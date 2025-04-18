https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/israil-medyasi-abd-tarafindan-gonderilen-ve-askeri-muhimmati-tasiyan-9-kargo-ucagi-inis-yapti-1095483747.html
İsrail medyası: ABD tarafından gönderilen ve askeri mühimmatı taşıyan 9 kargo uçağı iniş yaptı
İsrail medyası: ABD tarafından gönderilen ve askeri mühimmatı taşıyan 9 kargo uçağı iniş yaptı
Sputnik Türkiye
ABD, İran gerilimi tırmanırken İsrail’e sığınak delici bombalar ve ağır mühimmat sevkiyatı yaptı. İsrail medyası tarafından, sevkiyatın olası bir nükleer tesis... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T01:01+0300
2025-04-18T01:01+0300
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İran’a yönelik saldırı planlarının gündemde olduğu bir dönemde, ABD, sığınak delici bombalar taşıyan 9 askeri nakliye uçağı aracılığıyla İsrail’e silah sevkiyatı gerçekleştirdi.İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, son 24 saat içinde ABD tarafından gönderilen askeri mühimmatı taşıyan 9 kargo uçağı, Nevatim Hava Üssü’ne iniş yaptı.Nevatim Üssü’ne ulaştırılan yüzlerce sığınak delici bombanın, ABD ile İran arasında süren müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısına hazırlık amacıyla gönderildiği öne sürüldü.Söz konusu mühimmatın, Avrupa ve Ortadoğu’daki Amerikan askeri üslerinden İsrail’e taşındığı ifade edildi.Haberde ayrıca, geçtiğimiz hafta ABD’ye ait onlarca kargo uçağının, İsrail’de konuşlu Bölgesel Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) için önleme füzeleri ve yüksek tonajlı MK-84 bombaları ile İsrail’e ulaştığı bilgisine de yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/trumptan-powella-eger-gitmesini-istersem-inanin-bana-hemen-gider-1095482092.html
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abd, ortadoğu, i̇srail, i̇ran, abd, thaad
abd, ortadoğu, i̇srail, i̇ran, abd, thaad
İsrail medyası: ABD tarafından gönderilen ve askeri mühimmatı taşıyan 9 kargo uçağı iniş yaptı
ABD, İran gerilimi tırmanırken İsrail’e sığınak delici bombalar ve ağır mühimmat sevkiyatı yaptı. İsrail medyası tarafından, sevkiyatın olası bir nükleer tesis saldırısı senaryosuna hazırlık amacı taşıdığı iddia ediliyor.
İran’a yönelik saldırı planlarının gündemde olduğu bir dönemde, ABD, sığınak delici bombalar taşıyan 9 askeri nakliye uçağı aracılığıyla İsrail’e silah sevkiyatı gerçekleştirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, son 24 saat içinde ABD tarafından gönderilen askeri mühimmatı taşıyan 9 kargo uçağı, Nevatim Hava Üssü’ne iniş yaptı.
Nevatim Üssü’ne ulaştırılan yüzlerce sığınak delici bombanın, ABD ile İran arasında süren müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısına hazırlık amacıyla gönderildiği öne sürüldü.
Söz konusu mühimmatın, Avrupa ve Ortadoğu’daki Amerikan askeri üslerinden İsrail’e taşındığı ifade edildi.
Haberde ayrıca, geçtiğimiz hafta ABD’ye ait onlarca kargo uçağının, İsrail’de konuşlu Bölgesel Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) için önleme füzeleri ve yüksek tonajlı MK-84 bombaları ile İsrail’e ulaştığı bilgisine de yer verildi.