Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu bünyesindeki 'Yug' (Güney) askeri grubunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Valentinovka köyünü düşman güçlerinden temizlediğini duyurdu.



Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Valentinovka, Rus ordusunun son bir haftada Ukraynalı güçlerinden elinden aldığı 4. yerleşim birimi oldu.



Rus güçler 9 grup bombardımanı düzenlerken Ukrayna'daki savunma sanayi tesisleri, askeri üslerin altyapısı, silah ve mühimmat depoları, füze, SİHA ve insansız hücumbot hangarları, İHA operatörü eğitim merkezleri ile Ukrayna askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.



Ukrayna ordusu son bir hafta içinde 10 bin 40 asker daha kaybetti.



Söz konusu süre zarfında 1 F-16 savaş uçağı ile 1600'den fazla İHA imha edildi.