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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/dhcde-bulunan-bir-yerlesim-birimi-daha-rusya-silahli-kuvvetlerinin-kontrolune-gecti-1095499595.html
DHC'de bulunan bir yerleşim birimi daha Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti
DHC'de bulunan bir yerleşim birimi daha Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekatı kararlılık sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta düşman güçlerin varlığını koruduğu yerleşimleri temizlemeye devam ediyor. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T14:20+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu bünyesindeki 'Yug' (Güney) askeri grubunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Valentinovka köyünü düşman güçlerinden temizlediğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Valentinovka, Rus ordusunun son bir haftada Ukraynalı güçlerinden elinden aldığı 4. yerleşim birimi oldu.Rus güçler 9 grup bombardımanı düzenlerken Ukrayna'daki savunma sanayi tesisleri, askeri üslerin altyapısı, silah ve mühimmat depoları, füze, SİHA ve insansız hücumbot hangarları, İHA operatörü eğitim merkezleri ile Ukrayna askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.Ukrayna ordusu son bir hafta içinde 10 bin 40 asker daha kaybetti. Söz konusu süre zarfında 1 F-16 savaş uçağı ile 1600'den fazla İHA imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/kremlin-enerji-tesislerine-saldirilarla-ilgili-moratoryumun-suresi-doldu-1095498985.html
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haberler, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), f-16, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
haberler, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), f-16, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

DHC'de bulunan bir yerleşim birimi daha Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti

14:20 18.04.2025
© Sputnik / Sergey BobılevUkrayna ordusunun Kursk Bölgesinde bıraktığı M1 Abrams tankı
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesinde bıraktığı M1 Abrams tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Özel askeri harekatı kararlılık sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta düşman güçlerin varlığını koruduğu yerleşimleri temizlemeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu bünyesindeki 'Yug' (Güney) askeri grubunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Valentinovka köyünü düşman güçlerinden temizlediğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Valentinovka, Rus ordusunun son bir haftada Ukraynalı güçlerinden elinden aldığı 4. yerleşim birimi oldu.

Rus güçler 9 grup bombardımanı düzenlerken Ukrayna'daki savunma sanayi tesisleri, askeri üslerin altyapısı, silah ve mühimmat depoları, füze, SİHA ve insansız hücumbot hangarları, İHA operatörü eğitim merkezleri ile Ukrayna askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.

Ukrayna ordusu son bir hafta içinde 10 bin 40 asker daha kaybetti.

Söz konusu süre zarfında 1 F-16 savaş uçağı ile 1600'den fazla İHA imha edildi.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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Kremlin: Enerji tesislerine saldırılarla ilgili moratoryumun süresi doldu
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