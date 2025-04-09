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18 Nisan'da vizyona girecek filmler: Oya Başar, beyaz perdeye dönüyor
18 Nisan'da vizyona girecek filmler: Oya Başar, beyaz perdeye dönüyor
Sputnik Türkiye
18 Nisan 2025'te sinemaseverlerle buluşacak filmleri keşfedin. Bu haftanın en çok beklenen yerli ve yabancı yapımları, vizyon tarihleri ve özetleri burada!
2025-04-09T15:36+0300
2025-04-09T15:36+0300
yaşam
oya başar
steven soderbergh
baldız
cate blanchett
pierce brosnan
rege-jean page
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Yılların sanatçısı Oya Başar, 'Baldız' filmiyle beyaz perdeye dönerken Steven Soderbergh'in bol yıldızlı filmi 'Kara Torba Operasyonu' 18 Nisan haftasının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Küçükler için iki animasyon filmi ve korku severlere Rum Yetimhanesi adlı yerli yapım tavsiyeler arasında. Kara Torba OperasyonuYıldız yağmuru gerilim türündeki filmde, istihbarat ajanı Kathryn Woodhouse'un ulusa ihanet ettiğinden şüphelenildiğinde, kendisi gibi efsanevi bir ajan olan kocası, evliliğine mi yoksa ülkesine mi sadık kalacağı konusunda nihai bir sınavla karşı karşıya kalır. Başrollerinde Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan, Naomie Harris, Marisa Abela, Tom Burke ve Rege-Jean Page bulunuyor. BaldızAsuman Dabak, Oya Başar, Emel Müftüoğlu'nun başrollerindeki komedi filmini Hamdi alkan yönetmiş. İddialı filmin tanıtımında "Türk sinemasının usta isimlerini buluşturan, 2025’in en iddialı komedi filmi ‘Baldız’ geliyor" sözleri filmde beklenti yaratıyor.Büyük Macera 3: Çılgın DostlarAnimasyon serisinin üçüncü filminde, ailesiyle ve arılarıyla mutlu mesut yaşayan ayı Mic Mic’in kapısına leylek yine yanlış bir bebek getirir. Bu çok sevimli yavru lamayı ailesine götürmek için ona en yakın dostları tavşan Oscar, panda, kurt ve leylek de eşlik edecektir. Bu seferki yolculukları ise her zamankinden daha heyecanlı, eğlenceli ve sürprizlerle doludur.GözbebeğimAsya sinemasının örneklerinden romantik filmde, özel bir okula devam eden bir grup yakın arkadaşın hepsi, güneşli yıldız öğrenci Sun-ah'ya karşı zayıflatıcı bir aşk beslemektedir. Grubun aşık olmadığını iddia eden tek üyesi Jin-woo'dur, ancak o da sonunda Sun-ah'a aşık olur.GünahkârlarMichael B. Jordan, Jack O'Connell, Hailee Steinfeld'in başrollerinde bulunduğu filmde, sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.Hay HakKüçük sinemaseverler için haftanın ikinci animasyon filminde, dört yıl boyunca kaybolduktan sonra köylerine geri dönen sakar ikili Hacivat ve Karagöz, artık nüfustan bile silindiklerini öğrenince, köylülerin sevgisini kazanmak için herkese yardım etmeye karar verir. Ancak iyi niyetle başladıkları her iş, köyde tam bir felakete dönüşerek büyük bir kaosa sebep olur. Kendilerini affettirmeye çalışırken köylüleri birbirine düşüren bu absürt kahramanlar, sonunda istemeden de olsa birlik ve dayanışmanın gerçek anlamını keşfederler.Kardeş Takımı 2Yerli yapım aile film serisinde dört kardeş, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olmuşlardır. Ünlü bir meyve suyu markasının sahibi onlara yardım için başvurunca, Kardeş Takımı için yepyeni bir macera başlar. Meyve suyu tarifi, hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmek isteyen bir kötü adamın eline geçmiştir. Bu kez anne, baba ve kardeşler yani tüm aile, bu zorlu görev için birlikte çalışmak zorundalardır.Rum YetimhanesiTayfun Sav, Ayşe Baçkır, Murat Tatlı'nın başrollerinde olduğu yerli yapım korku filminde Nergis, annesiyle uzun süredir görüşmemektedir. Bir gün hastaneden gelen bir telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Annesinden kalan eşyaları teslim alır ve bu eşyaların arasında ona hitaben yazılmış bir mektup ile eski bir fotoğraf bulur. Fotoğrafta, daha önce varlığından haberdar olmadığı bir kardeşi olduğunu keşfeder. Büyükada’ya giden Nergis, burada annesinin yıllar önce Rum Yetimhanesi'nde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğunu öğrenir. Bu gizemli olayı araştırmaya karar verir ve adada kaldığı süre boyunca, ürkütücü olaylar yaşamaya başlar. Yetimhanede o dönemde yaşamış çocukların hayaletleriyle karşılaşır ve adanın kötü ruhlar tarafından kuşatıldığını fark eder.SaykoterapiJohn Magaro, Britt Lower, Steve Buscemi'nin başrolündeki dram filminde boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adam, emekli bir seri katille beklenmedik bir dostluk kurar. Bu tuhaf ilişki, adamın hayatını ve yazarlığını tamamen değiştirir. Seri katil, gündüzleri onun evlilik sorunlarına akıl hocalığı yaparken, geceleri ise yazarın yeni kitabındaki cinayet sahneleri için ilham kaynağı olur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/11-nisanda-vizyona-girecekler-yerli-ve-yabanci-5-yeni-film-gosterime-giriyor-1095108832.html
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18 nisan vizyona girecek filmler, vizyon tarihi 18 nisan 2025,
18 nisan vizyona girecek filmler, vizyon tarihi 18 nisan 2025,

