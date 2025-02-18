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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ibbnin-2-bin-500-yeni-taksi-plakasi-ihalesi-durduruldu-1093761150.html
İBB’nin 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesi durduruldu
İBB’nin 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesi durduruldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2.500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk etabını gerçekleştirmek üzereyken, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T11:25+0300
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türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
taksi
ihale
idare mahkemesi
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’daki taksi hizmetlerini genişletmek amacıyla 2.500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk etabını 18 Şubat 2025’te gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak, İstanbul Taksiciler Odası'nın açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alındı.Taksiciler Odası mahkemeye başvurduTaksiciler, İBB’nin 29 yıllık kiralama süresinin hukuka aykırı olduğunu savundu.İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, İBB’nin 29 yıl süreyle taksi plakalarını ihale etme yetkisinin olmadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. İlk olarak İstanbul 14. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Ancak, yapılan itiraz sonrası İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yürütmeyi durdurma kararını verdi.Mahkemeden i̇hale sürecine engelMahkeme, İBB’nin ihale sürecinde hukuka aykırılık tespit etti.Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belediyelerin en fazla 10 yıl süreyle taksi plakalarını kiralayabileceği ifade edildi. İBB’nin 29 yıllık ihale planının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.İBB sürecin netleşmesini bekliyorİBB, mahkeme kararına uyacak ve sürecin netleşmesini bekleyecek.İhale kapsamında, her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ancak, mahkeme kararı nedeniyle ihale süreci şimdilik askıya alındı.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ihale, idare mahkemesi, istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ihale, idare mahkemesi, istanbul

İBB’nin 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesi durduruldu

11:25 18.02.2025
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2.500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk etabını gerçekleştirmek üzereyken, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İstanbul Taksiciler Odası’nın açtığı dava sonucunda ihale süreci askıya alınırken, İBB sürecin netleşmesini bekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’daki taksi hizmetlerini genişletmek amacıyla 2.500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk etabını 18 Şubat 2025’te gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak, İstanbul Taksiciler Odası'nın açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Taksiciler Odası mahkemeye başvurdu

Taksiciler, İBB’nin 29 yıllık kiralama süresinin hukuka aykırı olduğunu savundu.
İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, İBB’nin 29 yıl süreyle taksi plakalarını ihale etme yetkisinin olmadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. İlk olarak İstanbul 14. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Ancak, yapılan itiraz sonrası İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yürütmeyi durdurma kararını verdi.

Mahkemeden i̇hale sürecine engel

Mahkeme, İBB’nin ihale sürecinde hukuka aykırılık tespit etti.
Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belediyelerin en fazla 10 yıl süreyle taksi plakalarını kiralayabileceği ifade edildi. İBB’nin 29 yıllık ihale planının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.

İBB sürecin netleşmesini bekliyor

İBB, mahkeme kararına uyacak ve sürecin netleşmesini bekleyecek.
İhale kapsamında, her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ancak, mahkeme kararı nedeniyle ihale süreci şimdilik askıya alındı.
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