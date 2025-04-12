https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/disisleri-bakani-fidan-ile-rus-mevkidasi-lavrov-antalyada-gorustu-karadeniz-ukrayna-suriye-ve-gazze-1095344561.html
Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov Antalya'da görüştü: Karadeniz, Ukrayna, Suriye ve Gazze masadaydı
Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov Antalya'da görüştü: Karadeniz, Ukrayna, Suriye ve Gazze masadaydı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T14:30+0300
2025-04-12T14:30+0300
2025-04-12T14:31+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.AA'nın aktardığına göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri, enerji alanındaki işbirliği, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği, Ukrayna krizi, Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/dunyanin-gozu-antalya-diplomasi-forumunda-20den-fazla-devlet-ve-hukumet-baskani-74-bakan-bir-araya-1095342084.html
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gazze, antalya, hakan fidan, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, suriye, suriye hükümeti, görüşme, ikili görüşme, antalya diplomasi forumu
gazze, antalya, hakan fidan, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, suriye, suriye hükümeti, görüşme, ikili görüşme, antalya diplomasi forumu
Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov Antalya'da görüştü: Karadeniz, Ukrayna, Suriye ve Gazze masadaydı
14:30 12.04.2025 (güncellendi: 14:31 12.04.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
AA'nın aktardığına göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri, enerji alanındaki işbirliği, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği, Ukrayna krizi, Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum ele alındı.