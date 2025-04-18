https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/adnan-oktar-davasinda-karar-belli-oldu-yeniden-suc-islemeyeceginize-yonelik-bir-emare-yok-1095508276.html

Adnan Oktar davasında karar belli oldu: 'Yeniden suç işlemeyeceğinize yönelik bir emare yok'

Adnan Oktar davasında karar belli oldu: 'Yeniden suç işlemeyeceğinize yönelik bir emare yok'

Sputnik Türkiye

Adnan Oktar suç örgütü davasında firari sanıkların yargılanması sona erdi. Açıklanan kararda mahkeme başkanı, "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T21:11+0300

2025-04-18T21:11+0300

2025-04-18T21:11+0300

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Adnan Oktar davasında karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında, sanıkların aldığı cezalar belli oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre davada adı geçen firari üyelerden, Orkun Sadun Erol'a üyelikten 4 yıl 6 ay, Ali Sadun Engin'e cinsel saldırıdan 30 yıl, Erol Şimşek'e cinsel saldırıdan 256 yıl, Orkun Şimşek'e cinsel saldırıdan 346 yıl hapis cezası verilirken, Paşa Durmuş'un ise beraatine karar verildi.Mahkeme başkanının kararı açıklarken "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiç bir emare görmediğimiz için takdir indirimi kullanmadık” ifadelerini kullandığı bildirildi.

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adnan oktar, örgüt, dava