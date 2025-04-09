https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/mahir-polat-hakkinda-ev-hapsi-karari-cikti-1095260488.html
Mahir Polat hakkında 'ev hapsi' kararı çıktı
Mahir Polat hakkında 'ev hapsi' kararı çıktı
Sputnik Türkiye
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la ilgili ev hapsi kararı çıktı. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T17:52+0300
2025-04-09T17:52+0300
2025-04-09T19:07+0300
türki̇ye
mahir polat
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.Ne olmuştu?İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/adli-tip-kurumu-mahir-polat-icin-kararini-acikladi-1095220893.html
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Mahir Polat hakkında 'ev hapsi' kararı çıktı
17:52 09.04.2025 (güncellendi: 19:07 09.04.2025)
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la ilgili ev hapsi kararı çıktı.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.
Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.