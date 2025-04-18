https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bahar-havasina-bir-mola-hafta-sonu-havalar-aniden-degisiyor-semsiyenizi-unutmayin-1095489185.html

Bahar havasına bir mola: Hafta sonu havalar aniden değişiyor, şemsiyenizi unutmayın

Bahar havasına bir mola: Hafta sonu havalar aniden değişiyor, şemsiyenizi unutmayın

Sputnik Türkiye

Türkiye'de etkisini hissettiren 'bahar havası' hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji cumartesi günü yağışlar konusunda uyarırken pazar günü... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T09:45+0300

2025-04-18T09:45+0300

2025-04-18T09:45+0300

yaşam

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Türkiye günlerdir bahar havasını yaşıyor ama hafta sonuna dikkat. Çünkü sağanak yağış geliyor. Meteoroloji, cumartesi günü başta Marmara Bölgesi olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava sertleşecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan Cuma sabahı yayımladığı güncel hava durumu raporunda çok sayıda il için önemli uyarılarda bulundu. Özellikle cumartesi günü, Türkiye’nin kuzey yarısı için kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi dikkat çekiyor.Bugün hava nasıl olacak?Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde açık ve bol güneşli bir hava hâkim. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu ise parçalı bulutlu; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olabilir. Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, doğu kesimlerde daha ılımlı seyrediyor.Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağış nerelerde etkili olacak?Meteoroloji haritalarına göre, yarın (19 Nisan Cumartesi) başta Marmara olmak üzere, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Öte yandan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar batıda 20-26, doğuda ise 12-20 derece arasında değişecek.Pazar günü yağışlar hafifleyecekPazar günü ise yağmurlar hafifliyor. Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek. Marmara ve Ege bölgelerinde ise yağış ihtimali azalıyor, hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hafta sonunu açık ve sıcak bir havayla tamamlayacak.

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