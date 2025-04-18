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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bakanlik-karar-verdi-besiktasin-cocuk-sweatshirtleri-yasaklandi-1095497456.html
Bakanlık karar verdi: Beşiktaş'ın çocuk sweatshirtleri yasaklandı
Bakanlık karar verdi: Beşiktaş'ın çocuk sweatshirtleri yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, 'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt'in satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T13:23+0300
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ticaret bakanlığı
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beşiktaş
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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ni yeniledi. Listeye, Beşiktaş'ın Kartal Yuvası mağazalarında bin 199 liraya satılan çocuk sweatshirtleri eklenirken, satışını 'güvensiz' diyerek yasakladı. Bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlığın son duyurusunda "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" olarak geçen ürünün satışı yasaklandı. Ayrıca piyasadan toplatılmasına karar verildi. Güvensizlik nedeni ise bakanlığın sitesinde, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ''Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.'' Maddesine Aykırılık' ifadesiyle anlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/bakanlik-bir-kirtasiye-urununun-satisini-yasakladi-guvensiz-urun-listesi-guncellendi-1095278007.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), beşiktaş, kartal yuvası, sweatshirt
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), beşiktaş, kartal yuvası, sweatshirt

Bakanlık karar verdi: Beşiktaş'ın çocuk sweatshirtleri yasaklandı

13:23 18.04.2025 (güncellendi: 13:27 18.04.2025)
beşiktaş
beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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Ticaret Bakanlığı, 'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt'in satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ni yeniledi. Listeye, Beşiktaş'ın Kartal Yuvası mağazalarında bin 199 liraya satılan çocuk sweatshirtleri eklenirken, satışını 'güvensiz' diyerek yasakladı. Bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
beşiktaş
beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
beşiktaş
Bakanlığın son duyurusunda "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" olarak geçen ürünün satışı yasaklandı. Ayrıca piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Güvensizlik nedeni ise bakanlığın sitesinde, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ''Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.'' Maddesine Aykırılık' ifadesiyle anlatıldı.
güvensiz ürün - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
EKONOMİ
Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi
10 Nisan, 10:44
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