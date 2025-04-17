https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/izmirde-kemalpasa-belediyesine-operasyon-duzenlendi-baskan-yardimcisi-dahil-5-kisi-gozaltina-alindi-1095481659.html

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi: Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi: Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, geçen yıl iptal edilen Gülşen konserine ilişkin kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T21:49+0300

2025-04-17T21:49+0300

2025-04-17T21:49+0300

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Kemalpaşa Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasında 1’i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı.İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde belediyenin geçen yıl iptal edilen Gülşen konserine dair yapılan harcamalara yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi arasında Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ve eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B.'nin de bulunduğu açıklandı.Şüphelilerin, hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat sağladıkları öne sürülürken polis ekiplerinin operasyonu kapsamında bir organizasyon şirketi yetkilisi de gözaltına alındı.

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