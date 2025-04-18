https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bakan-kurumdan-belediyelere-musilaj-cagrisi-atik-su-aritma-tesislerini-artik-yapin-1095507850.html
Bakan Kurum'dan belediyelere müsilaj çağrısı: 'Atık su arıtma tesislerini artık yapın'
Bakan Kurum'dan belediyelere müsilaj çağrısı: 'Atık su arıtma tesislerini artık yapın'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele kapsamında yapılan bilimsel seferin tamamlandığını ve sonuçların yakında... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T20:34+0300
2025-04-18T20:34+0300
2025-04-18T20:34+0300
türki̇ye
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
ak parti
müsilaj
deniz
marmara denizi
marmara bölgesi
mavi marmara
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele kapsamında belediyeleri uyardı.Kocaeli’de düzenlenen törende konuşan Kurum, belediyelere ileri biyolojik arıtma tesislerini hayata geçirme çağrısında bulundu. Bakan Kurum "Bir kez daha tüm belediyelerimizi Marmara'nın kurtulmasına vesile olacak her türlü gayreti ortaya koymaya ve sorumluluğa davet ediyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yaşanmaması için söz verilen ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini artık yapın. Yine söz verdiğiniz gibi var olan tesislerin standartlarını yükseltin" dedi. Körfez’de başlatılan çevre temizliği kapsamında on binlerce kamyon dip çamurunun çıkarıldığını ve sudaki yaşamın yeniden canlandırıldığını belirten Kurum, Kocaeli genelinde atık suyun yüzde 72’sinin ileri biyolojik yöntemlerle arıtıldığını açıkladı. Kurum, temizliğin kalıcı hale gelmesi için projelerin sürdüğünü söyledi. Bakan Kurum, Kocaeli’de 5 bine yakın konutun inşasının devam ettiğini ve dönüşüm projeleriyle şehrin afetlere karşı daha dayanıklı hale geleceğini vurguladı. Ayrıca, Dünya Bankası finansmanıyla evlerini dönüştürmek isteyen kişilere düşük faizli kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Kurum, tüm belediyelere Marmara Denizi’nin korunması için sorumluluk almaları yönünde çağrıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/marmarada-musilaj-yaza-dogru-bir-yogunlasma-olasiligi-var-1095448867.html
türki̇ye
marmara denizi
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, ak parti, müsilaj, deniz, marmara denizi, marmara bölgesi, mavi marmara
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, ak parti, müsilaj, deniz, marmara denizi, marmara bölgesi, mavi marmara
Bakan Kurum'dan belediyelere müsilaj çağrısı: 'Atık su arıtma tesislerini artık yapın'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele kapsamında yapılan bilimsel seferin tamamlandığını ve sonuçların yakında paylaşılacağını açıkladı. Kurum, Marmara Denizi’nin korunması için belediyelere ileri biyolojik arıtma tesisi sözlerini yerine getirme çağrısında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele kapsamında belediyeleri uyardı.
Kocaeli’de düzenlenen törende konuşan Kurum, belediyelere ileri biyolojik arıtma tesislerini hayata geçirme çağrısında bulundu. Bakan Kurum "Bir kez daha tüm belediyelerimizi Marmara'nın kurtulmasına vesile olacak her türlü gayreti ortaya koymaya ve sorumluluğa davet ediyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yaşanmaması için söz verilen ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini artık yapın. Yine söz verdiğiniz gibi var olan tesislerin standartlarını yükseltin" dedi.
Körfez’de başlatılan çevre temizliği kapsamında on binlerce kamyon dip çamurunun çıkarıldığını ve sudaki yaşamın yeniden canlandırıldığını belirten Kurum, Kocaeli genelinde atık suyun yüzde 72’sinin ileri biyolojik yöntemlerle arıtıldığını açıkladı. Kurum, temizliğin kalıcı hale gelmesi için projelerin sürdüğünü söyledi.
Bakan Kurum, Kocaeli’de 5 bine yakın konutun inşasının devam ettiğini ve dönüşüm projeleriyle şehrin afetlere karşı daha dayanıklı hale geleceğini vurguladı. Ayrıca, Dünya Bankası finansmanıyla evlerini dönüştürmek isteyen kişilere düşük faizli kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Kurum, tüm belediyelere Marmara Denizi’nin korunması için sorumluluk almaları yönünde çağrıda bulundu.