https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/vucic-moskovaya-gitme-kararimi-degistirmedim-1095450057.html
Vucic: Moskova'ya gitme kararımı değiştirmedim
Vucic: Moskova'ya gitme kararımı değiştirmedim
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T04:22+0300
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dışarıdan gelen siyasi baskılara rağmen 9 Mayıs'ta faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada Vucic'in Zafer Günü geçit törenine katılması halinde Sırbistan'ın AB üyeliğini reddetme ihtimalini avro-nazizm olarak nitelendirmişti.Sırp lider Çarşamba günü vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Şu ana kadar kararımı değiştirmedim. Dünya üzerime yıkılsa bile bu ziyareti gerçekleştireceğim. 3,5 yıldır Rusya'ya yönelik yaptırımlara direniyoruz, bu süreçte neler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.Daha önce AB Avrupa Diplomasisi Başkanı Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin AB'ye aday ülkelere Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını hoş karşılamadığını ve katılmayı planlamadığını bildirdiğini söylemişti. Kallas, bakanlar kurulu toplantısında 'çeşitli üye devletler' tarafından Rusya'nın başkentindeki geçit törenine ya da kutlamalara Avrupa tarafından 'herhangi bir katılımın' 'muhtemelen gerçekleşmeyeceğinin' söylendiğini belirtti.Vucic, olası yaptırımların ne olduğunu ve Zafer Geçit Törenine katılacak olan Sırp Ordusunu nasıl etkileyebileceğini bilmediğini kaydederek, şunları söyledi:Sırbistan Cumhurbaşkanı daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile birlikte 9 Mayıs'ta Moskova'da faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak ve Zafer Geçit Törenine katılmak üzere gelmeyi planladıklarını açıklamıştı. Vucic, İkinci Dünya Savaşı'nda Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Ekim 2024'te ve 7 Mart 2025'te Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ulyanov-rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-baskani-grossinin-tahran-ziyaretinin-basarili-1095449943.html
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aleksandar vucic, robert fitzo, moskova, rusya, sırbistan, dünya, avrupa birliği
aleksandar vucic, robert fitzo, moskova, rusya, sırbistan, dünya, avrupa birliği
Vucic: Moskova'ya gitme kararımı değiştirmedim
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dışarıdan gelen siyasi baskılara rağmen 9 Mayıs'ta faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada Vucic'in Zafer Günü geçit törenine katılması halinde Sırbistan'ın AB üyeliğini reddetme ihtimalini avro-nazizm olarak nitelendirmişti.
Sırp lider Çarşamba günü vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Şu ana kadar kararımı değiştirmedim. Dünya üzerime yıkılsa bile bu ziyareti gerçekleştireceğim. 3,5 yıldır Rusya'ya yönelik yaptırımlara direniyoruz, bu süreçte neler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.
Daha önce AB Avrupa Diplomasisi Başkanı Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin AB'ye aday ülkelere Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını hoş karşılamadığını ve katılmayı planlamadığını bildirdiğini söylemişti. Kallas, bakanlar kurulu toplantısında 'çeşitli üye devletler' tarafından Rusya'nın başkentindeki geçit törenine ya da kutlamalara Avrupa tarafından 'herhangi bir katılımın' 'muhtemelen gerçekleşmeyeceğinin' söylendiğini belirtti.
Vucic, olası yaptırımların ne olduğunu ve Zafer Geçit Törenine katılacak olan Sırp Ordusunu nasıl etkileyebileceğini bilmediğini kaydederek, şunları söyledi:
“Moskova'ya seyahat etmenin yarattığı baskıdan dolayı sanki dünyam başıma yıkılacakmış gibi hissediyorum, ancak hazırım ve kimseyi kandırmadım, yalan söylemedim. Sekiz ay kadar önce Moskova'ya seyahat edeceğimi duyurmuştum. Bunu kamuoyuna açıkladım çünkü bundan önce üç yıl boyunca, Kasım 2021'den bu yana ise daha fazla bir süre boyunca oraya gitmemiştim ve pek çok Avrupalı liderin aksine Rusya Federasyonu Başkanı ile resmi olarak görüşmemiştim. Sırbistan, faşizme karşı verilen mücadelenin onurlu bir parçasıydı. Bu gururu taşımaya devam edeceğiz. Bunu kabul etmemin temel nedeni de buydu ve aynı zamanda Rus dostlarımızla daha fazla gaz tedariği, Sırbistan Petrol Endüstrisi ve diğer birçok önemli konu hakkında konuşmamız gerekiyor”
Sırbistan Cumhurbaşkanı daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile birlikte 9 Mayıs'ta Moskova'da faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak ve Zafer Geçit Törenine katılmak üzere gelmeyi planladıklarını açıklamıştı. Vucic, İkinci Dünya Savaşı'nda Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Ekim 2024'te ve 7 Mart 2025'te Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.