından hoşnut olmadığını da sözlerine eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/transdinyesterden-gutrsul-aciklamasi-moldova-yasal-mekanizmalari-siyasi-amaclar-icin-kullaniyor-1095492172.html
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moldova, rusya, maia sandu, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı
moldova, rusya, maia sandu, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı

Moldova’da muhalif ‘Zafer’ bloğundan Rusya’yla ilişkileri canlandırma çağrısı

11:55 18.04.2025
© Sputnik / © Sputnik / OsmatescoMoldova’nın başkenti Kişinev’de muhalefet tarafında yer alan Şor Partisi taraftarlarının başını çektiği protestocuların cumhurbaşkanlığı sarayı önünde kurduğu protesto kampı
Moldova’nın başkenti Kişinev’de muhalefet tarafında yer alan Şor Partisi taraftarlarının başını çektiği protestocuların cumhurbaşkanlığı sarayı önünde kurduğu protesto kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / © Sputnik / Osmatesco
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Moldova’da muhalefetteki ‘Zafer’ ittifakının İcra Sekreteri Tauber, Moldova-Rusya ilişkilerinin koparılmaması, aksine yeniden tesis edilerek güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Moldova Parlamentosu milletvekili Marina Tauber, Kişinev’in Rus diplomatları sınır dışı ederek iki ülke arasında gerilime yol açmasını değerlendirdi.
Siyasetçi, “Moskova diyaloğa açıkken, Kişinev son köprüleri de yakarak ülkeyi çıkmaza sürüklüyor. Bu anlamsız çatışma neden? Devlet yönetiminin amatörlerin eline geçmesi tehlikeli ve pervasızca. Rusya ile ilişkiler koparılmamalı, aksine yeniden tesis edilmeli ve güçlendirilmeli” açıklamasında bulundu.
Rus diplomatların sınır dışı edilmesinin, vatandaşların iradesini yansıtmadığını ve Moldova'nın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını kaydeden Tauber, “Bu, mevcut hükümet için yeni bir utanç kaynağı. Bu, yetkililerin beceriksizliğinin yeni bir delili ve affedilemez bir hata” diye altını çizdi.
Moldova Dışişleri Bakanlığı, 31 Mart 2025 tarihinde, Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliğinin üç çalışanını, faaliyetlerinin diplomatik statüye aykırı olduğu iddiasıyla istenmeyen kişi ilan etmişti. Ağustos 2023'te Rus büyükelçiliğinin 45 çalışanı Moldova makamlarının kararıyla Kişinev'den ayrılmıştı. Buna karşılık Moskova, 18 Moldovalı parlamento üyesinin ülkeye girişini yasaklamaya karar vermişti. Rusya Büyükelçiliği'nin birkaç çalışanı daha 2024’te Moldova topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı.
Rusya ve Moldova arasındaki ilişkiler, Avrupa yanlısı politikaları benimseyen Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun 2020'nin sonlarında iktidara gelmesinin ardından bozulmaya başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, mevcut iktidar altındaki Moldova'nın Rusya için hasım bir ülke haline gelmeye çalıştığını söylemişti. Moskova, Kişinev'i kendi vatandaşlarının çıkarlarını dinlemeye ve Rusya ile insani temasların ve bölgeler arası bağların gelişmesini engellememeye çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Moldovalı yetkililere ülkedeki Rusya karşıtı çatışmacı söylemi durdurma çağrısını yapmıştı. Bakanlık, Moskova'nın Kişinev ile dostane ilişkiler kurmaya kararlı olduğunu ve bu ülkenin Batı tarafından Rusya karşıtı amaçlar için kullanılmasından hoşnut olmadığını da sözlerine eklemişti.
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