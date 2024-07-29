https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/okculuk-erkek-milli-takimi--bronz-madalya-kazandi-1086311884.html
Paris'te ilk madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan geldi: Türkiye Olimpiyat tarihinde de bir ilk
Paris'te ilk madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan geldi: Türkiye Olimpiyat tarihinde de bir ilk
Sputnik Türkiye
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T18:11+0300
2024-07-29T18:11+0300
2024-07-29T18:47+0300
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2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye ilk madalyasını okçulukta kazandı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı.Bu turda Çin ile karşılaşan Okçuluk Erkek Milli Takımı rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 galip ayrıldı ve Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Bu madalya ayrıca Okçuluk Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlarda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ebrar-karakurttan-hollanda-zaferi-sonrasi-paylasim-ersoyun-babaannesinin-intikami-alindi-1086302008.html
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okçuluk erkek milli takımından madalya, olimpiyatlarda ilk madalya, mete gazoz paris olimpiyatları, okçuluk bronz madalya
okçuluk erkek milli takımından madalya, olimpiyatlarda ilk madalya, mete gazoz paris olimpiyatları, okçuluk bronz madalya
Paris'te ilk madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan geldi: Türkiye Olimpiyat tarihinde de bir ilk
18:11 29.07.2024 (güncellendi: 18:47 29.07.2024)
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Aynı zamanda Türkiye, Olimpiyat tarihinde okçulukta ilk kez takım yarışmalarında bir madalya elde etmiş oldu.
2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye ilk madalyasını okçulukta kazandı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı.
Bu turda Çin ile karşılaşan Okçuluk Erkek Milli Takımı rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 galip ayrıldı ve Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.
Bu madalya ayrıca Okçuluk Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlarda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.