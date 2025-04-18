https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/ibb-kultur-as-genel-muduru-murat-abbas-kimdir-nereli-neden-tahliye-edildi-etkin-pismanlik-nedir-1095500820.html
İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas kimdir, nereli? Neden tahliye edildi, etkin pişmanlık nedir?
İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas kimdir, nereli? Neden tahliye edildi, etkin pişmanlık nedir?
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T15:37+0300
2025-04-18T15:37+0300
2025-04-18T15:37+0300
türki̇ye
murat abbas
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
etkin pişmanlık
ev hapsi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Kültür A.Ş’nin Genel Müdürü Murat Abbas, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Abbas’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tahliye kararında suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen ceza miktarını dikkate aldı.Yurt dışı yasağı ve ev hapsi uygulandıKarara göre, Abbas hakkında iki önemli adli kontrol tedbiri uygulandı:Bu şartlar, şüphelinin dava süreci boyunca yurtiçinde kalmasını ve ikamet adresinden ayrılmamasını zorunlu kılıyor.Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiTahliye kararının alınmasında etkili olan unsurlardan biri de etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadedir. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Abbas, ifade sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak iş birliği yaptı. Bu durum, soruşturmanın gidişatını da etkileyebilir.Murat Abbas kimdir?Murat Abbas, 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Abbas, 1994 yılında BDO Denet’te denetim asistanı olarak iş hayatına adım attı. Ardından, PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline ve Ticketturk gibi firmalarda finansal kontrolör ve finans müdürü olarak görev yaptı.1999’da müzik sektörüne geçiş yapan Abbas, radyo programlarında editörlük yaptı ve Pozitif Live şirketinde genel müdür yardımcılığı üstlendi. 2014 yılında Zorlu Holding bünyesinde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) hissedar temsilciliği görevine getirildi.Mart 2015’te ise PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, burada kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinin yönetiminden sorumlu oldu.Etkin pişmanlık nedir?Etkin pişmanlık, bir kişinin işlediği suçu itiraf etmesi, suçtan doğan zararı telafi etmesi ve bir daha suç işlememe taahhüdünde bulunmasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre bu süreç, kişinin ceza sorumluluğunun hafifletilmesini veya tamamen kaldırılmasını sağlayabilir.Etkin pişmanlığın unsurlarıBu kriterler doğrultusunda, etkin pişmanlık gösteren şüphelilere çeşitli hukuki kolaylıklar sağlanabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/kultur-as-genel-muduru-murat-abbas-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1095499703.html
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murat abbas kimdir, kültür a.ş. genel müdürü murat abbas, i̇bb murat abbas tahliye, etkin pişmanlık nedir, murat abbas nereli, kültür aş soruşturması, etkin pişmanlık tanımı
murat abbas kimdir, kültür a.ş. genel müdürü murat abbas, i̇bb murat abbas tahliye, etkin pişmanlık nedir, murat abbas nereli, kültür aş soruşturması, etkin pişmanlık tanımı
İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas kimdir, nereli? Neden tahliye edildi, etkin pişmanlık nedir?
İBB'ye yönelik yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenilen Abbas hakkında yurt dışı yasağı ve ev hapsi kararı uygulandı. Murat Abbas kimdir, kaç yaşında, nereli? Peki, etkin pişmanlık nedir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Kültür A.Ş’nin Genel Müdürü Murat Abbas, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Abbas’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tahliye kararında suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen ceza miktarını dikkate aldı.
Yurt dışı yasağı ve ev hapsi uygulandı
Karara göre, Abbas hakkında iki önemli adli kontrol tedbiri uygulandı:
Bu şartlar, şüphelinin dava süreci boyunca yurtiçinde kalmasını ve ikamet adresinden ayrılmamasını zorunlu kılıyor.
Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi
Tahliye kararının alınmasında etkili olan unsurlardan biri de etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadedir. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Abbas, ifade sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak iş birliği yaptı. Bu durum, soruşturmanın gidişatını da etkileyebilir.
Murat Abbas, 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Abbas, 1994 yılında BDO Denet’te denetim asistanı olarak iş hayatına adım attı. Ardından, PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline ve Ticketturk gibi firmalarda finansal kontrolör ve finans müdürü olarak görev yaptı.
1999’da müzik sektörüne geçiş yapan Abbas, radyo programlarında editörlük yaptı ve Pozitif Live şirketinde genel müdür yardımcılığı üstlendi. 2014 yılında Zorlu Holding bünyesinde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) hissedar temsilciliği görevine getirildi.
Mart 2015’te ise PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, burada kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinin yönetiminden sorumlu oldu.
Etkin pişmanlık, bir kişinin işlediği suçu itiraf etmesi, suçtan doğan zararı telafi etmesi ve bir daha suç işlememe taahhüdünde bulunmasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre bu süreç, kişinin ceza sorumluluğunun hafifletilmesini veya tamamen kaldırılmasını sağlayabilir.
Etkin pişmanlığın unsurları
Suçun yetkili mercilere bildirilmesi Gelecekte suç işlemeyeceğine dair taahhüt verilmesi
Bu kriterler doğrultusunda, etkin pişmanlık gösteren şüphelilere çeşitli hukuki kolaylıklar sağlanabilir.