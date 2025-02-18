https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ibbnin-2-bin-500-yeni-taksi-plakasi-ihalesi-durduruldu-1093761150.html

İBB’nin 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesi durduruldu

İBB’nin 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesi durduruldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2.500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk etabını gerçekleştirmek üzereyken, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T11:25+0300

2025-02-18T11:25+0300

2025-02-18T11:25+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

ihale

idare mahkemesi

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’daki taksi hizmetlerini genişletmek amacıyla 2.500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk etabını 18 Şubat 2025’te gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak, İstanbul Taksiciler Odası'nın açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alındı.Taksiciler Odası mahkemeye başvurduTaksiciler, İBB’nin 29 yıllık kiralama süresinin hukuka aykırı olduğunu savundu.İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, İBB’nin 29 yıl süreyle taksi plakalarını ihale etme yetkisinin olmadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. İlk olarak İstanbul 14. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Ancak, yapılan itiraz sonrası İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yürütmeyi durdurma kararını verdi.Mahkemeden i̇hale sürecine engelMahkeme, İBB’nin ihale sürecinde hukuka aykırılık tespit etti.Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belediyelerin en fazla 10 yıl süreyle taksi plakalarını kiralayabileceği ifade edildi. İBB’nin 29 yıllık ihale planının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.İBB sürecin netleşmesini bekliyorİBB, mahkeme kararına uyacak ve sürecin netleşmesini bekleyecek.İhale kapsamında, her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ancak, mahkeme kararı nedeniyle ihale süreci şimdilik askıya alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/meteorolojiden-istanbula-yogun-kar-yagisi-uyarisi-tarih-aciklandi-4-gun-surecek-altay-kar-firtinasi-1093757823.html

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ihale, idare mahkemesi, istanbul