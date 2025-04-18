https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bakanlik-karar-verdi-besiktasin-cocuk-sweatshirtleri-yasaklandi-1095497456.html
Bakanlık karar verdi: Beşiktaş'ın çocuk sweatshirtleri yasaklandı
Bakanlık karar verdi: Beşiktaş'ın çocuk sweatshirtleri yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, 'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt'in satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T13:23+0300
2025-04-18T13:23+0300
2025-04-18T13:27+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
beşiktaş
kartal yuvası
sweatshirt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095497172_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_bba6ee78528dcdde7f26781506942499.jpg
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ni yeniledi. Listeye, Beşiktaş'ın Kartal Yuvası mağazalarında bin 199 liraya satılan çocuk sweatshirtleri eklenirken, satışını 'güvensiz' diyerek yasakladı. Bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlığın son duyurusunda "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" olarak geçen ürünün satışı yasaklandı. Ayrıca piyasadan toplatılmasına karar verildi. Güvensizlik nedeni ise bakanlığın sitesinde, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ''Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.'' Maddesine Aykırılık' ifadesiyle anlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/bakanlik-bir-kirtasiye-urununun-satisini-yasakladi-guvensiz-urun-listesi-guncellendi-1095278007.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095497172_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_420be566e8334fcbea3c031d3749fe97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), beşiktaş, kartal yuvası, sweatshirt
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), beşiktaş, kartal yuvası, sweatshirt
Bakanlık karar verdi: Beşiktaş'ın çocuk sweatshirtleri yasaklandı
13:23 18.04.2025 (güncellendi: 13:27 18.04.2025)
Ticaret Bakanlığı, 'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt'in satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ni yeniledi. Listeye, Beşiktaş'ın Kartal Yuvası mağazalarında bin 199 liraya satılan çocuk sweatshirtleri eklenirken, satışını 'güvensiz' diyerek yasakladı. Bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Bakanlığın son duyurusunda "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" olarak geçen ürünün satışı yasaklandı. Ayrıca piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Güvensizlik nedeni ise bakanlığın sitesinde, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ''Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.'' Maddesine Aykırılık' ifadesiyle anlatıldı.