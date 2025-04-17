https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/izmirde-kemalpasa-belediyesine-operasyon-duzenlendi-baskan-yardimcisi-dahil-5-kisi-gozaltina-alindi-1095481659.html
İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi: Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi: Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, geçen yıl iptal edilen Gülşen konserine ilişkin kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T21:49+0300
2025-04-17T21:49+0300
2025-04-17T21:49+0300
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i̇zmir
başkan
kemalpaşa
belediye
belediye başkanı
belediye meclisi
belediye başkanlığı
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Kemalpaşa Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasında 1’i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı.İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde belediyenin geçen yıl iptal edilen Gülşen konserine dair yapılan harcamalara yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi arasında Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ve eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B.'nin de bulunduğu açıklandı.Şüphelilerin, hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat sağladıkları öne sürülürken polis ekiplerinin operasyonu kapsamında bir organizasyon şirketi yetkilisi de gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/chpli-beykoz-belediye-meclis-uyesi-burak-korkmaz-hakkinda-sorusturma-1095234703.html
türki̇ye
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i̇zmir, başkan, kemalpaşa, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
i̇zmir, başkan, kemalpaşa, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi: Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, geçen yıl iptal edilen Gülşen konserine ilişkin kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 1’i başkan yardımcısı olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratmak ve haksız menfaat temin etmekle suçlandığı belirtildi.
Kemalpaşa Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasında 1’i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde belediyenin geçen yıl iptal edilen Gülşen konserine dair yapılan harcamalara yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi arasında Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ve eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B.'nin de bulunduğu açıklandı.
Şüphelilerin, hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat sağladıkları öne sürülürken polis ekiplerinin operasyonu kapsamında bir organizasyon şirketi yetkilisi de gözaltına alındı.