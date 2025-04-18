https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bessent-acikladi-abd-ukrayna-maden-anlasmasinin-temelini-zelenskiyin-imzalamaktan-vazgectigi-1095485101.html

Bessent açıkladı: ABD-Ukrayna maden anlaşmasının temelini Zelenskiy'in imzalamaktan vazgeçtiği anlaşma oluşturuyor

Bessent açıkladı: ABD-Ukrayna maden anlaşmasının temelini Zelenskiy'in imzalamaktan vazgeçtiği anlaşma oluşturuyor

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD-Ukrayna maden anlaşmasının temelinin Zelenskiy'in imzalamaktan vazgeçtiği anlaşma metninden oluştuğunu açıkladı. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T04:00+0300

2025-04-18T04:00+0300

2025-04-18T04:27+0300

dünya

abd

scott bessent

donald trump

ukrayna

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Ukrayna arasındaki nadir toprak metalleri anlaşmasının teknik detayları üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bessent, anlaşmanın temelini, Vladimir Zelenskiy'in Şubat ayında imzalamaktan vazgeçtiği mutabakatın oluşturduğunu belirtti.Beyaz Saray'da gazetecilere yapılan açıklamada Bessent, "Hala anlaşmanın detayları üzerinde çalışıyoruz. Temel olarak daha önce mutabık kaldığımız hususlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.Nadir toprak metalleri anlaşmasının imza süreci, Şubat ayı sonunda Zelenskiy'in Washington ziyareti sırasında kesintiye uğramıştı. Dönemin Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'i 'saygısızlık' yapmakla eleştirirken, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Zelenskiy'i "Demokratlar için nankörce kampanya yürüten biri" olarak nitelendirmişti. Yaşanan bu diplomatik krizin ardından Zelenskiy'den Beyaz Saray'ı terk etmesi istenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-ve-ukrayna-kaynak-anlasmasi-yapmak-icin-niyet-beyani-imzaladi-1095484791.html

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