https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/chp-kurultayinin-iptal-edilecegini-iddia-eden-paylasimlarla-ilgili-bakan-tunctan-aciklama-adli-1095447304.html
CHP kurultayının iptal edileceğini iddia eden paylaşımlarla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: 'Adli soruşturma başlatıldı'
CHP kurultayının iptal edileceğini iddia eden paylaşımlarla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: 'Adli soruşturma başlatıldı'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç CHP kurultayının iptal edileceğini iddia eden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T22:08+0300
2025-04-16T22:08+0300
2025-04-16T22:24+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
ankara
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, 'CHP kurultayının iptali ve CHP'ye yönelik kayyum iddialarıyla' ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/disislerinden-yunanistanin-ilan-ettigi-deniz-mekansal-planlamasina-tepki-deniz-yetki-alanlarini-1095444970.html
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chp, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, yılmaz tunç
chp, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, yılmaz tunç
CHP kurultayının iptal edileceğini iddia eden paylaşımlarla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: 'Adli soruşturma başlatıldı'
22:08 16.04.2025 (güncellendi: 22:24 16.04.2025)
Adalet Bakanı Tunç CHP kurultayının iptal edileceğini iddia eden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, 'CHP kurultayının iptali ve CHP'ye yönelik kayyum iddialarıyla' ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.