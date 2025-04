https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/25-nisanda-vizyona-girecekler--1095492821.html

25 Nisan'da vizyona girecekler: Pink Floyd, Asil Prenses, Kayıp Dünya ve daha fazlası

25 Nisan 2025 tarihinde vizyona girecek fimler arasında Asil Prenses animasyonu, Milla Jovovich’li Kayıp Dünya ve Ekin Koç’lu yerli film Öldürdüğün Şeyler öne çıkıyor.

25 Nisan, sinemaseverler için kaçırılmayacak yapımlarla geliyor. Vizyondaki yeni filmler arasında uzun süredir merakla beklenen aksiyon serilerinin devam halkaları, duygusal hikâyeler ve çocuklara hitap eden renkli animasyonlar yer alıyor. Geniş tür yelpazesiyle her zevke hitap eden bu hafta, sinema salonlarında hareketli bir atmosfer yaratacak gibi görünüyor.Pink Floyd: Live at PompeiiPink Floyd hayranları için 1972 yılı konseri 25 Nisan'da vizyona giriyor. 1972 yılında Pink Floyd'un Pompeii’deki antik Roma Amfi Tiyatrosu’nda verdiği konseri gözler önüne seren film, 4K çözünürlük ve yeniden düzenlenmiş ses tasarımıyla salonlarda izleyiciyle buluşuyor.Asil PrensesKüçükler için animasyon filmi, masalların büyüsünü beyaz perdeye taşıyan Asil Prenses, gururuyla tanınan genç prenses Carolina ile kimliğini gizleyerek kaleye giren yakışıklı Kral Benjamin’in sürükleyici hikâyesini anlatıyor. Bahçıvan kılığına girerek saraya sızan Benjamin, prensesin kalbine giden yolu içtenliğiyle aralarken, Carolina da gerçek sevginin sadece soylulukla değil, samimiyetle var olabileceğini keşfeder. Romantizm ve entrikayı harmanlayan bu zarif animasyon yapım, klasik bir aşk masalına taze bir soluk getiriyor.İçimdeki Mutluluk (El Hana El Ana Feeh)Mısır yapımı filmde hayat bazen en karmaşık duyguları en komik şekillerde sunar. İçimdeki Mutluluk, garip ama bir o kadar da içten bir evlilik üçgeninin trajikomik hikâyesini anlatıyor. Eşi Eman’ın ölümcül bir hastalığa yakalandığını sanan evlilik danışmanı Ahmed, kızları için güçlü bir kadın figürü bırakmak ister. Bu yüzden Eman’ın isteğiyle, eski bir platonik aşkı olan Fawzeya ile evlenir. Ancak kaderin cilvesi, Eman’ın teşhisinin yanlış olduğunu ortaya çıkarınca işler sarpa sarar. Sürprizlerle dolu bu sıcak komedi, aşkın, ailenin ve hayatın planlarla sınırlı olmadığını eğlenceli bir dille anlatıyor. Filmde Kareem Mahmoud Abdel Aziz, Mariam El Gendy, Dina El Sherbiny başrollerde.Kayıp Dünya (In the Lost Lands)Efsanelerle gerçekliğin iç içe geçtiği bir diyara adım atmaya hazır olun. Kayıp Dünya, dileklerin gücünü arayan cesur bir kraliçeyle, büyücü Gray Alys’in tehlikeli bir yolculuğa çıkışını konu alıyor. Kadim söylentilere göre, bu kayıp topraklarda dilekler gerçekleşiyor ama bedeli ağır oluyor. Kaderin çağrısına kulak veren ikili, büyü, ihanet ve fedakârlıklarla örülü bu dünyada hayatta kalmaya çalışırken, izleyiciyi de fantastik bir evrende soluksuz bir maceraya sürüklüyor. Epik anlatımı ve görsel şöleniyle Kayıp Dünya, Game of Thrones sonrası dönemin en iddialı fantastik yapımlarından biri olmaya aday. Galaksinin Koruyucuları serisinden Dave Bautista ve fantastik aksiyon yapımlarının başarılı oyuncusu ve Ölümcül Deney film serisinin başrol oyuncusu Milla Jovovich filmin başrollerinde.Öldürdüğün ŞeylerSessiz kasabalarda bazen geçmiş daha yüksek sesle konuşur… Öldürdüğün Şeyler, yıllar sonra memleketine dönen bir adamın, çocukluğunun karanlık sırlarıyla yüzleşmesini konu alıyor. Suç, vicdan ve hafızanın iç içe geçtiği bu psikolojik dram, izleyiciyi yavaş yavaş gerilim dozu artan bir iç hesaplaşmanın içine sürüklüyor. Başrollerini Ekin Koç, Ercan Kesal ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı film, atmosferik anlatımı ve çarpıcı oyunculuklarıyla Türk sinemasında iz bırakacak yapımlar arasında yerini alıyor.Şafağa KadarKaranlık bastığında sırlar gün yüzüne çıkar… Şafağa Kadar, korku ile gerilim arasında gidip gelen atmosferiyle izleyiciyi diken üstünde tutan bir yapım. Issız bir malikanede geçen gecede, yolları tesadüfen kesişen bir grup yabancı, sabaha kadar hayatta kalmak için hem birbirine hem de geçmişlerine güvenmek zorunda kalır. Odessa A’zion, Peter Stormare ve Michael Cimino’nun başrollerde yer aldığı film, klasik korku öğelerini modern anlatımla harmanlayarak unutulmaz bir gece vadediyor. Şafağa kadar hayatta kalabilecek misin?