18 Nisan'da vizyona girecek filmler: Oya Başar, beyaz perdeye dönüyor

15:36 09.04.2025
© AP Photo / Millie TurnerKara Torba Operasyonu
Kara Torba Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Millie Turner
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Nisan ayının en heyecanla beklenen sinema haftası geldi! 18 Nisan'da vizyona girecek birbirinden iddialı yerli ve yabancı filmler, sinemaseverleri salonlara çekmeye hazırlanıyor.
Yılların sanatçısı Oya Başar, 'Baldız' filmiyle beyaz perdeye dönerken Steven Soderbergh'in bol yıldızlı filmi 'Kara Torba Operasyonu' 18 Nisan haftasının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Küçükler için iki animasyon filmi ve korku severlere Rum Yetimhanesi adlı yerli yapım tavsiyeler arasında.

Kara Torba Operasyonu

Yıldız yağmuru gerilim türündeki filmde, istihbarat ajanı Kathryn Woodhouse'un ulusa ihanet ettiğinden şüphelenildiğinde, kendisi gibi efsanevi bir ajan olan kocası, evliliğine mi yoksa ülkesine mi sadık kalacağı konusunda nihai bir sınavla karşı karşıya kalır. Başrollerinde Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan, Naomie Harris, Marisa Abela, Tom Burke ve Rege-Jean Page bulunuyor.

Baldız

Asuman Dabak, Oya Başar, Emel Müftüoğlu'nun başrollerindeki komedi filmini Hamdi alkan yönetmiş. İddialı filmin tanıtımında "Türk sinemasının usta isimlerini buluşturan, 2025’in en iddialı komedi filmi ‘Baldız’ geliyor" sözleri filmde beklenti yaratıyor.

Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar

Animasyon serisinin üçüncü filminde, ailesiyle ve arılarıyla mutlu mesut yaşayan ayı Mic Mic’in kapısına leylek yine yanlış bir bebek getirir. Bu çok sevimli yavru lamayı ailesine götürmek için ona en yakın dostları tavşan Oscar, panda, kurt ve leylek de eşlik edecektir. Bu seferki yolculukları ise her zamankinden daha heyecanlı, eğlenceli ve sürprizlerle doludur.

Gözbebeğim

Asya sinemasının örneklerinden romantik filmde, özel bir okula devam eden bir grup yakın arkadaşın hepsi, güneşli yıldız öğrenci Sun-ah'ya karşı zayıflatıcı bir aşk beslemektedir. Grubun aşık olmadığını iddia eden tek üyesi Jin-woo'dur, ancak o da sonunda Sun-ah'a aşık olur.

Günahkârlar

Michael B. Jordan, Jack O'Connell, Hailee Steinfeld'in başrollerinde bulunduğu filmde, sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.

Hay Hak

Küçük sinemaseverler için haftanın ikinci animasyon filminde, dört yıl boyunca kaybolduktan sonra köylerine geri dönen sakar ikili Hacivat ve Karagöz, artık nüfustan bile silindiklerini öğrenince, köylülerin sevgisini kazanmak için herkese yardım etmeye karar verir. Ancak iyi niyetle başladıkları her iş, köyde tam bir felakete dönüşerek büyük bir kaosa sebep olur. Kendilerini affettirmeye çalışırken köylüleri birbirine düşüren bu absürt kahramanlar, sonunda istemeden de olsa birlik ve dayanışmanın gerçek anlamını keşfederler.

Kardeş Takımı 2

Yerli yapım aile film serisinde dört kardeş, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olmuşlardır. Ünlü bir meyve suyu markasının sahibi onlara yardım için başvurunca, Kardeş Takımı için yepyeni bir macera başlar. Meyve suyu tarifi, hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmek isteyen bir kötü adamın eline geçmiştir. Bu kez anne, baba ve kardeşler yani tüm aile, bu zorlu görev için birlikte çalışmak zorundalardır.

Rum Yetimhanesi

Tayfun Sav, Ayşe Baçkır, Murat Tatlı'nın başrollerinde olduğu yerli yapım korku filminde Nergis, annesiyle uzun süredir görüşmemektedir. Bir gün hastaneden gelen bir telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Annesinden kalan eşyaları teslim alır ve bu eşyaların arasında ona hitaben yazılmış bir mektup ile eski bir fotoğraf bulur. Fotoğrafta, daha önce varlığından haberdar olmadığı bir kardeşi olduğunu keşfeder. Büyükada’ya giden Nergis, burada annesinin yıllar önce Rum Yetimhanesi'nde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğunu öğrenir. Bu gizemli olayı araştırmaya karar verir ve adada kaldığı süre boyunca, ürkütücü olaylar yaşamaya başlar. Yetimhanede o dönemde yaşamış çocukların hayaletleriyle karşılaşır ve adanın kötü ruhlar tarafından kuşatıldığını fark eder.

Saykoterapi

John Magaro, Britt Lower, Steve Buscemi'nin başrolündeki dram filminde boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adam, emekli bir seri katille beklenmedik bir dostluk kurar. Bu tuhaf ilişki, adamın hayatını ve yazarlığını tamamen değiştirir. Seri katil, gündüzleri onun evlilik sorunlarına akıl hocalığı yaparken, geceleri ise yazarın yeni kitabındaki cinayet sahneleri için ilham kaynağı olur.
28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
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11 Nisan'da vizyona girecekler: Yerli ve yabancı 5 yeni film gösterime giriyor
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