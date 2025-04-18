Karaya adım atmayan kuş: Bahri, gösterişli tüyleriyle dikkatleri üzerine çekiyor

© AA / Alper Tüydeş

Göçmen olmayan bu kuş türü, Türkiye’de başta Marmara, Ege ve İç Anadolu’daki sulak alanlar olmak üzere birçok bölgede gözlemlenebiliyor.

Yaşam alanlarının azalması, Bahri kuşları da dahil olmak üzere birçok su kuşunu tehdit ediyor.