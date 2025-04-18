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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-ve-ukrayna-kaynak-anlasmasi-yapmak-icin-niyet-beyani-imzaladi-1095484791.html
ABD ve Ukrayna kaynak anlaşması yapmak için niyet beyanı imzaladı
ABD ve Ukrayna kaynak anlaşması yapmak için niyet beyanı imzaladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, ABD ve Ukrayna arasında nadir madenler konusunda bir anlaşma yapılması niyetini teyit eden bir... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T03:50+0300
2025-04-18T03:50+0300
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ABD ve Ukrayna, iki ülke arasında yararlı madenler konusunda bir anlaşma yapılması niyetini teyit eden bir mutabakat zaptı imzaladı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, yaptığı açıklamada, anlaşmanın metni üzerindeki çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda resmi olarak tamamlanacağına dair umutlu olduğunu belirtti.Sviridenko, "Bugün, ABD ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na doğru önemli bir adım attık. Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri, ekiplerimizin yapıcı iş birliğini ve her iki halk için de faydalı olacak bir anlaşmayı nihai hale getirme niyetini teyit eden bir Mutabakat Zaptı imzaladı" ifadelerini kullandı.Bakan, geriye anlaşma metninin tamamlanması, imzalanması ve parlamentolarda onaylanmasının kaldığını da sözlerine ekledi.Ukrayna medyasına göre, anlaşmanın yeni versiyonu, Kiev'in ABD'den aldığı tüm yardımların geri ödenmesini öngörüyor ve Washington ile daha önce mutabık kalınan birçok kırmızı çizgiyi aşıyor. Ayrıca, Ukrayna'nın egemenliğini kısıtlıyor ve gelecekte AB'ye katılma planlarıyla çelişiyor. Ukraynalı gazetecilere göre, geri ödeme kararı bir emsal oluşturabilir ve Kiev yönetimine destek veren diğer bağışçılar da yatırımlarının iadesini talep edebilir.Ukrayna'nın doğal kaynaklarına ilişkin anlaşmanın imzalanması, Şubat sonunda Başkan Vladimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te çıkardığı tartışmalı bir gerginlik nedeniyle sekteye uğramıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yaptığı açıklamada, Kiev'in bu anlaşmayı imzalamasını beklediğini söylemişti.İngiliz dergisi Spectator, yeni anlaşmanın şartlarından birinin, Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını çıkaran şirketlerin bu kaynakları ABD'nin "stratejik rakiplerine" satmasının yasaklanması olduğuna dikkat çekti. Yayın, bu kapsamda AB'nin de yasaklı alıcılar listesine girebileceğini, zaten ABD ile AB arasında son dönemde gerilimli bir ilişki olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/trump-nadir-toprak-metalleri-anlasmasi-24-nisanda-imzalanabilir-1095484319.html
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abd, donald trump, ukrayna, kiev, ab

ABD ve Ukrayna kaynak anlaşması yapmak için niyet beyanı imzaladı

03:50 18.04.2025
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD-Ukrayna bayrakları
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, ABD ve Ukrayna arasında nadir madenler konusunda bir anlaşma yapılması niyetini teyit eden bir mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı.
ABD ve Ukrayna, iki ülke arasında yararlı madenler konusunda bir anlaşma yapılması niyetini teyit eden bir mutabakat zaptı imzaladı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, yaptığı açıklamada, anlaşmanın metni üzerindeki çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda resmi olarak tamamlanacağına dair umutlu olduğunu belirtti.
Sviridenko, "Bugün, ABD ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na doğru önemli bir adım attık. Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri, ekiplerimizin yapıcı iş birliğini ve her iki halk için de faydalı olacak bir anlaşmayı nihai hale getirme niyetini teyit eden bir Mutabakat Zaptı imzaladı" ifadelerini kullandı.
Bakan, geriye anlaşma metninin tamamlanması, imzalanması ve parlamentolarda onaylanmasının kaldığını da sözlerine ekledi.
Ukrayna medyasına göre, anlaşmanın yeni versiyonu, Kiev'in ABD'den aldığı tüm yardımların geri ödenmesini öngörüyor ve Washington ile daha önce mutabık kalınan birçok kırmızı çizgiyi aşıyor. Ayrıca, Ukrayna'nın egemenliğini kısıtlıyor ve gelecekte AB'ye katılma planlarıyla çelişiyor. Ukraynalı gazetecilere göre, geri ödeme kararı bir emsal oluşturabilir ve Kiev yönetimine destek veren diğer bağışçılar da yatırımlarının iadesini talep edebilir.
Ukrayna'nın doğal kaynaklarına ilişkin anlaşmanın imzalanması, Şubat sonunda Başkan Vladimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te çıkardığı tartışmalı bir gerginlik nedeniyle sekteye uğramıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yaptığı açıklamada, Kiev'in bu anlaşmayı imzalamasını beklediğini söylemişti.
İngiliz dergisi Spectator, yeni anlaşmanın şartlarından birinin, Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını çıkaran şirketlerin bu kaynakları ABD'nin "stratejik rakiplerine" satmasının yasaklanması olduğuna dikkat çekti. Yayın, bu kapsamda AB'nin de yasaklı alıcılar listesine girebileceğini, zaten ABD ile AB arasında son dönemde gerilimli bir ilişki olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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Trump: Nadir toprak metalleri anlaşması 24 Nisan'da imzalanabilir
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