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Dünyanın ikizi K2-18b’ye yolculuk: 124 ışık yılı uzaklıktaki 'Yaşam Barındıran Gezegen'e ulaşmak ne kadar sürer?
Dünyanın ikizi K2-18b’ye yolculuk: 124 ışık yılı uzaklıktaki 'Yaşam Barındıran Gezegen'e ulaşmak ne kadar sürer?
Sputnik Türkiye
124 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b gezegeninde yaşam belirtileri keşfedildi. Atmosferinde dimetil sülfit ve disülfit molekülleri tespit edildi, dünya dışı yaşam için en güçlü adaylardan biri olabilir. Peki oraya ulaşabilir miyiz?
2025-04-18T10:25+0300
2025-04-18T10:25+0300
yaşam
k2-18b
güneş
dünya
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bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
james webb uzay teleskobu
parker solar probe
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NASA ve uluslararası bilim ekipleri, James Webb Uzay Teleskobu’nun son gözlemleriyle heyecan verici bir keşfe imza attı: Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b gezegeninde, dimetil sülfit (DMS) ve dimetil disülfit (DMDS) moleküllerine rastlandı. Bu moleküller, Dünya’daki mikrobiyal yaşamın en karakteristik biyolojik yan ürünleri arasında yer alıyor.Bilim insanlarına göre bu moleküllerin atmosferde bulunması, “yaşam belirtisi” olarak değerlendirilebilecek en güçlü adaylardan biri.🚀 Peki i̇nsanlık oraya gidebilir mi?İnsanların K2-18b’ye gidip bu yaşam izlerini yerinde incelemesi için aşması gereken mesafe 1.172 trilyon kilometre. Bu da 124 ışık yılı demek. Bu ölçekteki bir yolculuk için ulaşım teknolojimizin sınırlarını zorlamamız gerekiyor.⏱️ Gerçekçi senaryo: Mevcut teknoloji ile kaç yıl sürer?Şu anki en hızlı insan yapımı araç olan Parker Solar Probe, Güneş’e saatte yaklaşık 700.000 km hızla yaklaşıyor.Yani şu anki teknolojimizle bir medeniyetin birkaç defa çöküp yeniden doğması kadar uzun bir sürede oraya ulaşabiliriz.⚡ Hayali senaryo: Işık hızını aşan bir uzay gemisiyleDiyelim ki insanlık ışık hızına ulaştı:Ancak Einstein’ın özel görelilik teorisine göre ışık hızını aşmak imkânsız. Fakat teorik fizikçiler, warp drive ve solucan delikleri gibi fikirlerle bu engeli aşmanın yollarını araştırıyor.🕒 Zaman genişlemesi etkisi: Astronotlar i̇çin 1 yıl, Dünya i̇çin yüzyıllarEğer bir gün insanlık ışık hızına yakın hızlarda yolculuk yapabilirse, zaman genişlemesi devreye girer:👽 Hayal mi, gerçek mi?K2-18b’deki moleküler izler, insanlık tarihinde ilk defa "potansiyel yaşam"ın bilimsel olarak ciddiye alındığı bir başka gezegeni işaret ediyor. Ancak oraya ulaşmak, şu an için hayalden ibaret.Belki de bu keşif, ışık hızını aşma motivasyonunun yeniden doğuşu olur.
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k2-18b, güneş, dünya, nasa, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, james webb uzay teleskobu, parker solar probe
k2-18b, güneş, dünya, nasa, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, james webb uzay teleskobu, parker solar probe

Dünyanın ikizi K2-18b’ye yolculuk: 124 ışık yılı uzaklıktaki 'Yaşam Barındıran Gezegen'e ulaşmak ne kadar sürer?

10:25 18.04.2025
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1960'larda başlayan uzay yarışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA
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Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b gezegeninde canlı yaşamına işaret eden moleküller bulundu. Peki insanlık bu gezegene gitmek istese ne kadar sürede ulaşırdı? Mevcut teknolojiyle milyarlarca yıl sürecek bu yolculuk, ışık hızını aşan hayali bir uzay gemisiyle birkaç ayda tamamlanabilir.
NASA ve uluslararası bilim ekipleri, James Webb Uzay Teleskobu’nun son gözlemleriyle heyecan verici bir keşfe imza attı: Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b gezegeninde, dimetil sülfit (DMS) ve dimetil disülfit (DMDS) moleküllerine rastlandı. Bu moleküller, Dünya’daki mikrobiyal yaşamın en karakteristik biyolojik yan ürünleri arasında yer alıyor.
Bilim insanlarına göre bu moleküllerin atmosferde bulunması, “yaşam belirtisi” olarak değerlendirilebilecek en güçlü adaylardan biri.

🚀 Peki i̇nsanlık oraya gidebilir mi?

İnsanların K2-18b’ye gidip bu yaşam izlerini yerinde incelemesi için aşması gereken mesafe 1.172 trilyon kilometre. Bu da 124 ışık yılı demek. Bu ölçekteki bir yolculuk için ulaşım teknolojimizin sınırlarını zorlamamız gerekiyor.

⏱️ Gerçekçi senaryo: Mevcut teknoloji ile kaç yıl sürer?

Şu anki en hızlı insan yapımı araç olan Parker Solar Probe, Güneş’e saatte yaklaşık 700.000 km hızla yaklaşıyor.
Bu hızla K2-18b'ye ulaşmak:
👉 Yaklaşık 2.500.000 yıl
Yani şu anki teknolojimizle bir medeniyetin birkaç defa çöküp yeniden doğması kadar uzun bir sürede oraya ulaşabiliriz.

⚡ Hayali senaryo: Işık hızını aşan bir uzay gemisiyle

Diyelim ki insanlık ışık hızına ulaştı:
1 ışık yılı = 1 yıl → 124 ışık yılı = 124 yıl
Işık hızının 10 katı ile gidersek: 12.4 yıl
Işık hızının 1000 katı (teorik, warp drive tipi bir teknoloji) ile gidersek: yaklaşık 45 gün
Ancak Einstein’ın özel görelilik teorisine göre ışık hızını aşmak imkânsız. Fakat teorik fizikçiler, warp drive ve solucan delikleri gibi fikirlerle bu engeli aşmanın yollarını araştırıyor.

🕒 Zaman genişlemesi etkisi: Astronotlar i̇çin 1 yıl, Dünya i̇çin yüzyıllar

Eğer bir gün insanlık ışık hızına yakın hızlarda yolculuk yapabilirse, zaman genişlemesi devreye girer:
Uzay gemisindeki insanlar için yolculuk haftalar ya da aylar sürebilir.
Ancak Dünya’da bu süre zarfında onlarca hatta yüzlerce yıl geçmiş olabilir.

👽 Hayal mi, gerçek mi?

K2-18b’deki moleküler izler, insanlık tarihinde ilk defa "potansiyel yaşam"ın bilimsel olarak ciddiye alındığı bir başka gezegeni işaret ediyor. Ancak oraya ulaşmak, şu an için hayalden ibaret.
Belki de bu keşif, ışık hızını aşma motivasyonunun yeniden doğuşu olur.
Karanlık Madde - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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