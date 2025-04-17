https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/vucic-moskovaya-gitme-kararimi-degistirmedim-1095450057.html

Vucic: Moskova'ya gitme kararımı değiştirmedim

Vucic: Moskova'ya gitme kararımı değiştirmedim

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T04:22+0300

2025-04-17T04:22+0300

2025-04-17T04:22+0300

dünya

aleksandar vucic

robert fitzo

moskova

rusya

sırbistan

dünya

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1c/1071662968_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_dd8bb40ed040c2fd922855b636bcd3b6.jpg

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dışarıdan gelen siyasi baskılara rağmen 9 Mayıs'ta faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada Vucic'in Zafer Günü geçit törenine katılması halinde Sırbistan'ın AB üyeliğini reddetme ihtimalini avro-nazizm olarak nitelendirmişti.Sırp lider Çarşamba günü vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Şu ana kadar kararımı değiştirmedim. Dünya üzerime yıkılsa bile bu ziyareti gerçekleştireceğim. 3,5 yıldır Rusya'ya yönelik yaptırımlara direniyoruz, bu süreçte neler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.Daha önce AB Avrupa Diplomasisi Başkanı Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin AB'ye aday ülkelere Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını hoş karşılamadığını ve katılmayı planlamadığını bildirdiğini söylemişti. Kallas, bakanlar kurulu toplantısında 'çeşitli üye devletler' tarafından Rusya'nın başkentindeki geçit törenine ya da kutlamalara Avrupa tarafından 'herhangi bir katılımın' 'muhtemelen gerçekleşmeyeceğinin' söylendiğini belirtti.Vucic, olası yaptırımların ne olduğunu ve Zafer Geçit Törenine katılacak olan Sırp Ordusunu nasıl etkileyebileceğini bilmediğini kaydederek, şunları söyledi:Sırbistan Cumhurbaşkanı daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile birlikte 9 Mayıs'ta Moskova'da faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak ve Zafer Geçit Törenine katılmak üzere gelmeyi planladıklarını açıklamıştı. Vucic, İkinci Dünya Savaşı'nda Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Ekim 2024'te ve 7 Mart 2025'te Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ulyanov-rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-baskani-grossinin-tahran-ziyaretinin-basarili-1095449943.html

moskova

rusya

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandar vucic, robert fitzo, moskova, rusya, sırbistan, dünya, avrupa birliği