https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/japonyada-vahsi-hayvanlarin-acil-durumlarda-vurulmasina-izin-veren-yasa-tasarisi-onaylandi-1095498396.html

Japonya'da vahşi hayvanların 'acil durumlarda' vurulmasına izin veren yasa tasarısı onaylandı

Japonya'da vahşi hayvanların 'acil durumlarda' vurulmasına izin veren yasa tasarısı onaylandı

Sputnik Türkiye

Japonya artan ayı saldırıları sebebiyle belediyelerin vahşi hayvanların yerleşim alanlarına girmesi halinde avcıların 'acil durum atışlarına' izin vermesine... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T13:40+0300

2025-04-18T13:40+0300

2025-04-18T13:40+0300

yaşam

japonya

asya

ayı

acil durum

vahşi hayvan

domuz

yaban domuzu

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Yaban hayatının korunması ve yönetimine ilişkin yasada yapılan değişiklik ile tehlikeli hayvanların insanlar için tehlike arz ettiklerinde vurulmasına izin veren mevcut önlemlere kıyasla daha hızlı ve daha etkili bir müdahaleyi mümkün kılması bekleniyor.Söz konusu yasada boz ayılar, Asya kara ayıları ve yaban domuzları acil durumlarda vurulabilecek tehlikeli hayvanlar olarak belirlendi.Japonya'da dağlık bölgelerdeki insan faaliyetlerinin azalması ve kırsal nüfusun yaşlanması ve azalması neticesinde terk edilmiş çiftliklerin artmasına bağlı olarak yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inen ayılar tehlike oluşturuyor.Yasa kapsamında yerel yönetimler, bir yerleşim alanına girmesinden korkulduğunda ya da bir insanın zarar görmesini önlemek için acil müdahale gerektiğine karar verildiğinde avcılardan ya da yetkililerden vahşi hayvanları vurmalarını isteyebilecekler. Yasa ile ayrıca acil bir atışa izin verilmeden önce belirli koşulların yerine getirilmesi gerektiği de belirlendi. Buna göre söz konusu bu vahşi hayvanların vurulması hayvanın ateşli silah kullanılmadan hızlı bir şekilde yakalanamayacağının kabul edilmesi ve insanların ateş hattında yakalanma riskinin olmaması koşullarına bağlandı.Ülkedeki yaban hayatı yetkilileri, Mart 2023'ten sonraki 1 yıllık süre zarfında, ayı saldırıları sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/1095494851.html

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japonya, asya, ayı, acil durum, vahşi hayvan, domuz, yaban domuzu