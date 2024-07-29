https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/okculuk-erkek-milli-takimi--bronz-madalya-kazandi-1086311884.html

Paris'te ilk madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan geldi: Türkiye Olimpiyat tarihinde de bir ilk

Paris'te ilk madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan geldi: Türkiye Olimpiyat tarihinde de bir ilk

Sputnik Türkiye

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T18:11+0300

2024-07-29T18:11+0300

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bronz madalya

olimpiyatlar

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2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye ilk madalyasını okçulukta kazandı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı.Bu turda Çin ile karşılaşan Okçuluk Erkek Milli Takımı rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 galip ayrıldı ve Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Bu madalya ayrıca Okçuluk Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlarda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

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