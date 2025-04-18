https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bahar-havasina-bir-mola-hafta-sonu-havalar-aniden-degisiyor-semsiyenizi-unutmayin-1095489185.html
Bahar havasına bir mola: Hafta sonu havalar aniden değişiyor, şemsiyenizi unutmayın
Bahar havasına bir mola: Hafta sonu havalar aniden değişiyor, şemsiyenizi unutmayın
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkisini hissettiren 'bahar havası' hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji cumartesi günü yağışlar konusunda uyarırken pazar günü... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T09:45+0300
2025-04-18T09:45+0300
2025-04-18T09:45+0300
yaşam
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Türkiye günlerdir bahar havasını yaşıyor ama hafta sonuna dikkat. Çünkü sağanak yağış geliyor. Meteoroloji, cumartesi günü başta Marmara Bölgesi olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava sertleşecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan Cuma sabahı yayımladığı güncel hava durumu raporunda çok sayıda il için önemli uyarılarda bulundu. Özellikle cumartesi günü, Türkiye’nin kuzey yarısı için kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi dikkat çekiyor.Bugün hava nasıl olacak?Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde açık ve bol güneşli bir hava hâkim. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu ise parçalı bulutlu; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olabilir. Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, doğu kesimlerde daha ılımlı seyrediyor.Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağış nerelerde etkili olacak?Meteoroloji haritalarına göre, yarın (19 Nisan Cumartesi) başta Marmara olmak üzere, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Öte yandan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar batıda 20-26, doğuda ise 12-20 derece arasında değişecek.Pazar günü yağışlar hafifleyecekPazar günü ise yağmurlar hafifliyor. Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek. Marmara ve Ege bölgelerinde ise yağış ihtimali azalıyor, hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hafta sonunu açık ve sıcak bir havayla tamamlayacak.
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hafta sonu hava nasıl olacak, istanbulda hava nasıl olacak, haftasonu hava durumu, hava nasıl olacak, haftasonu sağanak mı var, hafta sonu yağmur mu, bugün hava nasıl olacak,
hafta sonu hava nasıl olacak, istanbulda hava nasıl olacak, haftasonu hava durumu, hava nasıl olacak, haftasonu sağanak mı var, hafta sonu yağmur mu, bugün hava nasıl olacak,
Bahar havasına bir mola: Hafta sonu havalar aniden değişiyor, şemsiyenizi unutmayın
Türkiye'de etkisini hissettiren 'bahar havası' hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji cumartesi günü yağışlar konusunda uyarırken pazar günü yağmurun etkisinin azalacağını belirtti.
Türkiye günlerdir bahar havasını yaşıyor ama hafta sonuna dikkat. Çünkü sağanak yağış geliyor. Meteoroloji, cumartesi günü başta Marmara Bölgesi olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan Cuma sabahı yayımladığı güncel hava durumu raporunda çok sayıda il için önemli uyarılarda bulundu. Özellikle cumartesi günü, Türkiye’nin kuzey yarısı için kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi dikkat çekiyor.
Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde açık ve bol güneşli bir hava hâkim. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu ise parçalı bulutlu; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olabilir. Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, doğu kesimlerde daha ılımlı seyrediyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağış nerelerde etkili olacak?
Meteoroloji haritalarına göre, yarın (19 Nisan Cumartesi) başta Marmara olmak üzere, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Öte yandan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar batıda 20-26, doğuda ise 12-20 derece arasında değişecek.
Pazar günü yağışlar hafifleyecek
Pazar günü ise yağmurlar hafifliyor. Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek. Marmara ve Ege bölgelerinde ise yağış ihtimali azalıyor, hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hafta sonunu açık ve sıcak bir havayla tamamlayacak.
Cuma: Parçalı bulutlu, 21°C
Cumartesi: Gök gürültülü sağanak, 20°C
Cumartesi: Sağanak yağışlı, 21°C
Pazar: Parçalı bulutlu, 19°C
Cumartesi: Parçalı bulutlu, 26°
Tüm hafta sonu: Açık ve sıcak, 23–26°C arası
Cuma, cumartesi ve pazar: Yağışsız ve açık, 22–28°C