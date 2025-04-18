https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/macron-paristeki-ukrayna-gorusmeleri-yapici-ve-olumlu-gecti-1095483012.html

Macron: Paris'teki Ukrayna görüşmeleri yapıcı ve olumlu geçti

Macron: Paris'teki Ukrayna görüşmeleri yapıcı ve olumlu geçti

Sputnik Türkiye

Macron Paris’te gerçekleşen ABD, İngiltere, Almanya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeleri ‘olumlu ve yapıcı’ olarak nitelendirdi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T00:05+0300

2025-04-18T00:05+0300

2025-04-18T00:04+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcileri arasında Paris'te yapılan görüşmelerin ‘olumlu ve yapıcı’ geçtiğini belirtti.Macron, “Bugün hem ateşkes hem de tam ve kalıcı bir barışa ulaşma yolunda olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık” dedi.Macron, heyetler arası görüşmelerin öncesi ve sonrasında Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü de aktardı.Fransız lider, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilciler Steve Witkoff ile Keith Kellogg'un yer aldığını belirterek, Ukrayna ile ilgili görüşmelerinönümüzdeki hafta Londra'da devam edeceği bilgisini paylaştı.Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Macron'un diplomatik danışmanı Emmanuel Bonn ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile Almanya veİngiltere liderlerinin güvenlik danışmanları Jens Plötner ve Jonathan Powell arasında görüşmeler yapıldı.Üç ülkenin güvenlik danışmanları daha sonra Rubio ve Witkoff ile bir araya geldi.

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emmanuel macron, abd, fransa, almanya, i̇ngiltere, marco rubio, steve witkoff, ukrayna, vladimir zelenskiy, paris