Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu vefat etti.Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı nedeniyle çok sayıda isim baş sağlığı mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi üst düzey isimler Mevlüt Çavuşoğlu'na telefonla ulaşarak taziyelerini iletti. Vefat eden Osman Çavuşoğlu'nun cenaze töreninin memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenleneceği öğrenilirken Çavuşoğlu ailesinin evlerinde taziyeleri kabul edeceği açıklandı.

Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası vefat etti

© AA Mevlüt Çavuşoğlu © AA

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere pek çok isim, aileye taziyelerini iletti.