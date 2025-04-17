https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/marmarada-musilaj-yaza-dogru-bir-yogunlasma-olasiligi-var-1095448867.html

Marmara'da müsilaj: 'Yaza doğru bir yoğunlaşma olasılığı var'

Marmara'da müsilaj: 'Yaza doğru bir yoğunlaşma olasılığı var'

Sputnik Türkiye

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi'nde yaza doğru müsilajın yoğunlaşma... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T01:13+0300

2025-04-17T01:13+0300

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türki̇ye

barış salihoğlu

marmara denizi

karadeniz

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

odtü

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

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Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) projesi kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırma gemisi 'Bilim-2', Marmara Denizi'nde müsilaj seferine çıktı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu açıklamalarda bulundu.Salihoğlu, denizin çeşitli derinliklerinden numune aldıklarını, bir taraftan da insansız cihazlarla ya da geminin arkasından çekilen cihazlarla müsilajı eş zamanlı olarak haritalandırdıklarını belirterek, "Müsilajın Marmara Denizi'nde şu anda yaygın olarak var olduğu, yalnız 2021'deki yoğunluğa göre daha düşük bir yoğunlukta olduğunu şu anda görüyoruz. Yüzeyden çok 20 ile 30 metre arasında daha çok yaygın olarak olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.'Önümüzdeki dönemde müsilajın ne şekilde görüleceği biraz da iklim koşullarına bağlı'Kirlilik baskısının da devam ettiğini belirten Salihoğlu, şöyle konuştu:Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 22 maddelik güçlü bir plan ortaya konulduğunu dile getiren Salihoğlu, şunları ifade etti:'Yaza doğru bir yoğunlaşma olasılığı var'Havanın ısınmasının denizlerde biyolojik üretimi artıracağına dikkati çeken Salihoğlu, şunları söyledi.Salihoğlu, 2021 yılındaki müsilaj yoğunluğunun bu yıl görülüp görülmeyeceği yönündeki soruya, "Geçtiğimiz yıllardaki görüntülerle bu yıl henüz karşılaşmadık. 2021'deki yoğun müsilajla henüz karşılaşmadık. Ama yaza doğru ki 2021'de de yaz döneminde yoğun olarak görmüştük bir yoğunlaşma olma olasılığı var" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/zirai-don-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-ayrintilar-belli-oldu-1095448754.html

türki̇ye

marmara denizi

karadeniz

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barış salihoğlu, marmara denizi, karadeniz, orta doğu teknik üniversitesi (odtü), odtü, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı