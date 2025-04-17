Vucic: Moskova'ya gitme kararımı değiştirmedim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Yeni infaz düzenlemesi tartışılıyor
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/vucic-moskovaya-gitme-kararimi-degistirmedim-1095450057.html
Vucic: Moskova'ya gitme kararımı değiştirmedim
Vucic: Moskova'ya gitme kararımı değiştirmedim
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T04:22+0300
2025-04-17T04:22+0300
dünya
aleksandar vucic
robert fitzo
moskova
rusya
sırbistan
dünya
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1c/1071662968_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_dd8bb40ed040c2fd922855b636bcd3b6.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dışarıdan gelen siyasi baskılara rağmen 9 Mayıs'ta faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada Vucic'in Zafer Günü geçit törenine katılması halinde Sırbistan'ın AB üyeliğini reddetme ihtimalini avro-nazizm olarak nitelendirmişti.Sırp lider Çarşamba günü vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Şu ana kadar kararımı değiştirmedim. Dünya üzerime yıkılsa bile bu ziyareti gerçekleştireceğim. 3,5 yıldır Rusya'ya yönelik yaptırımlara direniyoruz, bu süreçte neler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.Daha önce AB Avrupa Diplomasisi Başkanı Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin AB'ye aday ülkelere Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını hoş karşılamadığını ve katılmayı planlamadığını bildirdiğini söylemişti. Kallas, bakanlar kurulu toplantısında 'çeşitli üye devletler' tarafından Rusya'nın başkentindeki geçit törenine ya da kutlamalara Avrupa tarafından 'herhangi bir katılımın' 'muhtemelen gerçekleşmeyeceğinin' söylendiğini belirtti.Vucic, olası yaptırımların ne olduğunu ve Zafer Geçit Törenine katılacak olan Sırp Ordusunu nasıl etkileyebileceğini bilmediğini kaydederek, şunları söyledi:Sırbistan Cumhurbaşkanı daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile birlikte 9 Mayıs'ta Moskova'da faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak ve Zafer Geçit Törenine katılmak üzere gelmeyi planladıklarını açıklamıştı. Vucic, İkinci Dünya Savaşı'nda Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Ekim 2024'te ve 7 Mart 2025'te Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ulyanov-rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-baskani-grossinin-tahran-ziyaretinin-basarili-1095449943.html
moskova
rusya
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1c/1071662968_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d23988aa166472484ecf7243edb8618b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandar vucic, robert fitzo, moskova, rusya, sırbistan, dünya, avrupa birliği
aleksandar vucic, robert fitzo, moskova, rusya, sırbistan, dünya, avrupa birliği

Vucic: Moskova'ya gitme kararımı değiştirmedim

04:22 17.04.2025
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dışarıdan gelen siyasi baskılara rağmen 9 Mayıs'ta faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitme kararını değiştirmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada Vucic'in Zafer Günü geçit törenine katılması halinde Sırbistan'ın AB üyeliğini reddetme ihtimalini avro-nazizm olarak nitelendirmişti.
Sırp lider Çarşamba günü vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Şu ana kadar kararımı değiştirmedim. Dünya üzerime yıkılsa bile bu ziyareti gerçekleştireceğim. 3,5 yıldır Rusya'ya yönelik yaptırımlara direniyoruz, bu süreçte neler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.
Daha önce AB Avrupa Diplomasisi Başkanı Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin AB'ye aday ülkelere Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını hoş karşılamadığını ve katılmayı planlamadığını bildirdiğini söylemişti. Kallas, bakanlar kurulu toplantısında 'çeşitli üye devletler' tarafından Rusya'nın başkentindeki geçit törenine ya da kutlamalara Avrupa tarafından 'herhangi bir katılımın' 'muhtemelen gerçekleşmeyeceğinin' söylendiğini belirtti.
Vucic, olası yaptırımların ne olduğunu ve Zafer Geçit Törenine katılacak olan Sırp Ordusunu nasıl etkileyebileceğini bilmediğini kaydederek, şunları söyledi:

“Moskova'ya seyahat etmenin yarattığı baskıdan dolayı sanki dünyam başıma yıkılacakmış gibi hissediyorum, ancak hazırım ve kimseyi kandırmadım, yalan söylemedim. Sekiz ay kadar önce Moskova'ya seyahat edeceğimi duyurmuştum. Bunu kamuoyuna açıkladım çünkü bundan önce üç yıl boyunca, Kasım 2021'den bu yana ise daha fazla bir süre boyunca oraya gitmemiştim ve pek çok Avrupalı liderin aksine Rusya Federasyonu Başkanı ile resmi olarak görüşmemiştim. Sırbistan, faşizme karşı verilen mücadelenin onurlu bir parçasıydı. Bu gururu taşımaya devam edeceğiz. Bunu kabul etmemin temel nedeni de buydu ve aynı zamanda Rus dostlarımızla daha fazla gaz tedariği, Sırbistan Petrol Endüstrisi ve diğer birçok önemli konu hakkında konuşmamız gerekiyor”

Sırbistan Cumhurbaşkanı daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile birlikte 9 Mayıs'ta Moskova'da faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak ve Zafer Geçit Törenine katılmak üzere gelmeyi planladıklarını açıklamıştı. Vucic, İkinci Dünya Savaşı'nda Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Ekim 2024'te ve 7 Mart 2025'te Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
DÜNYA
Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor
03:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала