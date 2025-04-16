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Bakan Şimşek'ten kripto borsasına uyarı: Artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmeliler
Bakan Şimşek'ten kripto borsasına uyarı: Artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmeliler
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto borsalarını uyardı ve "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T13:23+0300
2025-04-16T13:23+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para düzenlemeleri ile ilgili konuştu ve uyarılarda bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni mekanizmaya ilişkin kuruluşları uyararak, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız" dedi.MASAK'ın kripto düzenlemesi sürüyorŞimşek, MASAK'ın kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Kripto mevzuat düzenlemesiŞimşek, kademeli olarak yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağına dikkati çekerek, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının MASAK yükümlülükleri başta olmak üzere, pek çok konuda da önemli düzenlemeler yapıldığını bildirdi.Bu düzenlemelerin finansal sistemin daha güvenilir ve şeffaf olmasını sağlayacağını vurgulayan Şimşek, yeni düzenlemelere eksiksiz uyulması konusunun, Türkiye Bankalar, Türkiye Katılım Bankaları ve Türkiye Sermaye Piyasaları birlikleri üzerinden tüm sektör paydaşlarıyla paylaşıldığını ifade etti.Şimşek, konuya ilişkin finans sektöründeki paydaşlara seslenerek, şöyle konuştu:'Uyum görevlisi atamaları gerekiyor'Bu kapsamda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yeni yükümlülüklere dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
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mehmet şimşek, hazine, masak, kripto, kripto para

Bakan Şimşek'ten kripto borsasına uyarı: Artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmeliler

13:23 16.04.2025
© AA / Cem TekkeşinoğluHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto borsalarını uyardı ve "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para düzenlemeleri ile ilgili konuştu ve uyarılarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni mekanizmaya ilişkin kuruluşları uyararak, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız" dedi.

MASAK'ın kripto düzenlemesi sürüyor

Şimşek, MASAK'ın kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kripto mevzuat düzenlemesi

Şimşek, kademeli olarak yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağına dikkati çekerek, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının MASAK yükümlülükleri başta olmak üzere, pek çok konuda da önemli düzenlemeler yapıldığını bildirdi.
Bu düzenlemelerin finansal sistemin daha güvenilir ve şeffaf olmasını sağlayacağını vurgulayan Şimşek, yeni düzenlemelere eksiksiz uyulması konusunun, Türkiye Bankalar, Türkiye Katılım Bankaları ve Türkiye Sermaye Piyasaları birlikleri üzerinden tüm sektör paydaşlarıyla paylaşıldığını ifade etti.
Şimşek, konuya ilişkin finans sektöründeki paydaşlara seslenerek, şöyle konuştu:
"Ülkemizin finansal sistemini uluslararası standartlara uygun hale getirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Yeni düzenlemeler kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da MASAK mevzuatı açısından bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleriyle aynı yükümlülüklere tabi finansal kuruluşlar arasına dahil edildi."

'Uyum görevlisi atamaları gerekiyor'

Bu kapsamda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yeni yükümlülüklere dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlamaları ve uyum görevlisi atamaları gerekiyor. Risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları oluşturmaları, elektronik tebligat sistemine kaydolmaları, detaylı müşteri tanı tedbirlerini uygulamaları önem taşıyor. Bu kuruluşların, ilk finansal işlemlerin banka aracılığıyla yapılması gibi önemli yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunuyor. Kripto varlık transferlerinde uluslararası literatürde 'seyahat kuralı' olarak bilinen transfer mesajlarındaki detaylı bilgilerin alınması zorunlu hale geldi. Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda transfer işlemlerine izin verilmeyecek."
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