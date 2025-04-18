https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bakanlik-karar-verdi-besiktasin-cocuk-sweatshirtleri-yasaklandi-1095497456.html

Bakanlık karar verdi: Beşiktaş'ın çocuk sweatshirtleri yasaklandı

Bakanlık karar verdi: Beşiktaş'ın çocuk sweatshirtleri yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, 'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt'in satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T13:23+0300

2025-04-18T13:23+0300

2025-04-18T13:27+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

beşiktaş

kartal yuvası

sweatshirt

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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ni yeniledi. Listeye, Beşiktaş'ın Kartal Yuvası mağazalarında bin 199 liraya satılan çocuk sweatshirtleri eklenirken, satışını 'güvensiz' diyerek yasakladı. Bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlığın son duyurusunda "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" olarak geçen ürünün satışı yasaklandı. Ayrıca piyasadan toplatılmasına karar verildi. Güvensizlik nedeni ise bakanlığın sitesinde, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ''Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.'' Maddesine Aykırılık' ifadesiyle anlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/bakanlik-bir-kirtasiye-urununun-satisini-yasakladi-guvensiz-urun-listesi-guncellendi-1095278007.html

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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), beşiktaş, kartal yuvası, sweatshirt