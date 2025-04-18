Karaya adım atmayan kuş: Bahri, gösterişli tüyleriyle dikkatleri üzerine çekiyor

Suda süzülen zarif bir gölge, yaklaştıkça başındaki siyah süs tüyleri ve kızıl-siyah boyunluğu fark ediliyor. Bahri kuşları, sadece görünümleriyle değil, yaşam tarzlarıyla da doğanın en özgün canlıları arasında yer alıyor.
Suda süzülen zarif bir gölge, yaklaştıkça başındaki siyah süs tüyleri ve kızıl-siyah boyunluğu fark ediliyor. Bahri kuşları, sadece görünümleriyle değil, yaşam tarzlarıyla da doğanın en özgün canlıları arasında yer alıyor.
Batağangiller familyasından olan Bahri (Podiceps cristatus), hayatını neredeyse tamamen su üzerinde geçiriyor.
Batağangiller familyasından olan Bahri (Podiceps cristatus), hayatını neredeyse tamamen su üzerinde geçiriyor.
Yalnızca kuluçka döneminde karaya çıkan bu kuşlar, diğer tüm zamanlarda göller, bataklıklar ve sulak alanlar gibi suya bağımlı yaşam alanlarında bulunuyor.
Yalnızca kuluçka döneminde karaya çıkan bu kuşlar, diğer tüm zamanlarda göller, bataklıklar ve sulak alanlar gibi suya bağımlı yaşam alanlarında bulunuyor.
Bahri kuşunu eşsiz kılan detaylardan biri de üreme döneminde sergilediği ihtişamlı görünümü. Tepesinin iki yanında yer alan uzun siyah süs tüyleri ve kızıl-siyah renkli boyunluğuyla adeta doğanın sahnesinde başrolü üstleniyor.
Bahri kuşunu eşsiz kılan detaylardan biri de üreme döneminde sergilediği ihtişamlı görünümü. Tepesinin iki yanında yer alan uzun siyah süs tüyleri ve kızıl-siyah renkli boyunluğuyla adeta doğanın sahnesinde başrolü üstleniyor.
Erkek ve dişi bireyler kur dönemlerinde, süs tüylerini kaldırarak suyun üzerinde birbirlerine doğru yaklaşıyor, başlarını sallayıp senkronize hareketlerle eşleşme danslarını sergiliyor.
Erkek ve dişi bireyler kur dönemlerinde, süs tüylerini kaldırarak suyun üzerinde birbirlerine doğru yaklaşıyor, başlarını sallayıp senkronize hareketlerle eşleşme danslarını sergiliyor.
Göçmen olmayan bu kuş türü, Türkiye’de başta Marmara, Ege ve İç Anadolu’daki sulak alanlar olmak üzere birçok bölgede gözlemlenebiliyor.
Yaşam alanlarının azalması, Bahri kuşları da dahil olmak üzere birçok su kuşunu tehdit ediyor.
Göçmen olmayan bu kuş türü, Türkiye’de başta Marmara, Ege ve İç Anadolu’daki sulak alanlar olmak üzere birçok bölgede gözlemlenebiliyor.
Yaşam alanlarının azalması, Bahri kuşları da dahil olmak üzere birçok su kuşunu tehdit ediyor.