https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bakan-kurumdan-belediyelere-musilaj-cagrisi-atik-su-aritma-tesislerini-artik-yapin-1095507850.html

Bakan Kurum'dan belediyelere müsilaj çağrısı: 'Atık su arıtma tesislerini artık yapın'

Bakan Kurum'dan belediyelere müsilaj çağrısı: 'Atık su arıtma tesislerini artık yapın'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele kapsamında yapılan bilimsel seferin tamamlandığını ve sonuçların yakında... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T20:34+0300

2025-04-18T20:34+0300

2025-04-18T20:34+0300

türki̇ye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

ak parti

müsilaj

deniz

marmara denizi

marmara bölgesi

mavi marmara

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele kapsamında belediyeleri uyardı.Kocaeli’de düzenlenen törende konuşan Kurum, belediyelere ileri biyolojik arıtma tesislerini hayata geçirme çağrısında bulundu. Bakan Kurum "Bir kez daha tüm belediyelerimizi Marmara'nın kurtulmasına vesile olacak her türlü gayreti ortaya koymaya ve sorumluluğa davet ediyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yaşanmaması için söz verilen ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini artık yapın. Yine söz verdiğiniz gibi var olan tesislerin standartlarını yükseltin" dedi. Körfez’de başlatılan çevre temizliği kapsamında on binlerce kamyon dip çamurunun çıkarıldığını ve sudaki yaşamın yeniden canlandırıldığını belirten Kurum, Kocaeli genelinde atık suyun yüzde 72’sinin ileri biyolojik yöntemlerle arıtıldığını açıkladı. Kurum, temizliğin kalıcı hale gelmesi için projelerin sürdüğünü söyledi. Bakan Kurum, Kocaeli’de 5 bine yakın konutun inşasının devam ettiğini ve dönüşüm projeleriyle şehrin afetlere karşı daha dayanıklı hale geleceğini vurguladı. Ayrıca, Dünya Bankası finansmanıyla evlerini dönüştürmek isteyen kişilere düşük faizli kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Kurum, tüm belediyelere Marmara Denizi’nin korunması için sorumluluk almaları yönünde çağrıda bulundu.

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türki̇ye

marmara denizi

marmara bölgesi

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, ak parti, müsilaj, deniz, marmara denizi, marmara bölgesi, mavi marmara