https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bakan-simsekten-kripto-borsasina-uyari-artik-finansal-sistemin-bir-parcasi-olarak-sorumluluklarini-1095432821.html

Bakan Şimşek'ten kripto borsasına uyarı: Artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmeliler

Bakan Şimşek'ten kripto borsasına uyarı: Artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmeliler

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto borsalarını uyardı ve "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T13:23+0300

2025-04-16T13:23+0300

2025-04-16T13:23+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine

masak

kripto

kripto para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091168568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_218d5d1a75e762ebfed0ba384a142baf.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para düzenlemeleri ile ilgili konuştu ve uyarılarda bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni mekanizmaya ilişkin kuruluşları uyararak, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız" dedi.MASAK'ın kripto düzenlemesi sürüyorŞimşek, MASAK'ın kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Kripto mevzuat düzenlemesiŞimşek, kademeli olarak yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağına dikkati çekerek, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının MASAK yükümlülükleri başta olmak üzere, pek çok konuda da önemli düzenlemeler yapıldığını bildirdi.Bu düzenlemelerin finansal sistemin daha güvenilir ve şeffaf olmasını sağlayacağını vurgulayan Şimşek, yeni düzenlemelere eksiksiz uyulması konusunun, Türkiye Bankalar, Türkiye Katılım Bankaları ve Türkiye Sermaye Piyasaları birlikleri üzerinden tüm sektör paydaşlarıyla paylaşıldığını ifade etti.Şimşek, konuya ilişkin finans sektöründeki paydaşlara seslenerek, şöyle konuştu:'Uyum görevlisi atamaları gerekiyor'Bu kapsamda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yeni yükümlülüklere dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine, masak, kripto, kripto para