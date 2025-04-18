https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/dunyanin-ikizi-k2-18bye-yolculuk-124-isik-yili-uzakliktaki-yasam-barindiran-gezegene-ulasmak-ne-1095488589.html

Dünyanın ikizi K2-18b’ye yolculuk: 124 ışık yılı uzaklıktaki 'Yaşam Barındıran Gezegen'e ulaşmak ne kadar sürer?

Dünyanın ikizi K2-18b’ye yolculuk: 124 ışık yılı uzaklıktaki 'Yaşam Barındıran Gezegen'e ulaşmak ne kadar sürer?

Sputnik Türkiye

124 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b gezegeninde yaşam belirtileri keşfedildi. Atmosferinde dimetil sülfit ve disülfit molekülleri tespit edildi, dünya dışı yaşam için en güçlü adaylardan biri olabilir. Peki oraya ulaşabilir miyiz?

2025-04-18T10:25+0300

2025-04-18T10:25+0300

2025-04-18T10:25+0300

yaşam

k2-18b

güneş

dünya

nasa

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

james webb uzay teleskobu

parker solar probe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0a/1069454720_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0886adbf7266bed6c81c9e638e56123e.jpg

NASA ve uluslararası bilim ekipleri, James Webb Uzay Teleskobu’nun son gözlemleriyle heyecan verici bir keşfe imza attı: Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b gezegeninde, dimetil sülfit (DMS) ve dimetil disülfit (DMDS) moleküllerine rastlandı. Bu moleküller, Dünya’daki mikrobiyal yaşamın en karakteristik biyolojik yan ürünleri arasında yer alıyor.Bilim insanlarına göre bu moleküllerin atmosferde bulunması, “yaşam belirtisi” olarak değerlendirilebilecek en güçlü adaylardan biri.🚀 Peki i̇nsanlık oraya gidebilir mi?İnsanların K2-18b’ye gidip bu yaşam izlerini yerinde incelemesi için aşması gereken mesafe 1.172 trilyon kilometre. Bu da 124 ışık yılı demek. Bu ölçekteki bir yolculuk için ulaşım teknolojimizin sınırlarını zorlamamız gerekiyor.⏱️ Gerçekçi senaryo: Mevcut teknoloji ile kaç yıl sürer?Şu anki en hızlı insan yapımı araç olan Parker Solar Probe, Güneş’e saatte yaklaşık 700.000 km hızla yaklaşıyor.Yani şu anki teknolojimizle bir medeniyetin birkaç defa çöküp yeniden doğması kadar uzun bir sürede oraya ulaşabiliriz.⚡ Hayali senaryo: Işık hızını aşan bir uzay gemisiyleDiyelim ki insanlık ışık hızına ulaştı:Ancak Einstein’ın özel görelilik teorisine göre ışık hızını aşmak imkânsız. Fakat teorik fizikçiler, warp drive ve solucan delikleri gibi fikirlerle bu engeli aşmanın yollarını araştırıyor.🕒 Zaman genişlemesi etkisi: Astronotlar i̇çin 1 yıl, Dünya i̇çin yüzyıllarEğer bir gün insanlık ışık hızına yakın hızlarda yolculuk yapabilirse, zaman genişlemesi devreye girer:👽 Hayal mi, gerçek mi?K2-18b’deki moleküler izler, insanlık tarihinde ilk defa "potansiyel yaşam"ın bilimsel olarak ciddiye alındığı bir başka gezegeni işaret ediyor. Ancak oraya ulaşmak, şu an için hayalden ibaret.Belki de bu keşif, ışık hızını aşma motivasyonunun yeniden doğuşu olur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/ozellikleri-akil-almaz-fizik-kurallarini-alt-ust-eden-yeni-madde-kesfedildi-1095485917.html

k2-18b

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

k2-18b, güneş, dünya, nasa, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, james webb uzay teleskobu, parker solar probe